Vészjósló jel az óceánban: bármelyik pillanatban jöhet az összeomlás?

A Mexikói-öbölből induló Golf-áramlat az Atlanti Meridionális Fordulóáramlás (AMOC) fontos ága. Ez a hatalmas óceáni áramlás hőt szállít az északi féltekére, és többek között Európa számára élhetőbb klímát biztosít. Az éghajlatváltozás és a globális felmelegedés azonban egyre jobban veszélyezteti ezt az egyensúlyt. A Golf-áramlat helyzetének megváltozása segíthet előrejelezni a bajt, mielőtt az visszafordíthatatlanná válna.

A Golf-áramlat északra tolódása vészjósló intő jel: ez a hatalmas óceáni áramlás határozza meg Európa élhető klímáját, aminek az elvesztése beláthatatlan következményekkel járna.

Fotó: VINCENT DEL VALLE / Hans Lucas

Végveszélyben a Golf-áramlat? Rejtett vészjelzés a tengerben

A tudósok egy új, nagy felbontású szimuláció segítségével vizsgálták a mélytengeri folyamatokat - ismerteti a friss kutatást a Live Science. Azt találták, hogy mielőtt az Atlanti Meridionális Fordulóáramlás összeomlása bekövetkezne, a Golf-áramlat észak felé tolódik. Ez a mozgás két jól elkülöníthető szakaszban történik.

Először csak egy lassabb elmozdulás figyelhető meg,

majd egy hirtelen, sokkal nagyobb ugrás következik be.

Ez a hirtelen ugrás a számítógépes modell szerint pontosan 25 évvel előzte meg a teljes leállást.

Mit mutatnak a jelenlegi adatok?

A műholdas adatok megerősítik, hogy a Golf-áramlat már az elmúlt három évtizedben is északabbra mozdult. Ez az elmozdulás erős bizonyíték arra, hogy a rendszer már most is gyengül az éghajlatváltozás miatt.

Bár az Atlanti Meridionális Fordulóáramlás összeomlása pontos időpontját nehéz megjósolni, a tudósok szerint a Golf-áramlat folyamatos figyelése létfontosságú.

A globális felmelegedés azonban felgyorsíthatja ezeket a folyamatokat, így a korai figyelmeztetésre hagyott idő a valóságban sokkal rövidebb is lehet. Európa jövőbeli időjárása nagyban függ ettől az óceáni áramlás rendszertől, ezért a változások nyomon követése kiemelt feladat.