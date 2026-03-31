Megvan a vitamin, ami legyőzheti a leghalálosabb agydaganatot

Éppen ezért kelt hatalmas érdeklődést egy friss tanulmány, amelyet a University of Calgary kutatói végeztek. A kutatás középpontjában egy meglepően egyszerű, hétköznapi anyag áll: a B3-vitamin, más néven niacin. Az eredmények arra utalnak, hogy ez az olcsó és könnyen elérhető vitamin képes lehet átalakítani a szervezet daganatellenes válaszát, és ezáltal hatékonyabbá teheti a glioblasztóma kezelését. De hogyan lehetséges mindez?

A glioblasztóma az egyik leghalálosabb agydaganat

Fotó: DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBR / PMA

A glioblasztóma, a B3-Vitamin és az immunrendszer meglepő kapcsolata

A tanulmányt vezető két kiváló kutató, Gloria Roldan Urgoiti neuroonkológus és Wee Yong neuroimunológus professzor közösen tárták fel a B3-vitamin immunrendszerre gyakorolt hatásait agydaganatos modellekben. Kutatásaik során felfedezték, hogy a niacin képes aktiválni az úgynevezett makrofágokat és mikrogliákat – azokat az immunsejteket, amelyek normál esetben felismernék és elpusztítanák a daganatsejteket. A glioblasztóma azonban ravaszul „átprogramozza" ezeket az immunsejteket, és saját növekedésének szolgálatába állítja őket.

A B3-vitamin ebben a folyamatban jelent áttörést, mivel visszafordítja ezt az átprogramozást. Konkrétan a vitamin hatására az immunrendszer sejtjei ismét felismerik a daganatot ellenségként, és aktívan támadni kezdik azt. Mindezek mellett a kutatók azt is megfigyelték, hogy a niacin csökkenti a daganat vérellátását, ezáltal lassítva annak növekedését. Ez a kettős hatásmechanizmus teszi különösen ígéretessé ezt a megközelítést.

Klinikai próbák és a jövő ígérete

Gloria Roldan Urgoiti és csapata nem állt meg a laboratóriumi kísérleteknél. Felismerve az eredmények jelentőségét, klinikai vizsgálatot indítottak, amelyben glioblasztómás betegek a hagyományos kemoterápia és sugárkezelés mellett napi rendszerességgel B3-vitamint is kapnak. Az első eredmények biztatóak: a kezelés jól tolerálható, és a betegek immunválasza kimutathatóan javult.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a kutatás még korai fázisban tart. Wee Yong professzor óvatosan fogalmaz: bár az állatkísérletek és az előzetes humán adatok rendkívül biztatóak, a B3-vitamin önmagában nem gyógyítja meg a glioblasztómát. Ehelyett kiegészítő terápiaként szolgálhat, amely felerősíti a meglévő kezelések hatékonyságát. Ennek ellenére az a tény, hogy egy ilyen egyszerű és olcsó anyag képes befolyásolni az agydaganat progresszióját, forradalmi jelentőségű lehet.