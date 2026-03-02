Veszélyesek a jeges italok? Az orvosok most pontot tettek a vita végére

A Popular Science magazin szakértők bevonásával próbálta tisztázni a félreértéseket. A jeges italok körüli aggodalmak gyakran kulturális hiedelmeken alapulnak, nem pedig konkrét orvosi bizonyítékokon. Mindazonáltal érdemes megérteni, hogy a szervezetünk hogyan reagál a különböző hőmérsékletű folyadékokra, így tudatosabb döntéseket hozhatunk napi folyadékbevitelünk során.

A jeges italok nem jelentenek egészségügyi veszélyt

Fotó: CHRISTIAN MURTIN / Mood4Food

Mit mondanak az orvosok a hideg víz és a jeges italok ivásáról?

Dr. Natasha Bhuyan, aki háziorvosként dolgozik, egyértelműen leszögezi, hogy a hideg víz ivása nem káros az egészségre. Sőt, a szervezetünk kiválóan alkalmazkodik a különböző hőmérsékletű italokhoz, és gyorsan képes azokat testhőmérsékletűre hozni. Ez azt jelenti, hogy mire a víz eléri a gyomrot, már jelentősen felmelegedett, így nem okoz problémát az emésztőrendszernek.

Továbbá a szakemberek hangsúlyozzák, hogy nincs olyan tudományos bizonyíték, amely azt támasztaná alá, hogy a jeges italok lassítanák az anyagcserét vagy akadályoznák az emésztést. Ellenkezőleg, bizonyos helyzetekben a hideg víz kifejezetten előnyös lehet. Például sportolás után a hűtött folyadék gyorsabban segíthet lehűteni a szervezetet, és hatékonyabban pótolhatja a veszteségeket. A legfontosabb tehát nem az ivóvíz hőmérséklete, hanem az, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk naponta.

Mikor lehet problémás a jeges ital?

Bár általánosságban a hideg víz biztonságos, léteznek bizonyos specifikus helyzetek, amikor óvatosabbnak kell lennünk. Például akut migrénes roham esetén a nagyon hideg italok kiválthatnak vagy súlyosbíthatnak fejfájást. Ez az úgynevezett „fagyi-fejfájás" jelenségéhez hasonló reakció, amikor az idegek érzékenyen reagálnak a hirtelen hőmérséklet-változásra.

Emellett azoknak, akik akaláziaként ismert nyelőcsőbetegségben szenvednek, szintén problémát okozhat a hideg víz. Ebben az állapotban a nyelőcső alsó záróizma nem működik megfelelően, és a hideg folyadékok fokozhatják a diszkomfort érzését. Azonban ezek speciális esetek, és a lakosság többségét egyáltalán nem érintik. Az egészséges embereknek semmilyen okuk nincs elkerülni a hűtött italokat, ha azokat élvezik.