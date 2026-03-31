Kiderült az igazság a klónozásról, és ez sokaknak nem fog tetszeni

A japán University of Yamanashi kutatói 2005-ben indították el azt az egyedülálló kísérletet, amelyet egyetlen egér genetikai másolásával kezdtek. Az állatot újra és újra klónozták, végül több mint 1200 példányt hozva létre. Egészen az 58. generációig jutottak, ám a klónozás ekkor zsákutcába futott.

Több évtizedes kutatás után jutottak el a tudósok ahhoz a generációhoz, amely megmutatta: a klónozás zsákutca

Fotó: ALEXANDER HEINL / DPA

Meddig működhet a klónozás?

A kutatók minden új generációban az előző klón DNS-ét használták fel, így jött létre az úgynevezett „soros klónozás”. Az első 25 generációban az egerek egészségesek voltak, és szinte semmiben sem különböztek az eredeti egyedtől. A siker még növekedett is, ami felvetette, hogy a klónozás akár korlátlanul folytatható lehet. Később azonban a folyamat hirtelen romlani kezdett.

Mi okozta a genetikai összeomlást?

A kutatás során egyre több káros mutáció halmozódott fel az egerek genomjában. A 25. generáció után különösen gyakori lett az X-kromoszóma elvesztése, és a genetikai hibák száma folyamatosan nőtt. Az 57. generációra a mutációk száma már majdnem megduplázódott, a 58. generációban pedig a klónok már csak egy napig éltek. A jelenség jól illeszkedik az úgynevezett Muller's ratchet elmélethez, amely szerint az ivartalan szaporodás során a káros mutációk visszafordíthatatlanul felhalmozódnak.

Lehet kiút a klónozás zsákutcájából?

A kutatók azt is tesztelték, hogy a klónok képesek-e normál szaporodásra. Amikor a későbbi generációk nőstény egyedeit normál hímekkel párosították, az utódok életképesek voltak, bár eleinte kisebb számban. A következő generációkban azonban a szaporodási mutatók is helyreálltak, ami arra utal, hogy az ivaros szaporodás képes „kijavítani” a genetikai hibák egy részét.

Mit jelent ez a jövő szempontjából?

A kutatás – amely a Nature Communications folyóiratban jelent meg – azt sugallja, hogy a klónozás önmagában nem lehet hosszú távú megoldás fajok fenntartására. Bár rövid távon alkalmazható például veszélyeztetett fajok megmentésére, a genetikai hibák felhalmozódása miatt elkerülhetetlen a határ. A tanulmány megerősíti, hogy az emlősök hosszú távú túléléséhez az ivaros szaporodás továbbra is nélkülözhetetlen - írja a Science Alert.