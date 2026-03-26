öregedés

Korai öregedés: 10 intő jel, hogy valami nincs rendben a testeddel

Naptári életkorunk nem mindig tükrözi hűen testünk valós fizikai állapotát. A korai öregedés felismerésére a kutatók most egy új, megbízhatóbb módszert dolgoztak ki. Egy egyszerű vérvizsgálat révén 10 olyan kulcsfontosságú markert azonosítottak, amelyek pontosan megmutatják a biológiai és a kronológiai korunk közötti különbséget.
A biológiai kor sokkal tisztább képet ad általános erőnlétünkről, hiszen egy „fiatalabb” szervezet többnyire jobb egészséget és hosszabb életet is jelent. Ha a teszt kimutatja, hogy a korai öregedés folyamata felgyorsult, az időben figyelmeztethet a korral járó betegségek jövőbeli kockázataira. A tudósok hangsúlyozzák, hogy az öregedés tempója teljesen egyéni, így az azonos évben született emberek fizikai állapota között is hatalmas eltérések lehetnek - írja a Science Alert.

A korai öregedés felismerésére a kutatók új, megbízható módszert dolgoztak ki.
Fotó: CRISTINA PEDRAZZINI/SCIENCE PHOT / CPD

A korai öregedés jelei a vérből kimutatva

A németországi Konstanzi Egyetem kutatócsoportja átfogó vizsgálatot végzett a témában. A munka során 3300, 35 és 74 év közötti személy vérmintájában összesen 362 különböző paramétert elemeztek. Mivel az öregedés rendkívül összetett, minden szervet és szövetet érintő folyamat, egyetlen érték nem elegendő a pontos méréshez. Ezt a tényt az is erősíti, hogy a férfiak és a nők öregedése eltérően zajlik. 

Statisztikai modellek és gépi tanulás segítségével ezt a hatalmas adatmennyiséget végül a 10 legfontosabb mutatóra szűkítették le, majd egy külön listát állítottak össze a nők és a férfiak számára.

Ez a célzott vérvizsgálat nagyon sokrétű, hiszen kémiai, genetikai, sejtszintű és molekuláris jellemzőket egyaránt figyelembe vesz. Ha a vérkép alapján becsült kor eltér a páciens valódi életkorától, az egyértelműen jelzi a biológiai életkor felgyorsult vagy éppen lelassult ütemét. A tanulmány egyik legérdekesebb felfedezése ráadásul az, hogy a kiválasztott mutatók egy része aktívan gyorsítja az öregedést, míg más tényezők csupán kísérőjelenségként vannak jelen.

Öregedésgátlás és egészségmegőrzés a jövőben

A módszer pontosságát a gyakorlatban is tesztelték. A vizsgálatokat olyan embereken végezték el, akiknél orvosilag borítékolható volt a gyorsabb vagy lassabb biológiai öregedés. Ilyenek voltak például a dohányosok, a Down-szindrómával élők és a hormonterápiát alkalmazó nők. 

A teszt minden esetben pontosan kimutatta a várt eltéréseket, ami egyértelműen igazolja az eljárás megbízhatóságát.

Az Aging Cell tudományos folyóiratban publikált eredmények rávilágítanak, hogy ez a teszt sokkal többre hivatott az aktuális fizikai állapot felmérésénél. A jövőben az egészségmegőrzés kiváló eszköze lehet, de az öregedésgátlás területén is komoly szerepet kaphat, hiszen segítségével könnyedén ellenőrizhető az öregedést lassító kezelések hatékonysága is. Mivel a világ népessége folyamatosan idősödik, elengedhetetlen ezen folyamatok megértése ahhoz, hogy a hosszabb élettartam valóban aktívabb és egészségesebb éveket is jelentsen.

A 10 intő jel: Mit is vizsgálnak pontosan a vérből?

Bár a férfiak és nők esetében a laboratóriumi képlet eltérő, a tanulmány alapján az alábbi 10 fő terület és biomarker az, ami együttesen elárulja a testünk valós korát:

  1. A "jó" koleszterin (HDL) elváltozásai: Az anyagcsere-folyamatok egészségének és a szív-érrendszer állapotának egyik legfontosabb fokmérője.
  2. D-vitamin (25-hidroxi-D-vitamin) hiány: Ennek megfelelő szintje szorosan összefügg a sejtek biológiai "fiatalságával".
  3. Az immunsejtek (T-sejtek) arányának eltolódása: Megmutatja, mennyire "öregedett el" a szervezetünk védekezőképessége.
  4. Vércukor- és HbA1c-értékek kilengése: Fontos indikátorai a test biológiai korának, még ha a tanulmány szerint gyakran csak kísérőjelenségei is az öregedésnek.
  5. Kémiai anyagcsere-eltérések: A vérben lévő alapvető vegyületek és bomlástermékek arányának felborulása.
  6. Genetikai markerek elváltozásai: A DNS-ünket érintő, korral járó, láthatatlan károsodások apró jelei.
  7. Sejtszintű öregedés mutatói: A sejtek csökkenő megújulási képességét mutató laboratóriumi paraméterek.
  8. Molekuláris kommunikációs zavarok: Változások abban, ahogyan a sejtjeink egymással kommunikálnak a testen belül (molekuláris jelátvitel).
  9. Oxidatív stressz okozta károk: A sejteket érő, az öregedést gyorsító mindennapos "rozsdásodás" mértéke a vérben.
  10. Az ún. "mozgatórugó" biomarkerek jelenléte: Olyan specifikus, felhalmozódó vérjellemzők, amelyek a kutatók szerint nemcsak jelzik a bajt, de aktívan gyorsítják is a testi öregedést.

 

