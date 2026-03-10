Kiderült, miért nem találhattunk eddig földönkívüli jeleket

Évtizedek óta kutatják a tudósok, hogy léteznek-e értelmes földönkívüli civilizációk a világegyetemben. Általában nagyon keskeny frekvenciájú rádiójeleket keresnek, mert az ilyen mintázatokat nehéz természetes folyamatokkal megmagyarázni. Egy új tanulmány azonban arra utal, hogy a csillagok környezetében zajló erőteljes fizikai folyamatok jelentősen módosíthatják ezeket a jeleket, mire eljutnak a Földig.

A légköri sarki fény jelensége a napkitörés következménye. Hasonló folyamatok az űrben torzíthatják egy esetleges földönkívüli civilizáció jeleinek érzékelését

Fotó: ALAN DYER / StockTrek Images via AFP

A földönkívüli üzeneteket az űridőjárás torzíthatja

A SETI Intézet kutatói évtizedek óta keresik a mesterséges földönkívüli jeleket - részben a NASA finanszírozásával -, hogy idegen intelligenciára bukkanjanak. Kutatóik saját Naprendszerünk űreszközeinek rádiójeleit vizsgálta, hogy modellezze a csillagaktivitás hatását. A kutatócsoport szerint a csillagok napkitörései, a plazmaáramlások és a csillagszelek képesek szétszórni a rádiójeleket. Az így kapott eredményeket aztán távoli csillagok környezetére vetítették ki. Ha egy idegen civilizáció egy rendkívül tiszta, keskeny frekvenciájú jelet küldene, az már a saját csillagrendszerének turbulens környezetében is torzulna. Mire eléri a Földet, már nem tűnik ki a háttérzajból, így a jelenlegi keresési módszerek egyszerűen nem veszik észre.

Miért torzulnak a rádiójelek csillagok környezetében?

A kutatók szerint a csillagszelekben található plazma sűrűsége folyamatosan ingadozik, de a véletlenszerű koronakidobódással járó kitörések is képesek eltorzítani a rádióhullámokat közvetlenül a kibocsátásuk után. Ez azt jelenti, hogy a jel energiája több frekvenciára oszlik szét. A folyamat gyakorlatilag „szétkeni” a jel frekvenciáját, csökkentve annak csúcserősségét. Így a jel könnyen a detektálási küszöb alá kerülhet, még akkor is, ha valójában létezik.

Új módszerekre lehet szükség a keresésben

A tanulmány szerint a jövőben a földönkívüli intelligencia keresésének módszereit is módosítani kell. A kutatók például azt javasolják, hogy a jövőben magasabb frekvenciákon is végezzenek megfigyeléseket, és a keresési algoritmusokat is igazítsák a torzult jelekhez. A munka segíthet abban, hogy a kutatók ne csak azt keressék, milyen jelet küldhet egy idegen civilizáció, hanem azt is, milyen formában érkezhet meg a Földre - írja a The Guardian.