Megvan a hátfájás ellenszere: milliókon segíthet az új csodaszer

A Johns Hopkins Egyetem kutatói olyan mechanizmust azonosítottak, amely magyarázatot adhat arra, miért válik a hátfájás sok esetben krónikussá. A Bone Research folyóiratban megjelent tanulmány szerint a mellékpajzsmirigy-hormon (PTH) képes befolyásolni a fájdalomért felelős idegek növekedését a gerincben.

A csontritkulás kezelésére használt hormon hozhat megváltást a hátfájástól szenvedőknek

Fotó: ARNO BURGI / DPA

Hogyan kapcsolódik a hátfájás az idegek növekedéséhez?

A krónikus hátfájás egyik kulcsa a kutatók szerint az, hogy a fájdalomérző idegek olyan területekre is „benőnek” a gerincben, ahol normál esetben nem lennének jelen. Ez különösen a porckorongok és a csigolyák közötti határfelületeken figyelhető meg. Ez az úgynevezett „abnormális beidegzés” fokozza az érzékenységet, így a fizikai terhelés vagy akár kisebb ingerek is fájdalmat válthatnak ki. A vizsgálat szerint ezt a folyamatot képes befolyásolni a PTH.

Mit mutattak az állatkísérletek?

A kutatók három különböző esetet vizsgáltak egereken: öregedéssel összefüggő, műtéttel kiváltott és genetikai eredetű gerincdegenerációt vizsgáltak. Az állatok naponta kaptak PTH-injekciót két héttől akár két hónapig. Az eredmények több szinten is javulást mutattak. A csigolyák közötti úgynevezett véglemezek sűrűbbé és stabilabbá váltak, ami a gerinc szerkezeti megerősödésére utal. Emellett az egerek kevésbé reagáltak fájdalomingerekre: jobban tűrték a nyomást, lassabban reagáltak hőre, és aktívabbak maradtak.

Mi történik a háttérben molekuláris szinten?

A részletes elemzések kimutatták, hogy a hormon serkenti a csontképző sejtek (oszteoblasztok) működését, amelyek egy Slit3 nevű fehérjét kezdenek termelni. Ez a fehérje „taszító jelként” működik, és megakadályozza, hogy az idegrostok benőjenek az érzékeny területekre. Amikor a kutatók mesterségesen kiiktatták a Slit3 hatását, a hormon már nem csökkentette az idegnövekedést és a fájdalmat sem. Ez megerősíti, hogy ez a jelátviteli útvonal kulcsszerepet játszik a folyamatban.

Mit jelent ez a jövőbeni kezelések szempontjából?

A mellékpajzsmirigy-hormont már jelenleg is alkalmazzák például csontritkulás kezelésére, így a biztonságosságáról már léteznek adatok.

A mostani eredmények azt sugallják, hogy ugyanaz a hormon új terápiás módszert kínálhat a krónikus hátfájás kezelésében. Fontos azonban, hogy a vizsgálat egyelőre állatkísérleteken alapul.

A kutatók szerint további klinikai vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, hogy az emberi szervezetben is hasonló hatás érhető-e el. Az eredmények mindenesetre arra utalnak, hogy a jövőben nemcsak a fájdalom csillapítása, hanem annak biológiai okainak kezelése is lehetővé válhat - írja a Science Daily.