Itt az új élénkítő, ami jobban felpörget, mint a koffein

A paraxantin nevű vegyület a koffein lebontása során keletkezik a szervezetben, és egyre több energiaitalban, étrend-kiegészítőben, sőt, még kávétermékben is megjelenik. A gyártók szerint ez az anyag „tiszta”, egyenletes energialöketet ad, remegés vagy hirtelen visszaesés nélkül. A tudomány azonban egyelőre óvatosan kezeli ezeket az állításokat.

A gyártók szerint a paraxantin egyenletes energialöketet ad, remegés vagy hirtelen visszaesés nélkül, nem úgy, mint a koffein.

Valóban jobb lehet a koffein helyett?

A paraxantin működése hasonló a koffeinhez: blokkolja az adenozin nevű molekulát az agyban, amely a fáradtságérzet kialakulásában játszik szerepet. Ennek hatására nő az éberség, javulhat a reakcióidő és a koncentráció.

Kisebb vizsgálatok szerint egy 200 milligrammos dózis akár több órán át is fokozhatja a mentális teljesítményt.

Egyes eredmények azt is sugallják, hogy fizikai terhelés után a paraxantin hatékonyabb lehet a kognitív funkciók fenntartásában, mint a koffein. Ugyanakkor ezek a vizsgálatok korlátozott méretűek, és független megerősítésük még hiányzik.

Mennyire megbízhatóak a jelenlegi kutatások?

A paraxantinnal kapcsolatos tudás nagy része nem közvetlen vizsgálatokból, hanem a koffein anyagcseréjének kutatásából származik. Bár állatkísérletek és rövid távú humán vizsgálatok alapján a vegyület biztonságosnak tűnik, a hosszú távú hatásokról alig áll rendelkezésre adat. Az Európai Unió jelenleg „új élelmiszerként” vizsgálja az anyagot. A rendelkezésre álló adatok szerint napi 200 milligramm rövid távon jól tolerálható, de a szakértők hangsúlyozzák:

nincs több évtizedes tapasztalat, mint a koffein esetében.

Tényleg nincs „idegesség” és „visszaesés”?

A gyártók gyakran állítják, hogy a paraxantin „simább” energiaszintet biztosít, de ezek a megfogalmazások nem tudományos kategóriák. Bár egyes felhasználók valóban kevésbé érzik a hirtelen energialöketet, ezt nagy, összehasonlító vizsgálatok még nem igazolták egyértelműen. A jelenlegi adatok alapján a hatás időtartama több órás lehet, hasonlóan a koffeinhez. Ugyanakkor nem ismert, hogy a rendszeres, nagy dózisú fogyasztás milyen hatással van az alvásra, a szív- és érrendszerre vagy az anyagcserére.