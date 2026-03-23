A NASA bejelentette: Kína szupererőműve megváltoztatta a Föld mozgását

A Három-szurdok-gát egy gigászi vízerőmű, amelynek méretei igen tekintélyesek. Az építmény 2335 méter hosszú és 185 méter magas. Képes 40 köbkilométer (azaz 40 billió liter) vizet tárolni. A víz ilyen mérvű felhalmozása és mozgatása az, ami a változásokat előidézi.

A Kínában található Három-szurdok-gát hatalmas víztömege miatt mérhetően megváltoztatta a napok hosszát

Fotó: CFOTO / NurPhoto

Hogyan lassítja a Föld forgását a Három-szurdok-gát?

A NASA mérése rámutat arra, hogy a hatalmas tömegek áthelyezése hatással van bolygónkra. Dr. Benjamin Fong Chao, a NASA geofizikusa a LAD Bible magazin cikkében elmagyarázta, hogy a tömegeloszlás megváltoztatása minden esetben módosítja a bolygó mozgását. Bár a hatás rendkívül kicsi, a modern műszerek számára mégis mérhető.

A gát működése miatt a napok hossza 0,06 mikroszekundummal növekedett meg.

Emellett az építmény a bolygó tengelyét is elmozdította körülbelül két centiméterrel.

A kínai vízerőmű előnyei és a változások mértéke

A hosszabb napok miatt egyáltalán nem kell aggódnunk. Ezeket a változásokat a mindennapi életben lehetetlen észrevenni. A gát semmilyen kárt nem okoz a Földön. Sőt, ez a kínai vízerőmű a világ legnagyobb hidroelektromos állomása, amely 15 atomreaktor teljesítményének megfelelő energiát termel. Ez a tiszta energia nagy segítséget jelent a fosszilis energiahordozók elleni küzdelemben.

Más tényezők is befolyásolják, milyen a Föld forgása

Nem csak az emberi tevékenység lehet hatással bolygónk mozgására. Számos más oka is lehet annak, ha a Föld forgása időnként megváltozik. Például tavaly augusztus 5-én mérték a történelem egyik legrövidebb napját. Ekkor a bolygó napi forgása 1,25 milliszekundummal volt gyorsabb a megszokottnál. A tudósok úgy vélik, hogy ez a sebességváltozás a Hold hatásának volt köszönhető.