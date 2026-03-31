Döbbenet: ezzel a három apró trükkel elkerülhető az infarktus és a stroke

A Sydney-i Egyetem kutatói több mint 53 ezer embert vizsgáltak éveken keresztül. Az eredményeik azt mutatják, hogy az infarktus megelőzése és az általános egészség megőrzése már napi néhány perces odafigyeléssel is hatékonyan támogatható. A szakemberek egészen pontosan arra keresték a választ, hogy ezen mindennapi szokások együttes finomhangolása miként hat a szívünk állapotára.

Az infarktus megelőzése érdekében nem feltétlenül kell drasztikus lépéseket tennünk, elég lehet az alvás, a mozgás és az étrend minimális javítása

Fotó: JULIEN TROMEUR/SCIENCE PHOTO LIB / JTO

Apró lépésekkel az infarktus megelőzése felé

A gyűjtött adatok alapján meglepően kevés is elég a sikerhez: napi 11 perccel több alvás, további 4,5 perc testmozgás és egy extra negyed csészényi zöldség elfogyasztása már komoly eredményt hoz. Ezek a pici változtatások nyolc év leforgása alatt 10 százalékkal mérsékelték a súlyos szív- és érrendszeri események, így a szívroham kockázata mellett a szívelégtelenség kialakulását is. A stroke elkerülése szintén sokkal valószínűbbé vált azoknál a résztvevőknél, akik beépítették a napjaikba ezeket a könnyen kivitelezhető módosításokat. A kutatók a megállapításaikat okoseszközök és kérdőívek adatai alapján tették, miközben az életkort, a nemet, valamint a dohányzási és alkoholfogyasztási szokásokat is figyelembe vették.

A napi testmozgás és a helyes étrend szerepe

Sokan megijednek a sportolás gondolatától, de a napi testmozgás szerencsére nem csak kőkemény, kimerítő edzést jelenthet.

A szakemberek által említett közepes vagy erős fizikai aktivitásba egy tempós séta, a rendszeres lépcsőzés, vagy éppen a nehezebb bevásárlószatyrok cipelése is könnyedén beletartozik.

Az étkezés terén a megfelelő minőséget a gyakoribb gyümölcs-, zöldség-, hal- és teljes kiőrlésű gabonafogyasztás adja. Ezzel párhuzamosan érdemes visszaszorítani a feldolgozott húsok és a cukros üdítők mennyiségét a mindennapi menüben.

Hogyan csökkenthető a szívroham és a stroke kockázata a leghatékonyabban?

Bár a kis lépések is sokat számítanak, a kutatók meghatározták a legideálisabb arányokat is azok számára, akik a maximális védelemre törekszenek.

A legnagyobb, 57 százalékos kockázatcsökkenést azok a személyek érték el, akik napi 8-9 órát aludtak, legalább 42 percet mozogtak, és egyenletesen odafigyeltek az étrendjük minőségére.

Nem szabad elfelejteni, hogy ezek az egészségügyi tényezők szorosan összefüggnek és hatnak is egymásra: a rendszeresebb mozgás például észrevehetően javíthatja az éjszakai alvásunk minőségét.