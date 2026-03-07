Hírlevél
északi - sark

Nyolc hónapig lesznek elzárva a világtól a kutatóállomás lakói

11 órája
Már az idén elindul az Északi-sarkra a Tara Polar Station nevű hajó, amelyet úgy építettek meg, hogy az összeroppanás veszélye nélkül telelhessen át a sarkvidéki jégmezőn. A kutatók a klímaváltozás hatásait vizsgálják majd az expedíciókon. A különleges, ovális alakú hajó -52 fokos hidegben is működőképes lesz.
A XIX. század második felében az ember el akart jutni a két pólusra. Az Antarktisz vonzerejét csökkentette, hogy nagyon messze van Európától, és azt már 150 évvel ezelőtt is tudták, hogy a Déli-sarok egy óriási kontinens belsejében található – vagyis csak gyalog lehet elérni. Az Északi-sark sokkal megközelíthetőbbnek tűnt, ráadásul anélkül, hogy a jégen kellene kutyagolni. A későbbi sikerhez hozzájárul egy tragikusan végződött amerikai expedíció is. A Jeanette nevű hajó 1882-ben süllyedt el a ma is lakatlan, Oroszországhoz tartozó Új-szibériai-szigeteknél. A hajó roncsai 1884-ben Grönland délnyugati csücskénél bukkantak fel.

hajó
Fridtjof Nansen, az északi Indiana Jones a korának egyik legismertebb felfedezője volt
Fotó: Wikipedia

Az erről szóló hírt egy norvég felfedező, kutató és síbajnok, Fridtjof Nansen feljegyezte magának. 

Ha van ott egy ismeretlen áramlat, lehet, hogy az eljuttathat az Északi-sarkra, csak nem küzdeni kell ellene, hanem hagyni, hogy tegye a dolgát. 

Nansen teóriája az áramlatról igaznak bizonyult, bár az expedíciója nem úgy alakult, ahogy remélte. 1893 és 1896 között a jégbe fagyott, Fram nevű hajójával több száz kilométert sodródott össze-vissza az Északi-sarkkör és a Ferenc József-föld térségében, de nem jutott el a pólusig. 

no-nb_bldsa_q3c047 001
Nansen és egy társa 1895-ben gyalog indult az Északi-sarkhoz, mert a jégbe fagyott hajónak nem tudta megközelíteni a pólust
Fotó: Wikipedia

Nansen egy társával ekkor elhagyta a Framot, hátha gyalog elérik az Északi-sarkot, de fel kellett adniuk a tervet, mert a jégmező elmozdult, ők pedig gyakorlatilag távolabbra kerültek a céltól, mintha a hajón maradtak volna. Végül a Fram és Nansenék is külön-külön szerencsésen visszatértek Oslóba, a mérési eredményeiket pedig ma is használják. 

Nansen terve lett a Tara Polar Station koncepciójának alapja is. 

A hajó, ami valójában egy úszó állomás

Épül a különös alakú hajó
Fotó: Fondation Tara Polar

Nansen utódjárművét öt évig tervezték, és két év építés után 2025-ben bocsátották vízre Cherbourg-ban. A hajó tojás alakú, a hossza 26 méter, a szélessége 16 méter, az alja pedig épp olyan, mint a Framé volt 150 évvel korábban – gömbölyű. A hajót nem tölgyfa gerendákból, hanem acélvázra húzott 2 centis alumíniumból építették. Martin Hertau kapitány szerint így a jég nem roppanthatja össze. 

Ez a különleges hajó ráfekszik a jégre, és majd a jégmezővel együtt utazik a sarkvidéken. Ami még igazán különleges benne, a hőszigetelése. Gyakorlatilag úgy fel vagyunk szerelve, mintha egy nagy jégkockába költöznénk évekre. 

A francia állomás fedélzetén nyáron 18 ember lesz, a téli időszakban pedig 12. Ilyenkor azért kevesebb, mert télen nem fogadnak kívülről érkező kutatókat. Ennek oka az, hogy szinte lehetetlen lenne a jégmezőbe fagyott hajóra juttatni bárkit, és kevesebb lenne a hely is – ami eleve nem túl sok. A hosszú téli hónapokban senkinek nem kell mással osztozni a kicsi kabinokon, mindenki egyedül lakhat. A többiek közelsége még így is komoly alkalmazkodást kíván, pl. mert csak két zuhanyzó van a fedélzeten és a vécék is közösek. A tervezők igyekeztek szem előtt tartani a legénység jóllétét, ezért minden kabinnak van természetes fényforrása, még ha a plafonon is van a kis ablak, és beépítettek egy szaunát is a hajóba.

Próbaúton a Tara Polar Station
Fotó: Maéva Bardy / Fondation Tara Ocean

Az expedíciók téli szakaszában nyolc hónapon át magukra lesznek utalva a felfedezők. Mindezek miatt a kutatások résztvevőit az űrhajósokéhoz hasonló szempontok alapján választják ki.

A hajó 500 napig önellátó, ennyi időre való víz, élelmiszer, gyógyszer és üzemanyag van a raktáraiban.

Fenntarthatóság, környezetvédelem

Így lehet látni igazán, milyen erősen tojásalakú a hajótest
Fotó: Maévy Bardy / Fondation Tara Polar

A tervezők ügyeltek a zöld szempontokra is. A 450 lóerős dízelmotorjának üzemanyaga növényi olaj. Az elektromos áramtermeléshez szélturbina és napelemek is hozzájárulnak. A szennyvizet újrahasznosítják, a szemetet elraktározzák.

Hogyan folytatják majd a kutatásokat az úszó állomáson? 

A hajót egy jégtörő kísérte a próbaútján
Fotó: Maéva Bardy / Fondation Tara Polar

A Tara Polar Alapítvány kutatási igazgatója, Chris Bowles szerint felbecsülhetetlen méréseket végezhet majd a Tara Polar Station.

A sarkvidéki jég legészakibb része négyszer gyorsabban olvad, mint máshol, de nem tudjuk megfelelően tanulmányozni, még műholdakkal sem. Ezért van szükség ránk.

A tudósok sárkányokat, ballonokat és drónokat használnak majd a légköri kutatásokhoz. A hajó közepén elhelyezett, ún. a moon pool-on, egy nyitott lejáraton keresztül pedig a vízi eszközöket engedhetik a mélybe, illetve itt merülnek majd a búvárok is. 

A búvárok közvetlenül a hajótestből ereszkedhetnek a tengerbe egy nyitott járaton keresztül
Fotó: Maéva Bardy / Fondation Tara Polar

Az adatok feldolgozása a laboratóriumokban történik, és itt gyűjtik majd a mintákat is. A mérések nem csak a földi élet jobb megértését szolgálják, hanem az űrkutatást is, állítja Marcel Babin oceanográfus.

Minél jobban értjük, mi történik a Földön az élővilágban, annál nagyobb esélyünk van felkutatni az élet formáit a világegyetemben. És akkor talán az emberiség új élőhelyét is megtalálhatjuk. 

Az úszó állomás azért is alkalmasabb a kutatásra, mint egy jégtörő, mert a töredékébe kerül az üzemeltetése és nem jelent erős zajforrást a tengeri élővilág számára. Emellett a nagy hajók fény- és egyéb szennyezése pontatlanná teheti a méréseket. 

  • A francia hajó a tervek szerint tíz expedíciót hajt majd végre 2046-ig, amikor elbontják.

 

 

