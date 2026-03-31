Megtörtént, amitől féltek: embert fertőzött és Európában is megjelent egy új vírus

A H9N2 madárinfluenza az influenza A típusú vírusok csoportjába tartozik, ahová a mindennapokból jól ismert szezonális influenzavírusokat is soroljuk. Bár a baromfitartásban és a mezőgazdaságban súlyos károkat okozhat, az embereknél eddigi tapasztalatok szerint jellemzően csak enyhe lefolyású betegséget idéz elő. A monzai San Gerardo kórházban elkülönített gyermek állapota szerencsére stabil, a hatóságok pedig megerősítették, hogy a vírus nem terjedt tovább a kisfiú környezetében - olvasható a Science Alert cikkében.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a H9N2 madárinfluenza megjelenése ebben a konkrét esetben egy külföldről behurcolt fertőzéshez köthető

Miért minősül enyhébbnek a H9N2 madárinfluenza?

A virológusok a H9N2 törzset az úgynevezett „alacsony patogenitású”, azaz gyenge megbetegítő képességű vírusok közé sorolják. Ez azt jelenti, hogy a vírus szerkezete jelenleg nem alkalmas arra, hogy az emberi szervezetben hatékonyan szaporodjon vagy súlyos szövődményeket okozzon.

Ahhoz, hogy egy ilyen típusú ágens világjárványt indítson el, jelentős genetikai mutációkra lenne szüksége, aminek ebben az olaszországi esetben semmi jelét nem látták a kutatók.

Az első emberi eset Európában: Honnan érkezett a vírus?

Bár ez a legelső első emberi eset Európában, a világ más tájain már több száz hasonló fertőzést dokumentáltak az elmúlt évtizedekben. A legtöbb megbetegedést korábban Kínában, illetve Ázsia és Afrika egyéb területein jegyezték fel. Az emberek általában akkor kapják el a betegséget, ha közvetlenül fertőzött szárnyasokkal vagy azok szennyezett ürülékével érintkeznek.

Mivel a vírus egyelőre nem tanult meg emberről emberre terjedni, az ilyen elszigetelt esetek csak rendkívül ritkán vezetnek helyi járványkitöréshez.

Veszélyes-e az emberre a H9N2 madárinfluenza a jövőben?

A szakemberek véleménye szerint a mostani olaszországi fertőzés 2026 tavaszán sokkal inkább tekinthető egy fontos tudományos figyelmeztetésnek, mintsem pánikra okot adó vészhelyzetnek. A közegészségügyi kockázat jelenleg minimális, mivel a fertőzési láncot sikerült időben megszakítani.

A virológusok figyelme most sokkal inkább a H5N1 törzsre irányul, amely agresszívebb terjedésre képes, és világszerte egyre gyakrabban bukkan fel emlősállatokban is.

Összességében a H9N2 tünetek és terjedés szempontjából továbbra is a szigorúan megfigyelendő kategóriába tartozik. Az európai egészségügyi hatóságok gyors reakciója és a precíz diagnosztika a garancia arra, hogy az ilyen egyedi eseteket továbbra is hatékonyan kezelni tudják.