Váratlan hatása van a krumplievésnek – hatásos lehet egy gyakori betegség ellen

A burgonya sokáig rossz hírnévnek örvendett a diétázók körében, mivel a legtöbben a zsíros, olajban sült ételekkel azonosítják. Neda Akhavan professzor kutatása azonban rávilágított arra, hogy a megfelelően elkészített krumpli cukorbetegeknek nemcsak biztonságos, hanem egyenesen előnyös is lehet – írja a SciTech Daily. A vizsgálatok kimutatták, hogy már egy kisebb adag burgonya étrendbe illesztése is csökkentheti a derékbőséget és a vércukorszintet a 2-es típusú diabétesszel élő felnőtteknél.

A megfelelően fűszerezett, olajban való sütés nélkül elkészített krumpli cukorbetegeknek is kiváló és laktató köret lehet a mindennapokban

Hogyan vizsgálták, hogy jó-e a krumpli cukorbetegeknek?

A 12 hetes kutatásban 24 olyan felnőtt vett részt, akiknek a betegségét gyógyszerekkel már sikeresen egyensúlyban tartották.

A kísérleti csoport tagjai minden nap egy 100 grammos, héjában sült krumplit kaptak köretként vagy köztes étkezésként. Ez a nagyjából tenyérnyi adag mindössze 20 gramm szénhidrátot tartalmaz.

A kontrollcsoport eközben azonos kalória- és szénhidráttartalmú fehér rizst fogyasztott.

A résztvevők a burgonyát fűszerezhették, és legfeljebb fél evőkanál vajat is tehettek rá, de az olajban sütést szigorúan megtiltották nekik.

A krumpli hatása a vércukorszintre és a testre

Az eredmények magukért beszélnek. Kiderült, hogy a krumpli hatása a vércukorszintre kifejezetten kedvező: a burgonyát fogyasztóknál enyhe csökkenést mértek az éhomi vércukorszint értékeiben. Ezenfelül a résztvevők testösszetétele is javult, hiszen csökkent a derékbőségük, valamint a nyugalmi pulzusuk. A kutatók semmilyen káros egészségügyi hatást nem tapasztaltak, ugyanakkor a várt kardiometabolikus előnyök egyértelműen megmutatkoztak.

Miért igazi szuperétel a burgonya?

A nyugati étrendben a burgonya számít a leggazdagabb káliumforrásnak. A magas káliumtartalmú étrend pedig bizonyítottan segít megelőzni a magas vérnyomást és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását. Akhavan professzor külön kiemelte: sokan meglepődnek azon, hogy a krumpliban több a kálium, mint egy banánban.

Ráadásul a krumpli héja egy különleges rostot, úgynevezett rezisztens keményítő nevű anyagot is tartalmaz. Ez az értékes rost segít a glükóz és a vérzsírok szabályozásában, miközben növeli a teltségérzetet. Valójában a sült krumpli a nyugati étrend egyik legjobban laktató étele, amely segít elkerülni a napközbeni éhségérzetet. Mindezek fényében a burgonya a kutatók szerint egy igazi, potenciális szuperétel a 2-es típusú diabétesszel élők számára.