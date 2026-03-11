Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin megragadta a telefont – erre a hívásra kevesen számítottak

Ezt látnia kell!

Hát itt bujkál! Térképen Zelenszkij bunkerei

drónháború

Megvan az amerikai csodafegyver, ami térdre kényszerítheti Iránt

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Egyesült Államok egy új rakétarendszert vet be a Közel-Keleten. A fejlesztés célja a tömegesen támadó iráni drónok megsemmisítése. Ez a megoldás kiváltja a drága légvédelmi rakétákat, amelyeket eddig használtak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
drónháborúiráni drónokiráni drónközel-keleti válságközel-keleti helyzetIránközel-keletháború

A közel-keleti helyzet egyre feszültebb, az iráni drónok pedig komoly fenyegetést jelentenek a térségben állomásozó amerikai erőkre. Az amerikai hadsereg ezért egy új eszközt, a FALCO rakétarendszert kezdte el használni. Ez az amerikai fegyverek iráni drónok ellen alkalmazott legújabb generációja, amely kifejezetten a nagy számban érkező drónrajok ellen nyújt célzott védelmet – írja a Popular Mechanics.

A legújabb FALCO rakéta másodpercek alatt semmisíti meg a felbukkanó iráni drónok sokaságát, esélyt sem hagyva a korábban megállíthatatlannak hitt drónrajok számára.
A legújabb FALCO rakéta másodpercek alatt semmisíti meg a felbukkanó iráni drónok sokaságát, esélyt sem hagyva a korábban megállíthatatlannak hitt drónrajok számára
Fotó: Google Gemini AI

A FALCO rakéta bevetése: az amerikai hadsereg új fegyvere az iráni drónok ellen

A katonai kihívás hatalmas. A jól ismert, „Moped" becenévre hallgató Shahed drón olcsó, és nagyon nagy számban gyártható. Ha egyszerre több száz ilyen eszköz indul meg a célpontok felé, a hagyományos légvédelem könnyen túlterhelődik. Az eddig erre a célra használt fegyverek, mint például a Patriot vagy a Sidewinder rakéták, darabonként akár félmillió dollárba is kerülhetnek. Ezeknek a drága fegyvereknek a készletei ráadásul végesek. Szükség volt tehát egy költséghatékony megoldás bevezetésére, amely hosszú távon is az olcsó drónok elleni védekezés alapja lehet.

Itt jön a képbe a modernizált APKWS rendszer.

A mérnökök fogtak egy régebbi, már meglévő hagyományos rakétatípust (Hydra 70), és felszerelték új irányító egységekkel. 

Így jött létre egy rendkívül pontos, lézervezérlésű fegyver, amely a korábbi technológiák töredékébe kerül.

Ennek a fegyvernek egy továbbfejlesztett, repülőgépekről indítható, drónok elleni változata a FALCO. Ez a költséghatékony lézervezérlésű fegyverrendszer már éles helyzetben is bizonyított.

Már korábban is bizonyított az iráni drónok ellen bevetett fegyver

Tavaly egy jemeni katonai konfliktus során az amerikai vadászgép egységek 108 légi célpontot semmisítettek meg ezzel az eszközzel. A kapacitás kiemelkedő: egyetlen F-16-os repülő akár 28 darabot is magával vihet ebből a rakétából. A FALCO használata ráadásul sokkal biztonságosabb a pilóták számára, mint a hagyományos gépágyúk bevetése, mert a túl közel felrobbanó drónok repeszei súlyos kárt tehetnek a repülőkben. 

  • A fegyver fejlesztése jelenleg is zajlik, hogy az infravörös célzórendszerekkel a jövőben még hatékonyabb legyen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!