Játsszon felnőttkorban is! – Jót tesz az egészségének

A felnőtté válás során a spontaneitást és a képzelőerőt gyakran felváltja a komolyság és az állandó elfoglaltság. A játék sokaknál lassan kiszorul a mindennapokból, mintha kizárólag a gyerekek világához tartozna. A kutatások szerint azonban ez a változás nem igazán előnyös. Tudományos eredmények azt mutatják, hogy a játékos tevékenységekben részt vevő felnőttek jobban kezelik a stresszt, több pozitív érzelmet élnek át, rugalmasabban reagálnak a kihívásokra, és összességében elégedettebbek az életükkel.

A játék a felnőttek számára is fontos: csökkentheti a stresszt, növelheti az elégedettséget, és erősítheti a társas kapcsolatokat

Fotó: ZERO CREATIVES / Connect Images

Játék felnőttkorban?

A felnőttkori játék nem mindig jelenti ugyanazt, mint a gyermekkori játékformák. Nem feltétlenül játékszerek használatáról vagy szabályos játékokról van szó, inkább egyfajta kötetlen hozzáállásról a napi tevékenységek területén. A játékosság megjelenhet mozgásban, zenében, humorban, történetmesélésben vagy akár kreatív problémamegoldásban is. A lényeg nem maga a tevékenység, hanem a mögötte álló szemlélet: a kíváncsiság, a nyitottság és az a szabadság, hogy valamit pusztán az élmény kedvéért végzünk, konkrét cél vagy teljesítménykényszer nélkül. Felnőttkorban a játék sokszor hobbik köré vagy a munkán kívüli „felfedező tevékenységek” köré fonódik.

Stresszcsökkentés és érzelmi kapcsolódás

A vizsgálatok azt mutatják, hogy a játékosság nemcsak az egyén szintjén hat. Közös, játékos élmények során úgynevezett közös érzelmi erőforrások alakulnak ki, amelyek hosszú távon befolyásolják, hogyan működnek együtt az emberek és hogyan birkóznak meg a nehézségekkel.

A játékos felnőttek általában magasabb érzelmi intelligenciával rendelkeznek, könnyebben felismerik és kezelik mások érzelmeit, valamint empatikusabb és pozitívabb társas viselkedést mutatnak. Mindez erősíti az összetartozás érzését és a társas kapcsolatok stabilitását.

Különösen érdekes, hogy a játék képes áthidalni a generációk közötti különbségeket is. Amikor felnőttek és gyerekek együtt játszanak, az életkori és társadalmi szerepek jelentősége háttérbe szorul, és a közös élmény kerül előtérbe.

Egész életen át tartó hatás

Egyes kutatások szerint a játékosság még idősebb korban is kapcsolatban állhat a kognitív egészséggel, ami arra utal, hogy a játék nem csupán kikapcsolódás, hanem az agyműködés fenntartásában is szerepet játszhat. Új-zélandi családok bevonásával végzett vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a kötetlen, spontán játék nemcsak a gyermekek fejlődését segíti, hanem erősíti a családi kapcsolatokat és a közös jóllét érzését is. A kutatók szerint a játék így nem egy kivételes esemény, hanem a mindennapi élet természetes része lehet.