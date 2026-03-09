Egy egyszerű étrend-kiegészítő dönthet élet és halál között

Ezt a szemléletet erősíti Janelle Ayres kutatói megközelítése is, amely a „disease tolerance”, azaz betegségtolerancia mechanizmusait helyezi előtérbe. Más szóval: nem mindig az a kulcs, hogy erősebb fegyvert adunk az immunrendszer kezébe, hanem az, hogy okosabban szabályozzuk a szervezet belső egyensúlyát. Így a gyulladás kevésbé válik önsorsrontó folyamattá, és nagyobb eséllyel marad a kontrollált védekezés eszköze.

A metionon aminosav csillapítja a túlzott gyulladást

Fotó: FOTOGRAV DI ANTONIO GRAVANTE/SCI / AGV

Gyulladás és metionin

A kutatás központi üzenete szerint egy egyszerű tápanyag-kiegészítés is számíthat: a metionin. A metionin egy esszenciális aminosav, vagyis a szervezet nem tudja önmagától előállítani, ezért táplálékkal kell bevinnünk. Normál körülmények között „csak” egy a sok építőkő közül, betegség alatt azonban a szükségletek és az anyagcsere-útvonalak hangsúlyai gyorsan eltolódhatnak.

Éppen ezért merül fel, hogy egy célzott étrendkiegészítő formájában adott metionin bizonyos helyzetekben segíthet a szervezetnek átvészelni a kritikus időszakot. A lényeg nem az, hogy a metionin „csodaszer”, hanem az, hogy a test energia- és tápanyag-gazdálkodása betegség közben sokszor szűk keresztmetszetekké válik. Ha pedig egyetlen hiány vagy relatív elégtelenség láncreakciót indít, akkor a kimenet a skála két végére csúszhat: élet vagy halál.

Hasznos jelzésből káros túlreakció

A gyulladás alapvetően védelmi válasz. Először jelzi a veszélyt, majd mozgósítja a sejtes és kémiai „eszköztárat”. Ugyanakkor, ha a gyulladás túl erős vagy túl hosszan tart, akkor a szervezet saját szöveteit is terhelheti. Ilyenkor nem feltétlenül a kórokozó a fő romboló tényező, hanem a kontrollt vesztett immunválasz következményei.

A SciTechDailyben bemutatott kutatási irány arra utal, hogy bizonyos tápanyagok elérhetősége befolyásolhatja, mennyire „költséges” a gyulladás a test számára. Ha a szervezet megfelelő alapanyagokkal rendelkezik a helyreállításhoz és a stressz kivédéséhez, akkor nagyobb eséllyel vészeli át ugyanazt a fertőzést vagy betegséget. Ennek fényében a metionin nem a gyulladás „lenémítását” ígéri, hanem inkább azt, hogy a test jobban viselje a gyulladásos állapot terheit.