Szenzációs felfedezés! Ősi azték üzenet titkát fejtették meg, ezt látnia kell!

Most azonban forradalmi áttörés küszöbén állunk. A legújabb kutatások ugyanis új megvilágításba helyezik az ősi írásrendszert, és olyan összefüggésekre mutatnak rá, amelyek korábban rejtve maradtak a tudományos közösség előtt. Az évtizedeken át tartó vizsgálódások végre meghozhatják gyümölcsüket, és feltárhatják előttünk egy letűnt birodalom gondolatvilágát.

A teotihuacan kultúra megfejtéséhez járulhat hozzá az ős írásrendszer megfejtése

Két dán kutató fejtheti meg az írásrendszert

A tudományos szenzáció két dán kutató, Magnus Pharao Hansen és Christopher Helmke nevéhez fűződik. A Koppenhágai Egyetem szakértői éveken keresztül elemezték a teotihuacani feliratokat, és munkájuk eredményeképpen sikerült azonosítaniuk egy kulcsfontosságú szót: a „navati" kifejezést. Ez a szó, amely a négyes számra utal, döntő jelentőségű bizonyítéknak számít az írásrendszer megfejtésében.

A kutatók módszere rendkívül innovatív volt. Összehasonlító nyelvészeti elemzéseket végeztek, amelyek során az uto-azték nyelvcsalád különböző tagjait vizsgálták. Az uto-azték nyelvek családja hatalmas területet ölel fel Észak- és Közép-Amerikában, és ide tartozik többek között a navatl nyelv is, amelyet az aztékok beszéltek. Magnus Pharao Hansen és Christopher Helmke feltételezése szerint a teotihuacaniak nyelve szorosan kapcsolódhatott ehhez a nyelvcsaládhoz, és a „navati" szó azonosítása alátámasztja ezt az elméletet.

A megfejtés módszertana és a bizonyítékok súlya

A kutatók nem csupán egyetlen szóra alapozták következtetéseiket. Gondosan elemezték a városban talált freskókat, kerámiákat és sztéléket, amelyeken az ősi írásjelek szerepeltek. Különösen fontosnak bizonyultak azok az ábrázolások, ahol számokat és mennyiségeket jelöltek, mivel ezek kontextusa segített az értelmezésben. A „navati" szó mellett további jelek azonosítása is folyamatban van, ami tovább erősíti az elmélet megalapozottságát.

Mexikó kulturális örökségének szempontjából ez a felfedezés felbecsülhetetlen értékű. A teotihuacáni civilizáció ugyanis óriási hatást gyakorolt az egész mezoamerikai régióra, beleértve a későbbi azték birodalmat is. Ha sikerül teljesen megfejteni az írásrendszert, az segíthet megérteni a kereskedelmi kapcsolatokat, a vallási szertartásokat és a politikai struktúrákat is, amelyek ezt az ősi társadalmat jellemezték.