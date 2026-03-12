Miért nem nőhet meg egy lény akkorára, mint Godzilla?

A törvény lényege meglepően egyszerű: amikor egy élőlény mérete kétszeresére nő, a felülete négyszerese, a térfogata és tömege pedig nyolcszorosa lesz. Következésképpen egy Godzilla méretű, kb. 100 méter magas lény teste olyan súllyal (20 000-60 000 tonna) rendelkezne, amelyet saját csontjai és izmai képtelenek lennének megtartani. Ezért marad ez a legendás szörny a fantázia birodalmában.

A Godzilla 2000 című film egyik jelenete

Fotó: Photo12.com - Collection Cinema

Godzilla és Blockzilla: a kockás szörny, amely mindent megmagyaráz

Felisa Smith biológus és kutatócsapata kreatív módszert alkalmazott a kocka-négyzet törvény (vagy Galilei-féle négyzetes-köbös törvény) bemutatására. Megalkották Blockzilla nevű karaktert, egy egyszerű kockából álló lényt, amely segít megérteni ezt a komplex összefüggést. Ez a vizuális modell szemléletesen mutatja be, hogyan változnak az arányok a méret növekedésével.

Amikor Blockzilla mérete megduplázódik, drámai változások következnek be. A lény felszíne négyzetes arányban, míg térfogata köbös arányban növekszik. Például, ha az eredeti kocka oldalhossza egy méter volt, a megkétszerezett verzió már nyolcszor akkora tömeggel rendelkezik. Ráadásul ez a tömegnövekedés exponenciálisan folytatódik minden további méretugrással, így egy valódi Godzilla egyszerűen összeroskadna saját súlya alatt.

A kalóriacsapda: amikor az evés válik lehetetlen küldetéssé

Természetesen a szerkezeti problémák mellett egy másik kritikus kérdés is felmerül: hogyan táplálkozhatna egy ilyen gigantikus lény? Egy Godzilla méretű állat olyan óriási mennyiségű kalóriát igényelne naponta, hogy gyakorlatilag szünet nélkül kellene ennie. Smith kutatásai szerint egy ekkora élőlény metabolikus szükségletei meghaladnák bármely létező ökoszisztéma eltartóképességét.

Továbbá figyelembe kell venni, hogy a nagyobb testméret lassabb anyagcserét eredményez, de az abszolút energiaigény még mindig csillagászati lenne. Egy modern kori Godzilla valószínűleg teljes erdőket, városokat vagy tengeri élőlények tömegeit kellene hogy elpusztítsa napi kalóriaszükséglete fedezésére. Mindez gyakorlatilag lehetetlenné teszi egy ilyen méretű ragadozó fennmaradását a természetes élőhelyén.