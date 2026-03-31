Ilyen lehet a jövő orvoslása: mikroszkopikus implantátumot ültetnek az agyba

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy parányi eszköz új távlatokat nyithat az agykutatásban. Az implantátum képes invazív beavatkozás nélkül hosszú távon figyelni az agyi jeleket, így az orvoslás számára számos új lehetőséget kínál.
A kutatók régóta próbálnak olyan eszközöket fejleszteni, amelyek minimális beavatkozással képesek követni az agy működését. A most bemutatott technológia ezt egy egészen új szintre emelheti: egy szinte láthatatlan méretű implantátumról van szó, amely vezetékek nélkül kommunikál a külvilággal.

A frissen fejlesztett agyi implantátum egyetlen sószem méretével vetekszik: mintegy 300 mikron hosszú és 70 mikron széles, így ez a legkisebb olyan implantátum, amely képes vezeték nélkül továbbítani az agyi aktivitás adatait
Forrás: Sunwoo Lee

Hogyan működik ez az apró implantátum?

A fejlesztést a Cornell University kutatói vezették, egy speciális fényelektronikai rendszerre épül. A működés alapja, hogy a lézerfény – vörös és infravörös tartományban – biztonságosan áthatol a szöveteken. A MOTE elnevezésű implantátum ezt az energiát használja fel, majd apró infravörös fényimpulzusok formájában visszaküldi az agyi aktivitás adatait.

Miért számít áttörésnek ez a technológia?

Az implantátum mindössze néhány száz mikrométeres, vagyis kisebb, mint egy sókristály. Ennek ellenére több mint egy éven keresztül képes működni élő szervezetben. A kulcs az energiahatékonyság: az eszköz minimális energiával működik, miközben folyamatos adatátvitelt biztosít. Ez lehetővé teszi, hogy a kutatók hosszabb ideig figyeljék az agy működését anélkül, hogy nagyobb, invazív eszközökre lenne szükség.

Mire használható a jövőben?

A technológia egyik legnagyobb előnye, hogy akár MRI-vizsgálatok során is alkalmazható lehet, ami a jelenlegi implantátumokkal szinte lehetetlen. Emellett a rendszer más területeken is hasznosítható, például a gerincvelő vagy az idegrendszer egyéb részeinek vizsgálatában. A kutatók szerint a jövőben akár teljesen új típusú, testbe integrált eszközök is épülhetnek erre a megoldásra, ami alapjaiban változtathatja meg az orvosi diagnosztikát és az idegtudományt - írja a Science Daily.

 

