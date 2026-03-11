Hajmeresztő bejelentés: rémisztő dolog történt a Föld magjával

A Föld belső magja egy rendkívül forró, szilárd fémgömb bolygónk középpontjában. Ez a vasból és nikkelből álló réteg körülbelül 5180 kilométeres mélységben található a felszín alatt.

A kutatók a szeizmikus hullámok elemzése révén megfigyelték, hogyan változik a Föld belső magja, ami az eddigi forgásirány meglepő megfordulását is eredményezte.

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Létezését 1936-ban fedezte fel Inge Lehmann dán szeizmológus, és azóta is a Föld belső szerkezetének egyik legnagyobb rejtélye. A modern kutatások szerint a Föld belső magja nem statikus, hanem saját forgással rendelkezik, amely időről időre változik.

A legújabb elemzések alapján a mozgás egy nagyjából 70 éves forgási ciklust követ. Ennek során a mag forgása felgyorsul, majd lassul, sőt egyes időszakokban a környező rétegekhez képest visszafelé is mozoghat.

A Föld belső magja és az új forgásirány: ezt mutatták ki a kutatók

Bolygónk középpontjában egy körülbelül 5400 Celsius-fokos szilárd mag található, amelynek hőmérséklete a Nap felszínéhez hasonlítható. A Föld belső magja körül egy folyékony, fémekben gazdag külső mag helyezkedik el.

Mivel a bolygó mély rétegei közvetlenül nem vizsgálhatók, a tudósok a szeizmikus hullámok segítségével tanulmányozzák őket. Ezek a hullámok nagy földrengések során keletkeznek, és áthaladnak a Föld különböző rétegein.

A kutatók két fő hullámtípust figyelnek meg:

P-hullámok , amelyek minden anyagon áthaladnak

, amelyek minden anyagon áthaladnak S-hullámok, amelyek csak szilárd vagy nagyon sűrű anyagokon terjednek.

Már az 1880-as években feltűnt a tudósoknak, hogy az S-hullámok nem jutnak át a bolygó teljes belsején, ami arra utalt, hogy a külső mag folyékony.

Később azt is észrevették, hogy bizonyos P-hullámok váratlan helyeken jelennek meg, ami egy úgynevezett szeizmikus árnyékzónát hoz létre. Egy 1929-es új-zélandi földrengés adatai alapján merült fel először, hogy a folyékony külső réteg belsejében egy szilárd mag található.

Miért lassult le a Föld belső magja?

A szeizmológusok évtizedek óta követik a Föld belső magja forgását. Az adatok szerint az 1970-es években a mag még gyorsabban forgott, mint maga a bolygó.

Az elmúlt évtizedekben azonban fokozatos lassulás következett be. A kutatások szerint 2008 körül a forgás annyira lelassult, hogy a köpenyhez képest a mozgás ellentétes irányúnak tűnik.

A belső mag forgásának lassulása erősen alátámasztja azt az elméletet, amely szerint a mag mozgása hosszú távú ciklusok szerint változik.