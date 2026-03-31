Megvan a vitamin, ami legyőzheti a leghalálosabb agydaganatot

A glioblasztóma napjaink egyik legfélelmetesebb és legagresszívabb agydaganat típusa, amely évente több tízezer ember életét követeli világszerte. Ezt a betegséget rendkívül nehéz kezelni. Ráadásul a glioblasztóma sajnálatos módon rendkívül alacsony túlélési arányt mutat: a diagnózist követően az átlagos élettartam mindössze 12-18 hónap. Ennek következtében a kutatók világszerte lázasan keresik az új megoldásokat.
Éppen ezért kelt hatalmas érdeklődést egy friss tanulmány, amelyet a University of Calgary kutatói végeztek. A kutatás középpontjában egy meglepően egyszerű, hétköznapi anyag áll: a B3-vitamin, más néven niacin. Az eredmények arra utalnak, hogy ez az olcsó és könnyen elérhető vitamin képes lehet átalakítani a szervezet daganatellenes válaszát, és ezáltal hatékonyabbá teheti a glioblasztóma kezelését. De hogyan lehetséges mindez? 

Glioblasztóma brain cancer. Coloured computed tomography (CT) scan of a section through the brain of an 84-year-old female patient with glioblastoma (dark, left). Glioblastoma is the most aggressive form of brain cancer. Treatment involves surgery, after which chemotherapy and radiation therapy are used. However, the cancer usually reoccurs despite treatment and the most common length of survival after diagnosis is 12-15 months. Without treatment, survival is typically 3 months. (Photo by DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBR / PMA / Science Photo Library via AFP)
A glioblasztóma az egyik leghalálosabb agydaganat
Fotó: DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBR / PMA

A glioblasztóma, a B3-Vitamin és az immunrendszer meglepő kapcsolata

A tanulmányt vezető két kiváló kutató, Gloria Roldan Urgoiti neuroonkológus és Wee Yong neuroimunológus professzor közösen tárták fel a B3-vitamin immunrendszerre gyakorolt hatásait agydaganatos modellekben. Kutatásaik során felfedezték, hogy a niacin képes aktiválni az úgynevezett makrofágokat és mikrogliákat – azokat az immunsejteket, amelyek normál esetben felismernék és elpusztítanák a daganatsejteket. A glioblasztóma azonban ravaszul „átprogramozza" ezeket az immunsejteket, és saját növekedésének szolgálatába állítja őket. 

A B3-vitamin ebben a folyamatban jelent áttörést, mivel visszafordítja ezt az átprogramozást. Konkrétan a vitamin hatására az immunrendszer sejtjei ismét felismerik a daganatot ellenségként, és aktívan támadni kezdik azt. Mindezek mellett a kutatók azt is megfigyelték, hogy a niacin csökkenti a daganat vérellátását, ezáltal lassítva annak növekedését. Ez a kettős hatásmechanizmus teszi különösen ígéretessé ezt a megközelítést. 

Klinikai próbák és a jövő ígérete

Gloria Roldan Urgoiti és csapata nem állt meg a laboratóriumi kísérleteknél. Felismerve az eredmények jelentőségét, klinikai vizsgálatot indítottak, amelyben glioblasztómás betegek a hagyományos kemoterápia és sugárkezelés mellett napi rendszerességgel B3-vitamint is kapnak. Az első eredmények biztatóak: a kezelés jól tolerálható, és a betegek immunválasza kimutathatóan javult.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a kutatás még korai fázisban tart. Wee Yong professzor óvatosan fogalmaz: bár az állatkísérletek és az előzetes humán adatok rendkívül biztatóak, a B3-vitamin önmagában nem gyógyítja meg a glioblasztómát. Ehelyett kiegészítő terápiaként szolgálhat, amely felerősíti a meglévő kezelések hatékonyságát. Ennek ellenére az a tény, hogy egy ilyen egyszerű és olcsó anyag képes befolyásolni az agydaganat progresszióját, forradalmi jelentőségű lehet.

Miért fontos ez mindannyiunk számára?

Az agydaganat elleni küzdelem minden új felfedezése reményt ad a betegeknek és családjaiknak. A B3-vitamin kutatása azért is különösen jelentős, mert megmutatja, hogy néha a legegyszerűbb megoldások rejtenek magukban óriási lehetőségeket. Amennyiben a folyamatban lévő klinikai próbák megerősítik az eddigi eredményeket, a niacin a glioblasztóma standard kezelésének részévé válhat.

Összességében a University of Calgary kutatóinak munkája paradigmaváltást hozhat a neuroonkológiában. A B3-vitamin immunrendszerre gyakorolt hatásainak mélyebb megértése nemcsak az agydaganat, hanem más daganattípusok kezelésében is új utakat nyithat meg.

 

