Becsukott szemmel jobban hallunk? Kiderült az igazság

A tudósok kísérletei bebizonyították, hogy a csukott szem valójában nem javítja a hallás minőségét. Ez a felfedezés ellentmond mindannak, amit eddig gondoltunk az érzékszervek közötti kapcsolatról. Ráadásul a halláskutatás azt is feltárta, hogy az agyunk működése sokkal összetettebb annál, mint azt korábban feltételeztük, és az érzékszervi információk feldolgozása nem olyan egyszerű, mint egy ki-be kapcsolható rendszer.

Hallás. Sokan úgy vélik, hogy csukott szemmel jobban hallják a hangokat

A látás és hallás összetett tánca az agyban

A látás és a hallás kapcsolata régóta foglalkoztatja a neurológusokat és pszichológusokat egyaránt. Sokan úgy vélték, hogy az agy erőforrásai végesek, ezért ha az egyik érzékszervet „kikapcsoljuk", a másik automatikusan erősödik. Ez az elmélet logikusnak tűnt, hiszen a vakoknak valóban kifinomultabb lehet a hallásuk hosszú távon. Azonban Yu Huang kutatása rávilágított arra, hogy ez a mechanizmus nem működik ilyen egyszerűen és azonnal.

A kutatók modern agyi képalkotási technikákat alkalmaztak, hogy megfigyeljék, mi történik pontosan az agyban, amikor valaki behunyja a szemét hangok hallgatása közben. Meglepő módon azt találták, hogy a vizuális kéreg deaktiválása nem eredményezi a hallókéreg fokozott aktivitását. Sőt, bizonyos esetekben a résztvevők teljesítménye még romlott is a hangingerek azonosításában. Ez a felfedezés teljesen átírhatja az érzékszervek működéséről alkotott korábbi elképzeléseinket.

Új kapukat nyit az úttörő kutatás

Yu Huang, a tanulmány vezető kutatója hangsúlyozta, hogy eredményeik nem jelentik azt, hogy a szembecsukás teljesen haszontalan lenne. Ugyanakkor rámutatott, hogy a jelenség mögött valószínűleg más mechanizmusok állnak, mint amit eddig feltételeztünk. Elképzelhető, hogy a nyugalom érzése és a vizuális zavaró tényezők kizárása okozza azt az illúziót, mintha jobban hallanánk.

A kutatás következtetései messzemenő gyakorlati alkalmazásokat kínálhatnak. Például a halláskárosultak rehabilitációjában vagy a zenészek képzésében eddig tévesen alkalmazhattak bizonyos technikákat. Továbbá az eredmények segíthetnek megérteni, hogyan dolgozza fel az agyunk a multiszenzoros információkat, és miként tudjuk valóban javítani a hallás hatékonyságát.