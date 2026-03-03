Felnőtt egy generáció, amelyik már nem tervez előre: mi áll a háttérben?

Ez a korosztály már gyermekkorától fogva tudatában van annak, hogy öröklött bolygójuk komoly veszélyben van. Míg korábbi generációk fokozatosan ismerték meg a környezeti problémákat, addig a mai fiatalok olyan információáradatban nőnek fel, amely szinte megállás nélkül bombázza őket klímakatasztrófa-hírekkel. Következésképpen egyre többen küzdenek eco-anxietyvel, vagyis klímaszorongással, amely jelentősen befolyásolja mindennapi életüket és jövőképüket.

A klímaszorongás rossz hatású a fiatalok mentális egészségére. A képen a klímaváltozás előidézői ellen tüntető fiatalok láthatók

Fotó: JEAN-FRANCOIS FORT / Hans Lucas

Hogyan nyilvánul meg a klímaszorongás?

A klímaszorongás tünetei sokrétűek és gyakran aluldiagnosztizáltak. Gislason kutatásai rávilágítanak arra, hogy a fiatalok körében megfigyelhető depresszió, alvászavarok és állandó bizonytalanságérzet szorosan összefügg a klímaváltozás miatti aggodalmakkal. Ráadásul ez a szorongás nemcsak átmeneti érzés, hanem krónikus állapottá válhat, amely alapjaiban befolyásolja a döntéshozatali képességet.

Továbbá számos fiatal arról számol be, hogy kételkedik abban, érdemes-e gyermeket vállalni egy ilyen bizonytalan jövőben. Mások pedig karrierválasztásaikat is a klímaválság függvényében hozzák meg, állandó bűntudattal küzdve minden hétköznapi tevékenység során. A mentális egészség szempontjából ez rendkívül megterhelő állapot, amely izolációhoz és reménytelenség érzéséhez vezethet. Maya Gislason hangsúlyozza, hogy a probléma sürgős társadalmi választ igényel.

Megoldások és remény: mit tehetünk a fiatalokért

Szerencsére a Z és alfa-generáció nem csupán passzív áldozata a helyzetnek. Ellenkezőleg, sok fiatal aktívan részt vesz klímamozgalmakban, ami bizonyítottan segít feldolgozni a szorongást. A közösségi cselekvés ugyanis erőt ad és reményt nyújt, hogy változást lehet elérni. Gislason szerint a kollektív akció az egyik leghatékonyabb eszköz a klímaszorongás ellen.

Mindazonáltal a szakemberek szerint szükség van arra is, hogy a mentálhigiénés ellátórendszer felkészüljön ennek a speciális szorongásnak a kezelésére. Emellett az oktatási rendszernek is szerepet kell vállalnia abban, hogy a fiatalok ne csak a problémákról, hanem a megoldási lehetőségekről is tudomást szerezzenek. A környezettudatos életmód népszerűsítése mellett ugyanis legalább ilyen fontos a pszichológiai támogatás biztosítása.