Fotón a bizonyíték! Ennyien voltak Orbán Viktor beszédén, és ennyien a tiszás gyűlésen

hold

Ebbe a Hold is beleremeg: brutális módszerrel kutatnák az erőforrásokat

A Hold kutatása új szakaszba léphet: a jövőben nemcsak megfigyelni, hanem mesterségesen „megremegtetni” is képesek lehetnek az égitest felszínét. Egy új technológia célja, hogy irányított rengésekkel tárja fel a Holdon, mi rejtőzik a felszín alatt.
A kutatók szerint a Hold belső szerkezetének feltérképezéséhez kulcsfontosságú lehet az úgynevezett mesterséges holdrengések létrehozása. A koncepció lényege, hogy egy speciális holdjáró rezgéseket kelt a talajban, amelyek terjedése alapján meghatározható, milyen anyagok és szerkezetek találhatók a felszín alatt. 

A kutatók úgy vélik, hogy a szeizmikus feltérképezés elengedhetetlen lesz a jövőbeli holdmissziók során
A képet a ChatGPT készítette

Miért keltenének mesterséges rengéseket a Holdon?

Ez a módszer a földi geológiából régóta jól ismert: a szeizmikus hullámok lassabban haladnak sűrűbb anyagokon keresztül, és irányt változtatnak különböző minőségű anyagok határán, így következtetni lehet az esetleges ásványkincsek vagy üregek jelenlétére. A Hold esetében ez különösen fontos, hiszen minden küldetés rendkívül költséges, így előre kell tudni, hol érdemes leszállni és építkezni.

Milyen erőforrásokat keresnek a Hold felszíne alatt?

Bár arany vagy réz nagy valószínűséggel nincs a Holdon, más szempontból mégis rendkívül értékes lehet tudni a felszín alatti összetételt. 

  • A déli pólus környékén például vízjég rejtőzhet, amely létfontosságú lehet a jövőbeli emberes küldetésekhez. 
  • Emellett a holdi por, az úgynevezett regolit is kulcsszerepet játszhat építkezésben és infrastruktúra-fejlesztésben. 

A mesterséges rengések segíthetnek az olyan képződmények azonosításában is, mint a lávacsatornák vagy a felszín alatti üregek, amelyek természetes menedékként szolgálhatnak a sugárzás ellen.

Milyen kihívásokat rejt a technológia a Holdon?

A szakértők szerint a Hold extrém környezete komoly akadályokat jelent. A szélsőséges hőmérséklet, a sugárzás és az erősen koptató por mind veszélyeztetik a berendezések működését. Egy ilyen rendszernek rendkívül strapabírónak kell lennie ahhoz, hogy hosszabb távon is működőképes maradjon. Ennek ellenére a kutatók úgy vélik, hogy a szeizmikus feltérképezés elengedhetetlen lesz a jövőbeli holdmissziók során. Ha az emberiség tartós jelenlétet akar kiépíteni az égitesten, pontosan tudnia kell, mi található a felszín alatt. A technológia földi tesztjei várhatóan 2027-ben kezdődnek. Ha beválik a módszer, a következő évtizedekben akár a Holdon – vagy később a Marson – is alkalmazhatják - írja a BBC Science Focus Magazine.

 

