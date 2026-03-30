Szenzációs felfedezés! Ősi azték üzenet titkát fejtették meg, ezt látnia kell!

Teotihuacan, az ősi Mexikó egyik leglenyűgözőbb civilizációjának központja, évezredek óta őrzi titkait. Ez a hatalmas városállam, amely virágkorában közel 100 000 lakosnak adott otthont, a mai napig számos megválaszolatlan kérdést vet fel a kutatók számára. Különösen izgalmas, hogy a város lakói által használt írásrendszert mindeddig senki sem tudta megfejteni, ami jelentősen megnehezítette a civilizáció mélyebb megértését.
Most azonban forradalmi áttörés küszöbén állunk. A legújabb kutatások ugyanis új megvilágításba helyezik az ősi írásrendszert, és olyan összefüggésekre mutatnak rá, amelyek korábban rejtve maradtak a tudományos közösség előtt. Az évtizedeken át tartó vizsgálódások végre meghozhatják gyümölcsüket, és feltárhatják előttünk egy letűnt birodalom gondolatvilágát. 

Tourists are visiting the Pyramid of the Sun in the archaeological zone of Teotihuacan, in the Municipality of Teotihuacan, State of Mexico, Mexico, on March 21, 2024, to celebrate the spring equinox. (Photo by Luis Barron / Eyepix Group) (Photo by Eyepix / NurPhoto via AFP)
A teotihuacan kultúra megfejtéséhez járulhat hozzá az ős írásrendszer megfejtése
Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Két dán kutató fejtheti meg az írásrendszert

A tudományos szenzáció két dán kutató, Magnus Pharao Hansen és Christopher Helmke nevéhez fűződik. A Koppenhágai Egyetem szakértői éveken keresztül elemezték a teotihuacani feliratokat, és munkájuk eredményeképpen sikerült azonosítaniuk egy kulcsfontosságú szót: a „navati" kifejezést. Ez a szó, amely a négyes számra utal, döntő jelentőségű bizonyítéknak számít az írásrendszer megfejtésében.

A kutatók módszere rendkívül innovatív volt. Összehasonlító nyelvészeti elemzéseket végeztek, amelyek során az uto-azték nyelvcsalád különböző tagjait vizsgálták. Az uto-azték nyelvek családja hatalmas területet ölel fel Észak- és Közép-Amerikában, és ide tartozik többek között a navatl nyelv is, amelyet az aztékok beszéltek. Magnus Pharao Hansen és Christopher Helmke feltételezése szerint a teotihuacaniak nyelve szorosan kapcsolódhatott ehhez a nyelvcsaládhoz, és a „navati" szó azonosítása alátámasztja ezt az elméletet. 

A megfejtés módszertana és a bizonyítékok súlya

A kutatók nem csupán egyetlen szóra alapozták következtetéseiket. Gondosan elemezték a városban talált freskókat, kerámiákat és sztéléket, amelyeken az ősi írásjelek szerepeltek. Különösen fontosnak bizonyultak azok az ábrázolások, ahol számokat és mennyiségeket jelöltek, mivel ezek kontextusa segített az értelmezésben. A „navati" szó mellett további jelek azonosítása is folyamatban van, ami tovább erősíti az elmélet megalapozottságát.

Mexikó kulturális örökségének szempontjából ez a felfedezés felbecsülhetetlen értékű. A teotihuacáni civilizáció ugyanis óriási hatást gyakorolt az egész mezoamerikai régióra, beleértve a későbbi azték birodalmat is. Ha sikerül teljesen megfejteni az írásrendszert, az segíthet megérteni a kereskedelmi kapcsolatokat, a vallási szertartásokat és a politikai struktúrákat is, amelyek ezt az ősi társadalmat jellemezték. 

A jövő perspektívái és a kutatás jelentősége

A Koppenhágai Egyetem kutatóinak munkája új fejezetet nyit a mezoamerikai régészet történetében. Bár még hosszú út áll előttünk a teljes megfejtésig, a „navati" szó azonosítása megmutatja, hogy a módszertan működőképes. A következő években várhatóan további szavak és kifejezések válnak értelmezhetővé, ami fokozatosan feltárja előttünk a teotihuacáni gondolkodás és kultúra rejtett dimenzióit.

Végezetül érdemes megjegyezni, hogy ez a felfedezés kiválóan példázza a nemzetközi tudományos együttműködés fontosságát. A dán kutatók munkája Mexikó ősi örökségét gazdagítja, miközben az egyetemes emberi tudás határait is tágítja. A teotihuacáni írás megfejtése nem csupán régészeti szenzáció, hanem ablak egy letűnt világ lelkére, amely évezredekkel ezelőtt virágzott az amerikai kontinensen.

 

