A kollagén feszesebbé teszi a bőrt - vajon véd a ráncok ellen is?

Az utóbbi években egyre népszerűbbek lettek a kollagént tartalmazó étrend-kiegészítők. A reklámok gyakran azt ígérik, hogy ezek a termékek segítenek megőrizni a bőr fiatalságát és csökkentik a ráncok kialakulását. Egy friss tudományos áttekintés azonban árnyaltabb képet fest a hatásukról. A kutatók több mint száz klinikai vizsgálat eredményeit elemezték, hogy kiderítsék, valóban működnek-e ezek a készítmények.

A kollagén egy olyan fehérje, amely természetes módon is megtalálható a szervezetben, azonban az életkor előrehaladtával egyre kevesebb kollagén termelődik

Fotó: PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA

A kollagén javíthatja a bőr rugalmasságát

Az Anglia Ruskin Egyetem kutatói 113 különböző tanulmány adatait vizsgálták meg, amelyekben összesen közel 8000 ember vett részt. Az elemzés szerint a kollagén kiegészítők valóban javíthatják a bőr rugalmasságát és hidratáltságát, ha hosszabb ideig, rendszeresen fogyasztják őket. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ezek a készítmények nem jelentenek gyors vagy látványos megoldást az öregedés jelei ellen.

A ráncok kialakulását például nem tudják megakadályozni.

A kutatás szerint a kollagén más területeken is hasznos lehet: egyes vizsgálatok arra utalnak, hogy

enyhítheti az ízületi kopással,

ízületi gyulladással

vagy merevséggel járó panaszokat.

Természetesen is jelen van a szervezetben

A kollagén egy olyan fehérje, amely természetes módon is megtalálható a szervezetben. Fontos szerepet játszik a bőr, a körmök, a csontok és a kötőszövetek – például az inak és porcok – felépítésében. A szervezet azonban az életkor előrehaladtával egyre kevesebb kollagént termel, miközben a meglévő kollagén lebomlása felgyorsul. A folyamatot bizonyos életmódbeli tényezők is gyorsíthatják, például a dohányzás vagy a túlzott napfény. A kutatók szerint a menopauza idején a nők bőre különösen sok kollagént veszít: akár a teljes mennyiség egyharmada is eltűnhet.

Nem minden állítás bizonyított

A piacon számos különböző kollagén kiegészítő létezik, például tengeri, marhaeredetű vagy növényi alapú változatok. A kutatás azonban nem talált egyértelmű bizonyítékot arra, hogy ezek közül bármelyik hatékonyabb lenne a többinél. A tudósok arra is felhívták a figyelmet, hogy a korábbi vizsgálatok jelentős részét a kollagénipar finanszírozta, ezért az eredmények értelmezésénél óvatosságra van szükség. A mostani áttekintés viszont nem kapott iparági támogatást. A tanulmány egyik vezető szerzője, Lee Smith professzor szerint a kollagén nem csodaszer, de bizonyos előnyei vannak: rendszeres használat mellett segíthet a bőr állapotának és az ízületek egészségének fenntartásában.