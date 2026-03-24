Váratlan hatása van a krumplievésnek – hatásos lehet egy gyakori betegség ellen

A burgonya sokáig rossz hírnévnek örvendett a diétázók körében, mivel a legtöbben a zsíros, olajban sült ételekkel azonosítják. Neda Akhavan professzor kutatása azonban rávilágított arra, hogy a megfelelően elkészített krumpli cukorbetegeknek nemcsak biztonságos, hanem egyenesen előnyös is lehet – írja a SciTech Daily. A vizsgálatok kimutatták, hogy már egy kisebb adag burgonya étrendbe illesztése is csökkentheti a derékbőséget és a vércukorszintet a 2-es típusú diabétesszel élő felnőtteknél.
Hogyan vizsgálták, hogy jó-e a krumpli cukorbetegeknek?
A 12 hetes kutatásban 24 olyan felnőtt vett részt, akiknek a betegségét gyógyszerekkel már sikeresen egyensúlyban tartották.
- A kísérleti csoport tagjai minden nap egy 100 grammos, héjában sült krumplit kaptak köretként vagy köztes étkezésként. Ez a nagyjából tenyérnyi adag mindössze 20 gramm szénhidrátot tartalmaz.
- A kontrollcsoport eközben azonos kalória- és szénhidráttartalmú fehér rizst fogyasztott.
A résztvevők a burgonyát fűszerezhették, és legfeljebb fél evőkanál vajat is tehettek rá, de az olajban sütést szigorúan megtiltották nekik.
A krumpli hatása a vércukorszintre és a testre
Az eredmények magukért beszélnek. Kiderült, hogy a krumpli hatása a vércukorszintre kifejezetten kedvező: a burgonyát fogyasztóknál enyhe csökkenést mértek az éhomi vércukorszint értékeiben. Ezenfelül a résztvevők testösszetétele is javult, hiszen csökkent a derékbőségük, valamint a nyugalmi pulzusuk. A kutatók semmilyen káros egészségügyi hatást nem tapasztaltak, ugyanakkor a várt kardiometabolikus előnyök egyértelműen megmutatkoztak.
Miért igazi szuperétel a burgonya?
A nyugati étrendben a burgonya számít a leggazdagabb káliumforrásnak. A magas káliumtartalmú étrend pedig bizonyítottan segít megelőzni a magas vérnyomást és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását. Akhavan professzor külön kiemelte: sokan meglepődnek azon, hogy a krumpliban több a kálium, mint egy banánban.
Ráadásul a krumpli héja egy különleges rostot, úgynevezett rezisztens keményítő nevű anyagot is tartalmaz. Ez az értékes rost segít a glükóz és a vérzsírok szabályozásában, miközben növeli a teltségérzetet. Valójában a sült krumpli a nyugati étrend egyik legjobban laktató étele, amely segít elkerülni a napközbeni éhségérzetet. Mindezek fényében a burgonya a kutatók szerint egy igazi, potenciális szuperétel a 2-es típusú diabétesszel élők számára.
Javaslatok a mindennapokra
A kutatás eredményei alapján a cukorbetegek nyugodtan, bűntudat nélkül beépíthetik az étrendjükbe a fehér burgonyát. Különösen hasznos lehet, ha olyan magas glikémiás terhelésű ételeket helyettesítenek vele, mint a hosszúszemű fehér rizs. A titok csupán a mértékletességben és a megfelelő elkészítési módban rejlik. Érdemes a burgonyát inkább egyben megsütni vagy megpirítani. A hagyományos vízben főzés során ugyanis a krumpli elveszíti a héjában lévő kálium jelentős részét.
A maximális egészségügyi előnyök elérése érdekében a kutató azt javasolja, hogy a krumplit mindig a héjával együtt fogyasszuk el.