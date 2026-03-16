Ez az egyik legnagyobb hiba, amit a fogmosás során elkövethetünk

A mindennapi fogápolás elengedhetetlen a száj egészségének megőrzéséhez. A helyes fogmosás segít eltávolítani az ételmaradékokat és a lepedéket a fogakról. Létezik azonban egy alig ismert hiba, amit sokan elkövetnek. Mutatjuk, hogyan lehet elkerülni!
A jó szájhigiénia eléréséhez a helyes fogmosás naponta kétszer javasolt. Használjunk fluoridos fogkrémet, és a művelet tartson legalább két percig minden egyes alkalommal - írja a Mayo Clinic.

A helyes fogmosás kulcsfontosságú a fogzománc épségének megóvásában, így hatékonyan megelőzhető a fogszuvasodás és a fogkő kialakulása is.
A helyes fogmosás és a fogkő kapcsolata

A lepedék egy ragadós, fehér réteg, amely a fogakon képződik, és baktériumokat tartalmaz. Cukros ételek vagy rágcsálnivalók fogyasztása után ezek a baktériumok savakat termelnek, amelyek megtámadják a fogzománc felületét. A fogzománc a fogak kemény külső burka. Idővel a sav lebontja ezt a védőréteget, ami fogszuvasodás kialakulásához vezethet. Ha a lepedék a fogakon marad, fogkő lesz belőle. Az egyik kulcsfontosságú kérdés: hogyan előzzük meg a fogkő kialakulását? 

A megelőzés legjobb módja az alapos fogápolás, mert ha már van fogkő a fogakon, nehezebb azokat tisztán tartani. Az ínyen felhalmozódó fogkő emellett gyulladást is okoz, amely fogínybetegséghez vezet.

Egy alig ismert, mégis súlyos hiba: mikor ne mossunk fogat étkezés után?

A szájhigiénia szempontjából mindenképpen érdemes tudni, mikor ne mossunk fogat étkezés után. A fogak védelme érdekében ne tisztítsuk meg őket közvetlenül azután, hogy sok savat tartalmazó ételeket vagy italokat fogyasztottunk. Ilyen savas termékek például az üdítők, a sportitalok, a savanyú cukorkák, valamint a citrusfélék és azok levei. Az ezekben található sav felpuhíthatja a fogzománc rétegét. 

Ha túl korán mosunk fogat, a fogkefe ledörzsölheti ezt a felpuhult fogzománc-réteget.

Érdemes egy órát várni a tisztítással. Ez idő alatt a nyál lemossa a savakat, és a fogzománc újra megkeményedik.

Szájhigiénia és az elektromos fogkefe előnyei

A megfelelő fogápolás része a jó eszközválasztás is. Ha ízületi gyulladása van, nehezen fogja meg a fogkefét, vagy fogszabályzót visel, ideális választás az elektromos fogkefe. Ne feledje lecserélni 3-4 havonta a fogkeféjét! Ha a sörték elhajlanak vagy letörnek, cserélje ki hamarabb az eszközt!

A napi kétszeri fogmosás mellett kövesse ezeket a lépéseket a száj egészségének megőrzéséhez:

  • Használjon fogselymet naponta egyszer!
  • Igyon bőségesen vizet! Ha a csapvíz fluoridot tartalmaz, annak fogyasztása csökkentheti a fogszuvasodás esélyét!
  • Fogyasszon egészséges ételeket, és korlátozza a cukros ételeket és italokat!
  • Fogmosás és fogselyem használata után öblögessen szájvízzel!
  • Ne dohányozzon, és kerülje a dohánytermékeket!
  • Járjon rendszeresen fogorvoshoz tisztításra és ellenőrzésre!

 

 

