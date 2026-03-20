Nukleáris katasztrófa fenyeget? Megrepedt a csendes-óceáni atomkoporsó

1958-ban az Egyesült Államok hadserege egy 18 kilotonnás atombombát robbantott fel, amely a Kaktusz kódnevű teszt részeként vonult be a történelembe. A robbantás egy tátongó lyukat hagyott a szigeten. Ezt a krátert később feltöltötték, és egy betonkupolával fedték le. Az építmény, amelyet a robbantás nyomán Kaktusz-kupola néven is említhetünk, 115 méter széles. A tároló több mint 120 ezer tonna szennyezett anyagot tartalmaz. A helyzet egyre kritikusabb, és egy esetlegesen szivárgó nukleáris hulladéktároló a Marshall-szigeteken pusztító hatással lehet a helyi lakosságra - írja a Science Alert.

A Kaktusz-kupola

Fotó: US Defense Special Weapons Agency

A Kaktusz-kupola repedései egyre aggasztóbbak

A betonkupolát eredetileg csupán ideiglenes megoldásnak szánták a felhalmozott nukleáris hulladék elszigetelésére. Mivel a kráter alja szigeteletlen, a porózus korallüledéken keresztül a talajvíz akadálytalanul szivárog be a tárolóba. Jelenleg ez számít a radioaktív szivárgások elsődleges forrásának. Ráadásul a lassan fél évszázados betonborításon egyre több repedés éktelenkedik , amelyeket Ivana Nikolic-Hughes vegyész 2018-as helyszíni vizsgálatai során személyesen is dokumentált. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a kutatók a kupolát övező talajban is megemelkedett sugárzási szintet mértek.

A tengerszint-emelkedés és a Plutónium-239 veszélyei

A tároló mélyén halálos mennyiségű Plutónium-239 van, amely több mint 24 ezer évig veszélyt jelent az élővilágra. Az amerikai Energiaügyi Minisztérium 2024-es vizsgálata rávilágított, hogy a klímaváltozás hatásai súlyos kockázatot jelentenek a helyszínre.

A Marshall-szigetek térségében a vihardagályok és a fokozatos tengerszint-emelkedés jelentik a legfőbb fenyegetést.

Mivel a Runit-sziget nagy része alig 2 méterrel emelkedik a tenger fölé , a kutatók által 2100-ra jósolt 1 méteres vízszintnövekedés beláthatatlan következményekkel járhat. A szakértők attól tartanak, hogy a kupola eredetileg szárazföldinek szánt rétegeit hamarosan elnyeli az óceán.