Eddig veszélyes hulladék volt, most akár a bolygót is megmentheti

A fenntartható gazdaság egyik legnagyobb kihívása a nehezen újrahasznosítható anyagok kezelése. Ezek közé tartozik a nitrilgumi is (Rövidített nevén NBR), amelyet széles körben használnak például eldobható kesztyűkben, tömítésekben és ipari alkatrészekben. Egy új kutatás most azt mutatja meg, hogy ez az eddig problémás hulladék akár kulcsszereplővé is válhat a fenntartható jövőben.

36 millió tonna nitrilgumit használnak évente világszerte például eldobható kesztyűkben, tömítésekben és ipari alkatrészekben

Hogyan lehet a gumi hulladékból értékes anyagot előállítani?

A kutatók egy speciális kémiai eljárást dolgoztak ki, amellyel „feltörik” a nitrilgumik erős kötéseit. Egy ruténiumalapú katalizátor és hidrogén segítségével az anyagot kétféle hasznos vegyületté alakítják: poliaminokká vagy poliolokká.

A folyamat különlegessége, hogy bizonyos esetekben már viszonylag alacsony, 35 Celsius-fokos hőmérsékleten is működik az eljárás. Ez jelentős előrelépés, mivel az ilyen típusú anyagok újrahasznosítása eddig rendkívül energiaigényes folyamat volt.

Miért számít áttörésnek ez a megoldás?

A nitrilgumi úgynevezett hőre keményedő anyag, ami azt jelenti, hogy hagyományos módon szinte lehetetlen újrahasznosítani. Jelenleg a világon kevesebb mint 2 százalékát dolgozzák fel újra, és azt is jellemzően alacsony értékű termékekké. Az új módszer viszont nemcsak újrahasznosítja az anyagot, hanem hozzáadott értékkel is rendelkező vegyületekké alakítja, amelyek ipari szempontból is hasznosíthatók. Ez jelentős lépés lehet ezen típusú műanyaghulladék kezelésében.

Hogyan segíthet a gumi a klímaváltozás ellen?

A legizgalmasabb felfedezés az, hogy az így előállított poliaminok képesek megkötni a szén-dioxidot. Az úgynevezett amin-csoportok kémiailag stabil módon építik be a CO₂-t, hasonlóan a már ismert ipari szén-dioxid-megkötési technológiákhoz.

Ez azt jelenti, hogy a jövőben a gumihulladékból készült anyagok nemcsak újrahasznosított termékek lehetnek, hanem aktívan hozzájárulhatnak a légkör szén-dioxid-szintjének csökkentéséhez is.

Mi jöhet a következő lépésben?

A kutatók szerint a technológia további fejlesztéssel egyszerre kezelheti a műanyagszennyezés és a klímaváltozás problémáját. Bár még további vizsgálatok szükségesek, az eredmények azt mutatják, hogy a jövőben a hulladék nemcsak probléma, hanem értékes erőforrás is lehet - írja a Science Alert.