Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

Kozmikus vihar: rettenetes villámok csapkodnak a Jupiteren

A Jupiter, naprendszerünk legnagyobb bolygója, ismét bebizonyította, hogy a kozmikus jelenségek terén is verhetetlenül áll az élen. Nemrégiben a tudósok olyan felfedezést tettek, amely alapjaiban változtatja meg a bolygóközi villámokról alkotott képünket. A kutatók megállapították, hogy a Jupiter légkörében keletkező villámlás messze felülmúlja a Földön tapasztalt elektromos kisülések erejét.
jupiter villámlásijunojupiter légkör

Michael Wong, a Kaliforniai Egyetem kutatója és kollégái átfogó tanulmányt készítettek a Jupiter villámlási jelenségeiről. A kutatócsoport eredményeit az AGU Advances szakfolyóiratban publikálták, ahol részletesen bemutatták, hogy a Jupiter légkörében zajló elektromos jelenségek mennyire különböznek a földi villámoktól. Mindez nem csupán tudományos érdekesség, hanem fontos betekintést nyújt a bolygók légköri dinamikájába is. 

Jupiter
A sárga vonal a Juno űrszonda útját mutatja a Jupiter előtt, a kék körök a detektált villámokat jelölik
Fotó: Michael Wong et al. (2026, AGU Advances; HST and Juno MWR)

A Jupiter villámainak anatómiája

A Jupiter villámlása számos szempontból egyedülálló jelenség a Naprendszerben. A tudósok megfigyelései szerint ezek a kozmikus kisülések olyan energiaszinteket érnek el, amelyek a földi villámokat eltörpítik. A gázóriás hatalmas légköre, amely főként hidrogénből és héliumból áll, ideális környezetet teremt a monumentális elektromos kisülések kialakulásához. Ráadásul a bolygó gyors forgása és intenzív légköri áramlásai tovább fokozzák ezeket a jelenségeket. 

Michael Wong kutatócsapata modern technikát alkalmazott a Jupiter légkörének tanulmányozásához. A Juno űrszonda által gyűjtött adatok lehetővé tették, hogy a szakemberek páratlan részletességgel elemezzék a villámlási aktivitást. Az AGU Advances folyóiratban megjelent tanulmány szerint a Jupiter villámcsapásai nemcsak erősebbek, hanem gyakoribbak is bizonyos légköri zónákban, mint azt korábban gondoltuk.

A kutatás jelentősége

A Jupiter villámlásának tanulmányozása messze túlmutat a puszta tudományos kíváncsiság kielégítésén. Ezek a kutatások segítenek megérteni, hogyan működnek a gázóriások légköri folyamatai, és milyen energiaáramlások jellemzik ezeket a hatalmas bolygókat. Továbbá a Jupiter légkörének vizsgálata modellként szolgálhat más naprendszereken kívüli gázóriások tanulmányozásához is. 

Michael Wong és társai munkája arra is rávilágít, hogy az űrkutatás technológiai fejlődése milyen új kapukat nyit meg előttünk. A Juno misszió adatai nélkül ezek a felfedezések elképzelhetetlenek lettek volna. Az AGU Advances hasábjain publikált eredmények inspirálják a következő generációs kutatásokat, amelyek még mélyebben feltárhatják a Jupiter és más bolygók titkait.

Mit tanulhatunk a kozmikus viharokból?

A Jupiter villámlási jelenségeinek vizsgálata gyakorlati haszonnal is járhat a számunkra. A bolygóközi összehasonlítások segítenek jobban megérteni saját légkörünk működését és az éghajlatváltozás folyamatait. Emellett a kozmikus villámok tanulmányozása hozzájárulhat az űrhajózás biztonságának növeléséhez is.

 

