Megvan a titok: így csökkentheted a vérnyomásod gyógyszerek nélkül

Moszkva egy mondattal alázta porig a kispados, Trumpnak könyörgő német kancellárt

A magas vérnyomás világszerte a felnőttek több mint 30 százalékát érinti, és növeli a szív-, agy- és vesebetegségek kialakulásának kockázatát. A legújabb tudományos áttekintések szerint a forró fürdő hatása a vérnyomásra kifejezetten ígéretes lehet bizonyos betegcsoportok számára. Ez a passzív hőterápia olyan élettani válaszokat vált ki, amelyek aktívan támogatják a szív- és érrendszer egészségét.
A hipertónia, vagyis amikor a vérnyomás eléri a 130/80 Hgmm-t, egyre nagyobb kihívást jelent a csökkenő fizikai aktivitás miatt. A kutatók ezért folyamatosan vizsgálják a kiegészítő természetes gyógymódok lehetőségeit. A vizsgálatok alapján a forró fürdő hatása a vérnyomásra kedvező lehet; szinte pontosan lemásolja azokat a pozitív élettani változásokat, amelyeket testmozgás közben tapasztalunk. Ez az évezredes gyakorlat így hasznos kiegészítője lehet az orvosi terápiáknak - olvasható a Medical News portál cikkében.

Digitális vérnyomásmérő egy emberi karon, amely éppen mérési eredményeket mutat. A rendszeres ellenőrzés és a forró fürdő hatása a vérnyomásra egyaránt segíthet a magas vérnyomás kordában tartásában.
A forró fürdő hatása a vérnyomásra kifejezetten kedvező lehet: a kellemes meleg víz és a pihentető környezet együttesen támogatja a szív- és érrendszer egészségét, így a rendszeres fürdőzés ígéretes kiegészítője lehet a magas vérnyomás kezelésének.
Fotó: FOTOGRAV DI ANTONIO GRAVANTE/SCI / AGV

A forró fürdő hatása a vérnyomásra: így működik az értágító hatás

A meleg vízben való tartózkodás az azonnali értágító hatás révén csökkenti a vérnyomást. A fürdőzés során a vérerek kitágulnak, a bőr véráramlása fokozódik, és a teljes vaszkuláris ellenállás lecsökken. A magasabb pulzusszám és a felgyorsult véráramlás hasznos súrlódást, úgynevezett nyírófeszültséget generál a vérerek falán. Ezen felül a víz felhajtóerejéből származó hidrosztatikus nyomás is segíti a vér szívbe történő visszaáramlását. Ezek a folyamatok együttesen biztosítják a gyors vérnyomáscsökkentést.

Hogyan csökkenti a forró fürdő a magas vérnyomást hosszú távon?

A kedvező változások nem csak átmenetiek lehetnek. A magasabb testhőmérséklet olyan faktorokat serkent, amelyek elősegítik az új vérerek növekedését. Egyik ilyen a VEGF növekedési faktor, amely a vízben történő tartózkodás hatására megnövekszik, és beindítja a nitrogén-monoxid termelődését. A nitrogén-monoxid kulcsfontosságú a vérnyomás csökkentésében. 

Tudományos adatok igazolják, hogy a szisztolés vérnyomás mindössze 10 Hgmm-rel történő csökkentése 20 százalékkal mérsékli a főbb kardiovaszkuláris eseményeket, a stroke kockázatát pedig a felére vágja vissza.

Szív- és érrendszer védelme: alvás és stresszcsökkentés egy forró vizes fürdő révén

A hagyományos gyógyszeres kezelésekkel szemben a forró vizes fürdő holisztikus egészségügyi javulást eredményezhet. Nemcsak a szív- és érrendszer működésére hat pozitívan, hanem kutatások szerint javítja az alvásminőséget is. A csendes, nyugodt környezet kiváló teret ad a stresszcsökkentés számára. A megnyugtató közeg fokozza a paraszimpatikus idegrendszeri aktivitást, ami a feszültség oldásával hosszú távon támogatja a pszichológiai egészséget és a normál vérnyomás fenntartását.

Magas vérnyomás csökkentése természetes módszerekkel otthon: mire figyeljünk?

Bár a meleg vizes terápia rendkívül ígéretes, a szakemberek figyelmeztetnek, hogy ez nem helyettesíti a felírt vérnyomáscsökkentő gyógyszereket és az aktív testmozgást. 

Fontos szem előtt tartani a biztonságot: a túlzottan forró, 42-43°C-os víz használata egészségügyi kockázatokat jelenthet, különösen az idősebb felnőttek esetében. A leginkább javasolt megközelítés a mérsékelt, 39-40°C-os vízben eltöltött, nagyjából 30 perces fürdőzés.

A kutatások rávilágítottak arra is, hogy a jótékony hatások leginkább az idősebbeknél és a már kezelt hipertónia esetén jelentkeztek egyértelműen. A fiatalabbaknál vagy a kezeletlen betegeknél az eredmények sokszor minimálisak voltak. A tudósok hangsúlyozzák, hogy az eddigi vizsgálatok kis esetszámmal dolgoztak, és sok esetben hiányzott a hosszú távú hatásokat leginkább igazoló 24 órás vérnyomásmérés. Éppen ezért további kutatásokra van szükség a terápia pontos hatásainak feltérképezéséhez.

 

