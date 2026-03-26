Korai öregedés: 10 intő jel, hogy valami nincs rendben a testeddel

A biológiai kor sokkal tisztább képet ad általános erőnlétünkről, hiszen egy „fiatalabb” szervezet többnyire jobb egészséget és hosszabb életet is jelent. Ha a teszt kimutatja, hogy a korai öregedés folyamata felgyorsult, az időben figyelmeztethet a korral járó betegségek jövőbeli kockázataira. A tudósok hangsúlyozzák, hogy az öregedés tempója teljesen egyéni, így az azonos évben született emberek fizikai állapota között is hatalmas eltérések lehetnek - írja a Science Alert.

A korai öregedés felismerésére a kutatók új, megbízható módszert dolgoztak ki.

A korai öregedés jelei a vérből kimutatva

A németországi Konstanzi Egyetem kutatócsoportja átfogó vizsgálatot végzett a témában. A munka során 3300, 35 és 74 év közötti személy vérmintájában összesen 362 különböző paramétert elemeztek. Mivel az öregedés rendkívül összetett, minden szervet és szövetet érintő folyamat, egyetlen érték nem elegendő a pontos méréshez. Ezt a tényt az is erősíti, hogy a férfiak és a nők öregedése eltérően zajlik.

Statisztikai modellek és gépi tanulás segítségével ezt a hatalmas adatmennyiséget végül a 10 legfontosabb mutatóra szűkítették le, majd egy külön listát állítottak össze a nők és a férfiak számára.

Ez a célzott vérvizsgálat nagyon sokrétű, hiszen kémiai, genetikai, sejtszintű és molekuláris jellemzőket egyaránt figyelembe vesz. Ha a vérkép alapján becsült kor eltér a páciens valódi életkorától, az egyértelműen jelzi a biológiai életkor felgyorsult vagy éppen lelassult ütemét. A tanulmány egyik legérdekesebb felfedezése ráadásul az, hogy a kiválasztott mutatók egy része aktívan gyorsítja az öregedést, míg más tényezők csupán kísérőjelenségként vannak jelen.

Öregedésgátlás és egészségmegőrzés a jövőben

A módszer pontosságát a gyakorlatban is tesztelték. A vizsgálatokat olyan embereken végezték el, akiknél orvosilag borítékolható volt a gyorsabb vagy lassabb biológiai öregedés. Ilyenek voltak például a dohányosok, a Down-szindrómával élők és a hormonterápiát alkalmazó nők.

A teszt minden esetben pontosan kimutatta a várt eltéréseket, ami egyértelműen igazolja az eljárás megbízhatóságát.

Az Aging Cell tudományos folyóiratban publikált eredmények rávilágítanak, hogy ez a teszt sokkal többre hivatott az aktuális fizikai állapot felmérésénél. A jövőben az egészségmegőrzés kiváló eszköze lehet, de az öregedésgátlás területén is komoly szerepet kaphat, hiszen segítségével könnyedén ellenőrizhető az öregedést lassító kezelések hatékonysága is. Mivel a világ népessége folyamatosan idősödik, elengedhetetlen ezen folyamatok megértése ahhoz, hogy a hosszabb élettartam valóban aktívabb és egészségesebb éveket is jelentsen.