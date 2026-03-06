A kollagén feszesebbé teszi a bőrt - vajon véd a ráncok ellen is?

Az utóbbi években egyre népszerűbbek lettek a kollagént tartalmazó étrend-kiegészítők. A reklámok gyakran azt ígérik, hogy ezek a termékek segítenek megőrizni a bőr fiatalságát és csökkentik a ráncok kialakulását. Egy friss tudományos áttekintés azonban árnyaltabb képet fest a hatásukról. A kutatók több mint száz klinikai vizsgálat eredményeit elemezték, hogy kiderítsék, valóban működnek-e ezek a készítmények.
A kollagén javíthatja a bőr rugalmasságát
Az Anglia Ruskin Egyetem kutatói 113 különböző tanulmány adatait vizsgálták meg, amelyekben összesen közel 8000 ember vett részt. Az elemzés szerint a kollagén kiegészítők valóban javíthatják a bőr rugalmasságát és hidratáltságát, ha hosszabb ideig, rendszeresen fogyasztják őket. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ezek a készítmények nem jelentenek gyors vagy látványos megoldást az öregedés jelei ellen.
A ráncok kialakulását például nem tudják megakadályozni.
A kutatás szerint a kollagén más területeken is hasznos lehet: egyes vizsgálatok arra utalnak, hogy
- enyhítheti az ízületi kopással,
- ízületi gyulladással
- vagy merevséggel járó panaszokat.
Természetesen is jelen van a szervezetben
A kollagén egy olyan fehérje, amely természetes módon is megtalálható a szervezetben. Fontos szerepet játszik a bőr, a körmök, a csontok és a kötőszövetek – például az inak és porcok – felépítésében. A szervezet azonban az életkor előrehaladtával egyre kevesebb kollagént termel, miközben a meglévő kollagén lebomlása felgyorsul. A folyamatot bizonyos életmódbeli tényezők is gyorsíthatják, például a dohányzás vagy a túlzott napfény. A kutatók szerint a menopauza idején a nők bőre különösen sok kollagént veszít: akár a teljes mennyiség egyharmada is eltűnhet.
Nem minden állítás bizonyított
A piacon számos különböző kollagén kiegészítő létezik, például tengeri, marhaeredetű vagy növényi alapú változatok. A kutatás azonban nem talált egyértelmű bizonyítékot arra, hogy ezek közül bármelyik hatékonyabb lenne a többinél. A tudósok arra is felhívták a figyelmet, hogy a korábbi vizsgálatok jelentős részét a kollagénipar finanszírozta, ezért az eredmények értelmezésénél óvatosságra van szükség. A mostani áttekintés viszont nem kapott iparági támogatást. A tanulmány egyik vezető szerzője, Lee Smith professzor szerint a kollagén nem csodaszer, de bizonyos előnyei vannak: rendszeres használat mellett segíthet a bőr állapotának és az ízületek egészségének fenntartásában.
Az étrend is fontos a bőr egészségéhez
A szakértők szerint a bőr egészsége nemcsak a kiegészítőkön múlik. Bridget Benelam, a British Nutrition Foundation táplálkozástudósa rámutatott, hogy például
a C-vitamin segíti a kollagén képződését, ezért fontos, hogy elegendő jusson a szervezetbe citrusfélékből, bogyós gyümölcsökből, zöldségekből vagy paradicsomból. A cink szintén szerepet játszik a kollagéntermelésben, és megtalálható többek között a húsokban, sajtokban, tengeri herkentyűkben, diófélékben, magvakban és teljes kiőrlésű gabonákban.
Mivel a legtöbb kollagénkészítmény állati eredetű, a vegán étrendet követők számára ezek nem mindig megfelelőek. A szakértők szerint azonban a szervezet saját maga is képes kollagént előállítani a fehérjékből származó aminosavak segítségével, amelyeket például hüvelyesekből is be lehet vinni. A bőrgyógyászok ugyanakkor további kutatásokat sürgetnek.
- Tamara Griffiths, a Brit Bőrgyógyászati Társaság elnöke szerint a mostani eredmények ígéretesek, de még több, célzott és alapos vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy pontosan megértsük a kollagén-kiegészítők hatását - írja a BBC.