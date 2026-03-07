Nyolc hónapig lesznek elzárva a világtól a kutatóállomás lakói

A XIX. század második felében az ember el akart jutni a két pólusra. Az Antarktisz vonzerejét csökkentette, hogy nagyon messze van Európától, és azt már 150 évvel ezelőtt is tudták, hogy a Déli-sarok egy óriási kontinens belsejében található – vagyis csak gyalog lehet elérni. Az Északi-sark sokkal megközelíthetőbbnek tűnt, ráadásul anélkül, hogy a jégen kellene kutyagolni. A későbbi sikerhez hozzájárul egy tragikusan végződött amerikai expedíció is. A Jeanette nevű hajó 1882-ben süllyedt el a ma is lakatlan, Oroszországhoz tartozó Új-szibériai-szigeteknél. A hajó roncsai 1884-ben Grönland délnyugati csücskénél bukkantak fel.
Az erről szóló hírt egy norvég felfedező, kutató és síbajnok, Fridtjof Nansen feljegyezte magának.
Ha van ott egy ismeretlen áramlat, lehet, hogy az eljuttathat az Északi-sarkra, csak nem küzdeni kell ellene, hanem hagyni, hogy tegye a dolgát.
Nansen teóriája az áramlatról igaznak bizonyult, bár az expedíciója nem úgy alakult, ahogy remélte. 1893 és 1896 között a jégbe fagyott, Fram nevű hajójával több száz kilométert sodródott össze-vissza az Északi-sarkkör és a Ferenc József-föld térségében, de nem jutott el a pólusig.
Nansen egy társával ekkor elhagyta a Framot, hátha gyalog elérik az Északi-sarkot, de fel kellett adniuk a tervet, mert a jégmező elmozdult, ők pedig gyakorlatilag távolabbra kerültek a céltól, mintha a hajón maradtak volna. Végül a Fram és Nansenék is külön-külön szerencsésen visszatértek Oslóba, a mérési eredményeiket pedig ma is használják.
Nansen terve lett a Tara Polar Station koncepciójának alapja is.
A hajó, ami valójában egy úszó állomás
Nansen utódjárművét öt évig tervezték, és két év építés után 2025-ben bocsátották vízre Cherbourg-ban. A hajó tojás alakú, a hossza 26 méter, a szélessége 16 méter, az alja pedig épp olyan, mint a Framé volt 150 évvel korábban – gömbölyű. A hajót nem tölgyfa gerendákból, hanem acélvázra húzott 2 centis alumíniumból építették. Martin Hertau kapitány szerint így a jég nem roppanthatja össze.
Ez a különleges hajó ráfekszik a jégre, és majd a jégmezővel együtt utazik a sarkvidéken. Ami még igazán különleges benne, a hőszigetelése. Gyakorlatilag úgy fel vagyunk szerelve, mintha egy nagy jégkockába költöznénk évekre.
A francia állomás fedélzetén nyáron 18 ember lesz, a téli időszakban pedig 12. Ilyenkor azért kevesebb, mert télen nem fogadnak kívülről érkező kutatókat. Ennek oka az, hogy szinte lehetetlen lenne a jégmezőbe fagyott hajóra juttatni bárkit, és kevesebb lenne a hely is – ami eleve nem túl sok. A hosszú téli hónapokban senkinek nem kell mással osztozni a kicsi kabinokon, mindenki egyedül lakhat. A többiek közelsége még így is komoly alkalmazkodást kíván, pl. mert csak két zuhanyzó van a fedélzeten és a vécék is közösek. A tervezők igyekeztek szem előtt tartani a legénység jóllétét, ezért minden kabinnak van természetes fényforrása, még ha a plafonon is van a kis ablak, és beépítettek egy szaunát is a hajóba.
Az expedíciók téli szakaszában nyolc hónapon át magukra lesznek utalva a felfedezők. Mindezek miatt a kutatások résztvevőit az űrhajósokéhoz hasonló szempontok alapján választják ki.
A hajó 500 napig önellátó, ennyi időre való víz, élelmiszer, gyógyszer és üzemanyag van a raktáraiban.
Fenntarthatóság, környezetvédelem
A tervezők ügyeltek a zöld szempontokra is. A 450 lóerős dízelmotorjának üzemanyaga növényi olaj. Az elektromos áramtermeléshez szélturbina és napelemek is hozzájárulnak. A szennyvizet újrahasznosítják, a szemetet elraktározzák.
Hogyan folytatják majd a kutatásokat az úszó állomáson?
A Tara Polar Alapítvány kutatási igazgatója, Chris Bowles szerint felbecsülhetetlen méréseket végezhet majd a Tara Polar Station.
A sarkvidéki jég legészakibb része négyszer gyorsabban olvad, mint máshol, de nem tudjuk megfelelően tanulmányozni, még műholdakkal sem. Ezért van szükség ránk.
A tudósok sárkányokat, ballonokat és drónokat használnak majd a légköri kutatásokhoz. A hajó közepén elhelyezett, ún. a moon pool-on, egy nyitott lejáraton keresztül pedig a vízi eszközöket engedhetik a mélybe, illetve itt merülnek majd a búvárok is.
Az adatok feldolgozása a laboratóriumokban történik, és itt gyűjtik majd a mintákat is. A mérések nem csak a földi élet jobb megértését szolgálják, hanem az űrkutatást is, állítja Marcel Babin oceanográfus.
Minél jobban értjük, mi történik a Földön az élővilágban, annál nagyobb esélyünk van felkutatni az élet formáit a világegyetemben. És akkor talán az emberiség új élőhelyét is megtalálhatjuk.
Az úszó állomás azért is alkalmasabb a kutatásra, mint egy jégtörő, mert a töredékébe kerül az üzemeltetése és nem jelent erős zajforrást a tengeri élővilág számára. Emellett a nagy hajók fény- és egyéb szennyezése pontatlanná teheti a méréseket.
- A francia hajó a tervek szerint tíz expedíciót hajt majd végre 2046-ig, amikor elbontják.