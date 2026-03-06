Vérfagyasztó jóslatot tett Nostradamus az iráni háborúról

Hírlevél
Tegnap, 14:18
Nostradamus, a reneszánsz kori francia orvos és jövendőmondó ismét a figyelem középpontjába került. Szakértők úgy vélik, hogy évszázados jóslatai között szerepel egy aggasztó előrejelzés, amely egy közelgő iráni háború lehetőségére utal. A jóslat szerint jelentős konfliktus várható a Közel-Keleten, amely globális hatásokkal járhat.
jóslatiráni háborúNostradamus

A történészek hangsúlyozzák, hogy Nostradamus négysorosai (quatrainjei) gyakran metaforikus nyelvezetet alkalmaznak. Ennek ellenére sokan úgy értelmezik a verssorokat, hogy a jóslat kifejezetten Iránra vonatkoznak. A prófécia szerint egy „keleti birodalom" kerül szembe a „nyugati hatalmakkal", ami ijesztő párhuzamokat mutat a jelenlegi geopolitikai feszültségekkel. 

jóslat Frontispiece to'Les Propheties de M. Michel de Nostradamus (1503-66)', with a portrait of Nostradamus, published in Lyon 1568 (engraving) (b/w photo) by French School, (16th century); Bibliotheque Nationale, Paris, France (Photo by leemage / Bridgeman Images via AFP)
Nostradamus jóslatainak egy korabeli példánya
Fotó: Bridgeman Images via AFP

Az iráni háború lehetséges forgatókönyvei a jóslatok tükrében

A középkori Nostradamus jóslat értelmezői szerint több jel is arra utal, hogy Irán központi szerepet játszik a közelgő konfliktusban. Továbbá a szakértők kiemelik, hogy a próféciákban említett időbeli utalások meglepően pontosan illeszkednek a jelenlegi helyzethez. A nukleáris feszültségek és a regionális szövetségek átrendeződése mind azt sugallják, hogy a iráni háború kockázata valóban növekszik. 

A mostani helyzettel leginkább ezt a verset szokták kapcsolatba hozni.

A Centuriák VIII. kötetének 70. verse:

 

„Il entrera vilain, meschant, infame,

Tyrannisant la Mesopotamie,

Tous amis fait d'adultere dame,

Terre horrible noir de phisionomie."

Magyar fordításban (közelítőleg):

„Behatol a hitvány, gonosz, aljas,

Zsarnokoskodva Mezopotámia felett,

A házasságtörő hölgy minden barátja,

Szörnyű föld, fekete az arca."

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy Nostradamus versei rendkívül homályosak és többféleképpen értelmezhetők. Néhány kutató szerint a jóslatok inkább szimbolikus üzenetet hordoznak, mint konkrét eseményeket jósolnak. Mindazonáltal a geopolitikai elemzők elismerik, hogy a Közel-Kelet jelenlegi helyzete valóban aggasztó trendeket mutat. 

Hogyan értelmezhető ma a 16. századi prófécia?

Végeredményben a Nostradamus-jóslatok modern értelmezése kettős kihívást jelent. Egyfelől a történelmi szövegek pontos megfejtése rendkívül nehéz feladat, mivel a nyelvezet és a kulturális kontextus jelentősen eltér a maitól. Másfelől a kortárs események gyakran igazolni látszanak a próféciákat, ami tovább növeli azok népszerűségét.

Következésképpen a szakértők óvatosságra intenek a jóslatok túlértékelésével kapcsolatban. Bár izgalmas párhuzamokat vonni a régi szövegek és a modern események között, ez nem helyettesítheti a megalapozott geopolitikai elemzést. A valódi kérdés nem az, hogy Nostradamus megjósolta-e az iráni háborút, hanem az, hogy a nemzetközi közösség képes lesz-e megelőzni egy ilyen konfliktust. Mindezek ellenére a próféciák továbbra is ébren tartják a közvélemény figyelmét, emlékeztetve minket arra, hogy a béke megőrzése folyamatos erőfeszítést igényel.

 

