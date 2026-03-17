A kannabisz hatása sokkal vadabb, mint hitték

A Washington State University kutatói átfogó kísérletben vizsgálták, hogyan befolyásolja a marihuána a különböző memóriarendszereket. Az eredmények szerint a hatás jóval összetettebb annál, mint hogy az emberek egyszerűen „elfelejtenek dolgokat”: a memória torzulhat, hibás emlékek jelenhetnek meg, és a jövőbeli feladatok felidézése is nehezebbé válhat kannabisz használata után.

A kender növényből előállított kannabisz a kutatók szerint több módon is hat emlékeinkre, mint eddig gondolták

Hogyan befolyásolja a kannabisz a memóriát?

A kutatásban 120 rendszeres marihuánahasználó vett részt. Véletlenszerűen három csoportba osztották őket: az egyik placebo készítményt kapott, míg a másik kettő 20 vagy 40 milligramm THC-t inhalált egy párologtató eszközzel. Ezután mintegy egy órán át különböző tesztekkel vizsgálták a memória több típusát. A feladatok között szerepelt például szavak felidézése, vizuális információk megjegyzése, a jövőbeli teendők emlékezetben tartása, valamint annak felismerése, honnan származik egy adott információ. Az eredmények szerint a THC-t fogyasztó résztvevők a tesztek többségében gyengébben teljesítettek.

A 21 mérési mutató közül 15 esetben jelentős különbség mutatkozott a placebo csoporthoz képest.

Miért jelenhetnek meg hamis emlékek?

A kutatók különösen erős hatást figyeltek meg az úgynevezett hamis memória és forrásmemória területén.

Egy kísérletben a résztvevők egymáshoz kapcsolódó szavak listáját hallgatták meg. A THC hatása alatt álló résztvevők azonban gyakran olyan szavakat is felidéztek, amelyek valójában nem szerepeltek a listában. A forrásmemória romlása pedig azt nehezíti meg, hogy az emberek megállapítsák, honnan származik egy információ – például egy beszélgetésből, egy cikkből vagy egy internetes bejegyzésből.

Milyen hatása lehet ez a mindennapi életre?

A kutatás szerint a kannabisz a jövőbeli feladatokra vonatkozó memória működését is gyengítheti. Ez az úgynevezett "prospektív emlékezet" segít például abban, hogy ne felejtsük el bevenni a gyógyszert, elmenni egy találkozóra vagy elintézni egy fontos ügyet. Érdekes módon a kutatók nem találtak jelentős különbséget a 20 és a 40 milligrammos THC-dózis hatásai között, ami arra utal, hogy

már mérsékelt mennyiség is erősen befolyásolhatja a memóriát!

A kutatók szerint a kannabisz használata egyre elterjedtebb, ezért különösen fontos megérteni, hogyan hat az agy működésére. Az eredmények segíthetnek abban, hogy az emberek tudatosabban mérlegeljék a szer használatának lehetséges kockázatait - írja az EurekAlert.