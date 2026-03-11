Megvan az amerikai csodafegyver, ami térdre kényszerítheti Iránt

A közel-keleti helyzet egyre feszültebb, az iráni drónok pedig komoly fenyegetést jelentenek a térségben állomásozó amerikai erőkre. Az amerikai hadsereg ezért egy új eszközt, a FALCO rakétarendszert kezdte el használni. Ez az amerikai fegyverek iráni drónok ellen alkalmazott legújabb generációja, amely kifejezetten a nagy számban érkező drónrajok ellen nyújt célzott védelmet – írja a Popular Mechanics.

A legújabb FALCO rakéta másodpercek alatt semmisíti meg a felbukkanó iráni drónok sokaságát, esélyt sem hagyva a korábban megállíthatatlannak hitt drónrajok számára

Fotó: Google Gemini AI

A FALCO rakéta bevetése: az amerikai hadsereg új fegyvere az iráni drónok ellen

A katonai kihívás hatalmas. A jól ismert, „Moped" becenévre hallgató Shahed drón olcsó, és nagyon nagy számban gyártható. Ha egyszerre több száz ilyen eszköz indul meg a célpontok felé, a hagyományos légvédelem könnyen túlterhelődik. Az eddig erre a célra használt fegyverek, mint például a Patriot vagy a Sidewinder rakéták, darabonként akár félmillió dollárba is kerülhetnek. Ezeknek a drága fegyvereknek a készletei ráadásul végesek. Szükség volt tehát egy költséghatékony megoldás bevezetésére, amely hosszú távon is az olcsó drónok elleni védekezés alapja lehet.

Itt jön a képbe a modernizált APKWS rendszer.

A mérnökök fogtak egy régebbi, már meglévő hagyományos rakétatípust (Hydra 70), és felszerelték új irányító egységekkel.

Így jött létre egy rendkívül pontos, lézervezérlésű fegyver, amely a korábbi technológiák töredékébe kerül.

Ennek a fegyvernek egy továbbfejlesztett, repülőgépekről indítható, drónok elleni változata a FALCO. Ez a költséghatékony lézervezérlésű fegyverrendszer már éles helyzetben is bizonyított.

Már korábban is bizonyított az iráni drónok ellen bevetett fegyver

Tavaly egy jemeni katonai konfliktus során az amerikai vadászgép egységek 108 légi célpontot semmisítettek meg ezzel az eszközzel. A kapacitás kiemelkedő: egyetlen F-16-os repülő akár 28 darabot is magával vihet ebből a rakétából. A FALCO használata ráadásul sokkal biztonságosabb a pilóták számára, mint a hagyományos gépágyúk bevetése, mert a túl közel felrobbanó drónok repeszei súlyos kárt tehetnek a repülőkben.