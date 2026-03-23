kerékpározás

Fény derült a japán nyugdíjasok titkára: ezért élnek olyan sokáig

Egy friss kutatás szerint egy egyszerű mindennapi szokás jelentősen javíthatja az idősek életminőségét és életkilátásait. Az eredmények alapján a kerékpározás mérhetően csökkenti a halálozás és az ápolásra szorulás kockázatát is.
Az öregedéssel egyre nagyobb kihívást jelent az önállóság megőrzése. Kutatók, akik 2013 és 2023 között követték nyomon az idősek közlekedési szokásait és egészségi állapotát, most egy meglepően egyszerű megoldásra találtak: a rendszeres kerékpározás nemcsak a fizikai állapotot javítja, hanem hosszú távon segíthet fenntartani az aktív életet.

Egy japán kutatás szerint napi pár perc rendszeres kerékpározás is jelentősen javítja az időskori egészséges életkilátásokat
Egy japán kutatás szerint napi pár perc rendszeres kerékpározás is jelentősen javítja az időskori egészséges életkilátásokat
Miért ilyen hatékony a kerékpározás idősebb korban?

A japán kutatás több ezer idős ember adatait követte nyomon tíz éven keresztül. Azok, akik rendszeresen bicikliztek, kisebb eséllyel szorultak hosszú távú gondozásra, és alacsonyabb volt a halálozási kockázatuk is. A kerékpározás több szempontból is előnyös  lehet a kutatók szerint: 

nemcsak a fizikai állóképességet javítja, de segíti a mindennapi közlekedést, és növeli a társas aktivitást is.

Hány évesen kell kezdeni kerékpározni?

A kutatás egyik legérdekesebb eredménye, hogy nincs jelentős eltérés aszerint, hogy milyen korban kezdett valaki kerékpározni. Azok, akik idősebb korban kezdtek biciklizni, szintén kisebb eséllyel szorultak ellátásra. 

A legnagyobb előnyt azonban azok élvezték, akik hosszú távon is fenntartották ezt a szokást, és már nem vezettek autót, hanem a kerékpár jelentette számukra a fő közlekedési eszközt.

Miért ők profitálhatnak a legtöbbet?

A nem vezető idősek esetében azért is lehet a legerősebb a hatás, mert számukra a kerékpár nemcsak közlekedési eszköz, hanem az önállóság egyik kulcsa is. A kutatók szerint a kerékpározás egyfajta „életmódbeli társ” lehet, amely segíti a testi és mentális egészség megőrzését. Ez különösen fontos ebben a korban, amikor egyre többen adják fel az autóvezetést, és kerékpározás nélkül a mozgáshiány és az elszigetelődés komoly egészségi kockázatot jelenthet.

Mit jelent ez a jövőre nézve?

A kutatás rávilágít arra, hogy az egészséges öregedés nem feltétlenül bonyolult vagy drága megoldásokon múlik. Egy egyszerű, mindennapi tevékenység is elegendő lehet ahhoz, hogy valaki tovább maradjon aktív és önálló. 

A szakértők szerint ezért érdemes lenne nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy az idősek számára is biztonságos és elérhető legyen a kerékpározás, hiszen ez hosszú távon akár az egészségügyi rendszert is tehermentesítheti

 - írja a Science Daily.

 

