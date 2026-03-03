Hírlevél
Nyolc hétig kólát itattak az egerekkel; a tudósok is elborzadtak az eredményen

1 órája
A kóla az egyik legnépszerűbb üdítőital világszerte, amelyet milliók fogyasztanak naponta anélkül, hogy végiggondolnák a hosszú távú egészségügyi következményeket. Egy úttörő tudományos vizsgálat most megdöbbentő bizonyítékokat tárt fel arról, hogy rendszeres kólafogyasztás milyen károkat okozhat szervezetünkben. A kutatás kontrollált körülmények között vizsgálta a szénsavas üdítők hatását immunrendszerünkre.
kólakutatásimmunrendszer

Érdemes megjegyezni, hogy ez nem csupán egy általános figyelmeztetés a cukros italokról. Ehelyett konkrét, mérhető adatokat szolgáltat arról, hogyan gyengíti rendszeres kólafogyasztás immunitásunkat. Következésképpen a kutatás eredményei komoly kérdéseket vetnek fel mindennapi táplálkozási szokásainkról és azok következményeiről. 

kóla PRODUCTION - 24 August 2023, Berlin: Paper straws stuck in a glass of lemonade. Photo: Sebastian Christoph Gollnow/dpa (Photo by Sebastian Gollnow / dpa Picture-Alliance via AFP)
A kóla hosszú távon rossz hatású az immunrendszerre
Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW / DPA

A kóla és az egerek

A tudósok speciálisan tervezett kísérletben használtak laboratóriumi egereket, hogy feltárják a hosszú távú kólafogyasztás hatásait. Ezáltal pontosan nyomon követhették az immunrendszeri változásokat kontrollált környezetben. Az egér modellek azért különösen értékesek, mert anyagcseréjük számos hasonlóságot mutat az emberével, így az eredmények relevánsak lehetnek számunkra is.

Továbbá a kutatás során a tudósok meglepő összefüggéseket fedeztek fel az immunsejtek számának csökkenése és a rendszeres kólafogyasztás között. Lényegében azt találták, hogy a kóla tartós fogyasztása szignifikánsan gyengítette a kísérleti állatok immunrendszerét. Ezenkívül megfigyelték, hogy ezek a negatív hatások idővel egyre súlyosbodtak, ami különösen aggasztó felfedezés a mindennapi fogyasztók számára. Az eredmények a Frontiers in Nutrition című rangos szaklapban jelentek meg.

A bél mikrobiom szerepe: feltárul a rejtett kapcsolat

Talán a legmeglepőbb felfedezés az volt, hogy a kóla nemcsak közvetlenül hat az immunrendszerre, hanem jelentősen megváltoztatja a bél mikrobiom összetételét is. Vagyis az üdítőital fogyasztása alapvetően átalakítja hasznos baktériumaink közösségét, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszanak immunrendszerünk működésében. Ez a kapcsolat eddig nagyrészt rejtve maradt a szélesebb nyilvánosság előtt. 

A kutatók kimutatták, hogy a bél mikrobiom zavarása közvetlen hatással van az immunsejtek számára és aktivitására. Valójában a bélflórában bekövetkező változások magyarázhatják, miért gyengül az immunrendszer hosszú távú kólafogyasztás esetén. Következésképpen ez az összefüggés új megvilágításba helyezi azt, hogyan védekezhet szervezetünk fertőzések és betegségek ellen.

Tanulságok és gyakorlati következmények mindennapi életünkre

A kutatás eredményei egyértelműen rávilágítanak arra, hogy érdemes újragondolnunk kólafogyasztási szokásainkat. Míg alkalomszerű fogyasztás valószínűleg nem jelent komoly veszélyt, addig a napi rendszerességgel történő italozás jelentős rizikót hordozhat immunrendszerünk egészségére nézve. Végső soron mindenkinek magának kell mérlegelnie, hogy megéri-e egy pillanatra szóló élvezet miatt veszélyeztetni hosszú távú egészségét.

Ez a tanulmány újabb bizonyítékkal szolgál amellett, hogy táplálkozási döntéseink messzemenő hatással vannak egészségünkre. A pozitív hír az, hogy tudatos választásokkal csökkenthetjük ezeket a kockázatokat, és erősíthetjük immunrendszerünket.

 

