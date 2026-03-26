Kiszivárgott a kínai űrszonda titka: alapjaiban átírhatja a holdraszállást

Ezek az új tudományos adatok felülírják a holdkutatás eddigi alapvetéseit. A szakemberek sokáig úgy hitték, hogy a Föld mágneses pajzsán túl a galaktikus kozmikus sugarak nagyjából egyenletesen oszlanak el a bolygónk és a Hold között. A friss mérések szerint azonban a Föld mágneses tere a korábban feltételezettnél jóval távolabbra is kiterjeszti a hatását az űrben - írja a Live Science.

Az új tudományos eredmények mérföldkövet jelentenek a holdkutatás történetében

Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL / NurPhoto

A Chang'e-4 szonda és a holdkutatás új eredményei

A felfedezés a kínai Chang'e-4 holdraszálló egység mérésein alapul. A kutatók egy nyugodtabb napciklus 31 holdhónapjának adatait vizsgálták meg a 2019 és 2022 közötti időszakból. Megállapították, hogy egy bizonyos energiaszintű kozmikus sugárzás körülbelül 20 százalékkal visszaesik a Hold növekvő fázisában, a helyi reggeli órákban. A jelenség magyarázata az, hogy a Föld mágneses mezeje egyszerűen blokkolja a nagy energiájú protonok egy részét. Ezt a sugárzásmentesebb „üreget” a kutatók számítógépes szimulációkkal is igazolták.

Fókuszban az űrhajósok biztonsága és az Artemis-program

A mélyűrben utazók számára a kozmikus sugarak jelentik az egyik legfőbb egészségügyi kockázatot. Ezek a nagy energiájú részecskék könnyedén áthatolnak az űrhajók falán és az emberi szöveteken is.

Emiatt károsíthatják a DNS-t, és megnövelik a daganatos betegségek kialakulásának esélyét.

Éppen ezért az űrhajósok biztonsága az elsődleges szempont a jövőbeli űrutazások tervezésekor. A hamarosan induló emberes küldetések, mint például az amerikai Artemis-program keretében megvalósuló Artemis II missziója, sokat nyerhetnek a sugárzási viszonyok pontosabb ismeretével. Az új adatok segítségével a tervezők jelentősen csökkenthetik az asztronautákat érő sugárzésterhelést a felszíni munkák során.

Mikor a legbiztonságosabb a Holdra lépni?

A vizsgálat egyértelmű és gyakorlatias útmutatást nyújt a jövő űrsétáihoz, hiszen kiderült, hogy a holdi reggel a legalkalmasabb időszak a kinti munkavégzésre. Ha tehát felmerül a kérdés, hogy mikor a legbiztonságosabb a Holdra lépni, a válasz egyértelműen a lokális reggeli órák időszaka. Ilyenkor ugyanis az űrhajósok bőrét érő sugárzás nagyjából 20 százalékkal elmarad a Holdon megszokott átlagos értékektől.