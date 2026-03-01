Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egyre feszültebb a helyzet a Hormuzi-szorosban: ebből nagy baj lehet!

játék

Játsszon felnőttkorban is! – Jót tesz az egészségének

30 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A játékosságot sokan a gyerekkor természetes velejárójának tartják, amely felnőttként háttérbe szorul a munka és a kötelezettségek mögött. Egyre több kutatás azonban azt mutatja, hogy a játék a felnőttek számára is fontos: csökkentheti a stresszt, növelheti az elégedettséget és erősítheti a társas kapcsolatokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
játékegészségmindennapi életfelnőtt

A felnőtté válás során a spontaneitást és a képzelőerőt gyakran felváltja a komolyság és az állandó elfoglaltság. A játék sokaknál lassan kiszorul a mindennapokból, mintha kizárólag a gyerekek világához tartozna. A kutatások szerint azonban ez a változás nem igazán előnyös. Tudományos eredmények azt mutatják, hogy a játékos tevékenységekben részt vevő felnőttek jobban kezelik a stresszt, több pozitív érzelmet élnek át, rugalmasabban reagálnak a kihívásokra, és összességében elégedettebbek az életükkel.

A játék a felnőttek számára is fontos: csökkentheti a stresszt, növelheti az elégedettséget, és erősítheti a társas kapcsolatokat
A játék a felnőttek számára is fontos: csökkentheti a stresszt, növelheti az elégedettséget, és erősítheti a társas kapcsolatokat
Fotó: ZERO CREATIVES / Connect Images

Játék felnőttkorban?

A felnőttkori játék nem mindig jelenti ugyanazt, mint a gyermekkori játékformák. Nem feltétlenül játékszerek használatáról vagy szabályos játékokról van szó, inkább egyfajta kötetlen hozzáállásról a napi tevékenységek területén. A játékosság megjelenhet mozgásban, zenében, humorban, történetmesélésben vagy akár kreatív problémamegoldásban is. A lényeg nem maga a tevékenység, hanem a mögötte álló szemlélet: a kíváncsiság, a nyitottság és az a szabadság, hogy valamit pusztán az élmény kedvéért végzünk, konkrét cél vagy teljesítménykényszer nélkül. Felnőttkorban a játék sokszor hobbik köré vagy a munkán kívüli „felfedező tevékenységek” köré fonódik.

Stresszcsökkentés és érzelmi kapcsolódás

A vizsgálatok azt mutatják, hogy a játékosság nemcsak az egyén szintjén hat. Közös, játékos élmények során úgynevezett közös érzelmi erőforrások alakulnak ki, amelyek hosszú távon befolyásolják, hogyan működnek együtt az emberek és hogyan birkóznak meg a nehézségekkel. 

A játékos felnőttek általában magasabb érzelmi intelligenciával rendelkeznek, könnyebben felismerik és kezelik mások érzelmeit, valamint empatikusabb és pozitívabb társas viselkedést mutatnak. Mindez erősíti az összetartozás érzését és a társas kapcsolatok stabilitását. 

Különösen érdekes, hogy a játék képes áthidalni a generációk közötti különbségeket is. Amikor felnőttek és gyerekek együtt játszanak, az életkori és társadalmi szerepek jelentősége háttérbe szorul, és a közös élmény kerül előtérbe.

Egész életen át tartó hatás

Egyes kutatások szerint a játékosság még idősebb korban is kapcsolatban állhat a kognitív egészséggel, ami arra utal, hogy a játék nem csupán kikapcsolódás, hanem az agyműködés fenntartásában is szerepet játszhat. Új-zélandi családok bevonásával végzett vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a kötetlen, spontán játék nemcsak a gyermekek fejlődését segíti, hanem erősíti a családi kapcsolatokat és a közös jóllét érzését is. A kutatók szerint a játék így nem egy kivételes esemény, hanem a mindennapi élet természetes része lehet.

Idősebb korban is kapcsolatban áll a játék a kognitív egészséggel, ami arra utal, hogy a játék nem csupán kikapcsolódás, hanem az agyműködés fenntartásában is szerepet játszik
Idősebb korban is kapcsolatban áll a játék a kognitív egészséggel, ami arra utal, hogy a játék nem csupán kikapcsolódás, hanem az agyműködés fenntartásában is szerepet játszik
Fotó: ZERO CREATIVES / Connect Images

Városok és társadalmi normák: van-e helye a játéknak?

A kutatók szerint ha a játék valóban fontos minden életkorban, akkor a környezetünknek is támogatnia kellene azt. A legtöbb közterület azonban továbbra is elsősorban a gyerekek játékára van kialakítva. Városfejlesztési kutatások azt mutatják, hogy leginkább azok a terek ösztönzik a felnőtteket játékosságra, amelyek nem kifejezetten játszótérként jelennek meg, hanem játékos mozgásra ösztönző elemekkel finoman építik be a felfedezés lehetőségét a mindennapi környezetbe: például szokatlan lépcsők, interaktív ülőhelyek vagy tekergő ösvények és labirintusok. Ugyanakkor nemcsak a fizikai tér számít: a társadalmi normák is meghatározzák, mennyire elfogadott a játékos viselkedés felnőttként. Ha a játékot kínosnak vagy komolytalannak tekintik, gyorsan eltűnik a mindennapokból.

A játék újraértelmezése felnőttként

A kutatások egyre inkább arra utalnak, hogy a játékosság nem csupán a gyerekkor sajátja, hanem az egész életen át fontos szerepet játszik a mentális jóllétben és a társas kapcsolatokban. A játék felnőttkori újraértelmezése — mint a mindennapi élet természetes része — új perspektívát kínál a mentális „újraindításnak”: 

  • segít kilépni a folyamatos elvárások és nyomás világából, támogatva az érzelmi egyensúlyt és a jóllétet - jelent meg a Science Alert oldalán.
A lényeg nem maga a tevékenység, hanem a mögötte álló szemlélet: a kíváncsiság, a nyitottság és az a szabadság, hogy valamit pusztán az élmény kedvéért végzünk, konkrét cél vagy teljesítménykényszer nélkül
A lényeg nem maga a tevékenység, hanem a mögötte álló szemlélet: a kíváncsiság, a nyitottság és az a szabadság, hogy valamit pusztán az élmény kedvéért végzünk, konkrét cél vagy teljesítménykényszer nélkül
Fotó: SIMON POTTER / Connect Images

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!