Orvosi csoda: újra járhatnak a lebénult betegek?

A gerincsérülések gyakran nemcsak a mozgást bénítják meg, hanem megszakítják az agy és a test közötti érzékelési kapcsolatot is. Ez különösen problémás a járásnál, mert a mozgás és az érzékszervi visszajelzés együtt szükséges a koordinált járáshoz. Egy amerikai kutatócsoport most egy új idegstimulációs módszert tesztelt, amely egyszerre próbálja visszaállítani mindkét funkciót.

Az új technológia a gerinc sérülésének két oldalának elektromos stimulációjával új idegi kapcsolatokat hozott létre

Fotó: GORODENKOFF PRODUCTIONS/SCIENCE / GPR

A gerincet stimulálták a sérülés fölött és alatt

A Brown Egyetem és több amerikai intézmény kutatói három olyan beteget vontak be a klinikai vizsgálatba, akik teljes gerincsérülés miatt deréktól lefelé lebénultak. A műtét során apró elektródasorokat ültettek be a gerinc két oldalán: egyet a sérülés fölé, egyet pedig alá.

Ezek az eszközök elektromos impulzusokat küldtek az idegrendszerbe, amelyek a normális idegi jeleket próbálták utánozni.

Az alsó stimuláció segített aktiválni a lábizmokat, míg a felső stimuláció érzékelési visszajelzést adott a betegeknek arról, hogy hol helyezkednek el a lábaik mozgás közben.

Új módszer a mozgás és az érzékelés visszaállítására

A kutatók egy speciális vezérlőeszközt is fejlesztettek, amelyet a résztvevők maguk irányíthattak. A „DJ-pultnak” nevezett kezelőfelületen gombokkal és csúszkákkal állíthatták a stimuláció helyét, erősségét és ritmusát. A betegek így megtalálhatták azokat a stimulációs mintázatokat, amelyekkel a lábizmok hajlítása és nyújtása a legjobban működött. Az így gyűjtött adatokat egy gépi tanulási algoritmus elemezte, amely optimalizálta az egyes betegek számára legmegfelelőbb stimulációs mintákat.

Mit érzékeltek a betegek pontosan?

A kutatás egyik fontos eredménye az volt, hogy a résztvevők érzékelési visszajelzést is kaptak a mozgásról. Bár a sérült idegpályák miatt nem közvetlenül a lábukban érezték az ingereket, a stimuláció például a mellkasban vagy a karban keltett érzést, amelyet megtanultak a láb mozgásával összekapcsolni.

A kísérletek során a betegek bekötött szemmel is nagy pontossággal meg tudták mondani, milyen szögben áll a térdük. Futópadon a segítséggel végzett gyakorlatoknál egyszerre tudták aktiválni a járáshoz szükséges izmokat és érzékelni, mikor ér a lábuk a talajhoz.