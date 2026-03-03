Hírlevél
Felnőtt egy generáció, amelyik már nem tervez előre: mi áll a háttérben?

A klímaváltozás már rég nem csupán környezetvédelmi kérdés – egyre inkább a mentális egészség válságává is alakul, különösen a fiatalok körében. Maya Gislason, a Simon Fraser Egyetem kutatója évek óta vizsgálja ezt a jelenséget, és a megállapításai megdöbbentőek. A Z és alfa generáció tagjai olyan világba születtek, ahol a klímakatasztrófák nem távoli lehetőségek, hanem napi valóság, ezért sokan küzdenek klímaszorongással.
Ez a korosztály már gyermekkorától fogva tudatában van annak, hogy öröklött bolygójuk komoly veszélyben van. Míg korábbi generációk fokozatosan ismerték meg a környezeti problémákat, addig a mai fiatalok olyan információáradatban nőnek fel, amely szinte megállás nélkül bombázza őket klímakatasztrófa-hírekkel. Következésképpen egyre többen küzdenek eco-anxietyvel, vagyis klímaszorongással, amely jelentősen befolyásolja mindennapi életüket és jövőképüket.

klímaszorongás France, Poitiers, 11 October 2025. In response to the climate emergency, activists from the Extinction Rebellion (XR) movement walk through the streets of the city carrying a coffin to symbolise the burial of the Paris Agreement. They wear the masks of those they consider to be primarily responsible for this failure: Bernard Arnault, Vincent Bollore, Emmanuel Macron and Marc Fesneau. Behind the coffin walk two Red Rebels, young women dressed in red, symbolising the blood of slaughtered animals. One of the demonstrators, wearing the mask of agro-industrialist Arnaud Rousseau, carries a pesticide sprayer on his back. Photograph by Jean-Francois Fort / Hans Lucas. France, Poitiers, 2025-10-11. Devant l urgence climatique, des activistes du mouvement Extinction Rebellion (XR) deambulent dans les rues de la ville en portant un cercueil symbolisant l enterrement des accords de Paris. Ils portent les masques de ceux qu ils estiment les principaux responsables de cet echec : Bernard Arnault, Vincent Bollore, Emmanuel Macron, Marc Fesneau. Derriere le cercueil marchent deux Red Rebels, jeunes femmes vetues de rouge, symbolisant le sang des animaux tues. Un des manifestants portant le masque de l agro industriel Arnaud Rousseau, porte sur son dos un pulverisateur de pesticides. Photographie de Jean-Francois Fort / Hans Lucas. (Photo by Jean-François FORT / Hans Lucas via AFP)
A klímaszorongás rossz hatású a fiatalok mentális egészségére. A képen a klímaváltozás előidézői ellen tüntető fiatalok láthatók
Fotó: JEAN-FRANCOIS FORT / Hans Lucas

Hogyan nyilvánul meg a klímaszorongás?

A klímaszorongás tünetei sokrétűek és gyakran aluldiagnosztizáltak. Gislason kutatásai rávilágítanak arra, hogy a fiatalok körében megfigyelhető depresszió, alvászavarok és állandó bizonytalanságérzet szorosan összefügg a klímaváltozás miatti aggodalmakkal. Ráadásul ez a szorongás nemcsak átmeneti érzés, hanem krónikus állapottá válhat, amely alapjaiban befolyásolja a döntéshozatali képességet. 

Továbbá számos fiatal arról számol be, hogy kételkedik abban, érdemes-e gyermeket vállalni egy ilyen bizonytalan jövőben. Mások pedig karrierválasztásaikat is a klímaválság függvényében hozzák meg, állandó bűntudattal küzdve minden hétköznapi tevékenység során. A mentális egészség szempontjából ez rendkívül megterhelő állapot, amely izolációhoz és reménytelenség érzéséhez vezethet. Maya Gislason hangsúlyozza, hogy a probléma sürgős társadalmi választ igényel. 

Megoldások és remény: mit tehetünk a fiatalokért

Szerencsére a Z és alfa-generáció nem csupán passzív áldozata a helyzetnek. Ellenkezőleg, sok fiatal aktívan részt vesz klímamozgalmakban, ami bizonyítottan segít feldolgozni a szorongást. A közösségi cselekvés ugyanis erőt ad és reményt nyújt, hogy változást lehet elérni. Gislason szerint a kollektív akció az egyik leghatékonyabb eszköz a klímaszorongás ellen.

Mindazonáltal a szakemberek szerint szükség van arra is, hogy a mentálhigiénés ellátórendszer felkészüljön ennek a speciális szorongásnak a kezelésére. Emellett az oktatási rendszernek is szerepet kell vállalnia abban, hogy a fiatalok ne csak a problémákról, hanem a megoldási lehetőségekről is tudomást szerezzenek. A környezettudatos életmód népszerűsítése mellett ugyanis legalább ilyen fontos a pszichológiai támogatás biztosítása. 

Végezetül a társadalomnak és a politikai döntéshozóknak egyaránt meg kell érteniük, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem nemcsak a bolygó megmentéséről szól, hanem a jövő generációinak mentális egészségéről is. Csak átfogó, holisztikus megközelítéssel tudjuk biztosítani, hogy a mai fiatalok reménnyel és lelki egészségben tekinthessenek a jövőbe.

 

