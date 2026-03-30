Ez az egyszerű étkezési szokás segíthet, hogy többet fogyjon

A legtöbb diéta a változatosságot és az új ételek kipróbálását hangsúlyozza. Egy új vizsgálat azonban arra utal, hogy a kiszámítható, ismétlődő étrend hatékonyabb lehet a tartós fogyás elérésében, különösen egy jól szabályozott fogyókúrás program keretében.

Egy amerikai kutatás szerint könnyebb a tartós fogyás, ha kevesebb döntést kell hozni, hogy mit együnk

Hogyan vizsgálták a fogyás és az étrend kapcsolatát?

Az American Psychological Association kutatói 112 olyan túlsúlyos vagy elhízott felnőtt résztvevőt vizsgált, akik egy 12 hetes viselkedésalapú fogyókúrás programot követtek. A résztvevők mobilalkalmazásban rögzítették az összes elfogyasztott ételt, miközben testsúlyukat naponta, digitális mérlegekkel követték. A kutatók így részletes, időben is pontos adatokat kaptak az étrend és a testsúly változásáról.

Miért segíti a fogyást az ismétlődő étkezés?

Az elemzés két fő tényezőre koncentrált: a napi kalóriabevitel ingadozására és az ételek ismétlődésére. Azok, akik gyakrabban ették ugyanazokat az ételeket, átlagosan testsúlyuk 5,9%-át veszítették el, míg a változatosabban étkezők 4,3%-ot. A kalóriabevitel stabilitása is meghatározó volt: minden 100 kalóriás napi ingadozás körülbelül 0,6%-kal csökkentette a fogyás mértékét. A kutatók szerint az ismétlődő étrend csökkenti a döntési terhet és az önkontroll szükségességét, így könnyebb hosszabb távon is fenntartani az egészséges szokásokat.

Milyen korlátai vannak az eredményeknek?

A Health Psychology folyóiratban megjelent tanulmányban a kutatók hangsúlyozzák, hogy az összefüggés nem feltétlenül ok-okozati. Elképzelhető, hogy a következetesebb étrendet követők eleve motiváltabbak vagy fegyelmezettebbek voltak. Az étrend változatossága továbbra is fontos az egészség szempontjából, különösen a tápanyagok bevitelénél. A szakemberek szerint a legjobb megközelítés az lehet, ha az étrend bizonyos elemei ismétlődnek, miközben a táplálkozás alapvetően kiegyensúlyozottan változatos marad - írja a SciTech Daily.