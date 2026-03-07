Nyolc hónapig lesznek elzárva a világtól a kutatóállomás lakói

A XIX. század második felében az ember el akart jutni a két pólusra. Az Antarktisz vonzerejét csökkentette, hogy nagyon messze van Európától, és azt már 150 évvel ezelőtt is tudták, hogy a Déli-sarok egy óriási kontinens belsejében található – vagyis csak gyalog lehet elérni. Az Északi-sark sokkal megközelíthetőbbnek tűnt, ráadásul anélkül, hogy a jégen kellene kutyagolni. A későbbi sikerhez hozzájárul egy tragikusan végződött amerikai expedíció is. A Jeanette nevű hajó 1882-ben süllyedt el a ma is lakatlan, Oroszországhoz tartozó Új-szibériai-szigeteknél. A hajó roncsai 1884-ben Grönland délnyugati csücskénél bukkantak fel.

Fridtjof Nansen, az északi Indiana Jones a korának egyik legismertebb felfedezője volt

Fotó: Wikipedia

Az erről szóló hírt egy norvég felfedező, kutató és síbajnok, Fridtjof Nansen feljegyezte magának.

Ha van ott egy ismeretlen áramlat, lehet, hogy az eljuttathat az Északi-sarkra, csak nem küzdeni kell ellene, hanem hagyni, hogy tegye a dolgát.

Nansen teóriája az áramlatról igaznak bizonyult, bár az expedíciója nem úgy alakult, ahogy remélte. 1893 és 1896 között a jégbe fagyott, Fram nevű hajójával több száz kilométert sodródott össze-vissza az Északi-sarkkör és a Ferenc József-föld térségében, de nem jutott el a pólusig.

Nansen és egy társa 1895-ben gyalog indult az Északi-sarkhoz, mert a jégbe fagyott hajónak nem tudta megközelíteni a pólust

Fotó: Wikipedia

Nansen egy társával ekkor elhagyta a Framot, hátha gyalog elérik az Északi-sarkot, de fel kellett adniuk a tervet, mert a jégmező elmozdult, ők pedig gyakorlatilag távolabbra kerültek a céltól, mintha a hajón maradtak volna. Végül a Fram és Nansenék is külön-külön szerencsésen visszatértek Oslóba, a mérési eredményeiket pedig ma is használják.

Nansen terve lett a Tara Polar Station koncepciójának alapja is.

A hajó, ami valójában egy úszó állomás

Épül a különös alakú hajó

Fotó: Fondation Tara Polar

Nansen utódjárművét öt évig tervezték, és két év építés után 2025-ben bocsátották vízre Cherbourg-ban. A hajó tojás alakú, a hossza 26 méter, a szélessége 16 méter, az alja pedig épp olyan, mint a Framé volt 150 évvel korábban – gömbölyű. A hajót nem tölgyfa gerendákból, hanem acélvázra húzott 2 centis alumíniumból építették. Martin Hertau kapitány szerint így a jég nem roppanthatja össze.

Ez a különleges hajó ráfekszik a jégre, és majd a jégmezővel együtt utazik a sarkvidéken. Ami még igazán különleges benne, a hőszigetelése. Gyakorlatilag úgy fel vagyunk szerelve, mintha egy nagy jégkockába költöznénk évekre.

A francia állomás fedélzetén nyáron 18 ember lesz, a téli időszakban pedig 12. Ilyenkor azért kevesebb, mert télen nem fogadnak kívülről érkező kutatókat. Ennek oka az, hogy szinte lehetetlen lenne a jégmezőbe fagyott hajóra juttatni bárkit, és kevesebb lenne a hely is – ami eleve nem túl sok. A hosszú téli hónapokban senkinek nem kell mással osztozni a kicsi kabinokon, mindenki egyedül lakhat. A többiek közelsége még így is komoly alkalmazkodást kíván, pl. mert csak két zuhanyzó van a fedélzeten és a vécék is közösek. A tervezők igyekeztek szem előtt tartani a legénység jóllétét, ezért minden kabinnak van természetes fényforrása, még ha a plafonon is van a kis ablak, és beépítettek egy szaunát is a hajóba.