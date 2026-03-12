A Marsról jött? Furcsa, ismeretlen élőlényt találtak az erdőben – fotó

A különleges termeszfaj feje és rágói olyan formát öltenek, amely kísértetiesen hasonlít Herman Melville klasszikus regényhősére, Moby Dickre. A Cryptotermes mobydicki nevet kapó új rovarfaj katonái megnyúlt fejjel és rejtett rágókkal rendelkeznek. Oldalról nézve a fejük profilja, valamint a csápok elhelyezkedése megszólalásig hasonlít egy ámbráscet fejére és szemére. Ez a ritka rovar annyira eltér a megszokottól, hogy a szakértők először azt hitték, egy teljesen új nemzetséget találtak - írja a SciTech Daily.

A különleges termeszfaj a kutatók szerint teljesen egyedi megjelenéssel rendelkezik a rovarvilágban

Fotó: Rudolph Scheffrahn

Hol találtak rá a bálnafejű különleges termeszfajra?

A kutatócsoport egy elhalt fa törzsében, a talajszint felett nyolc méterrel talált rá a kolóniára. A felfedezés rávilágít arra, hogy a trópusi ökoszisztémák még mindig rengeteg meglepetést tartogatnak a tudomány számára. A természetvédelem és biodiverzitás szempontjából minden egyes ilyen lelet segít jobban megérteni a Föld élővilágának fejlődéstörténetét.

Ez a trópusi rovar kizárólag az esőerdőben él meg, és nem jelent fenyegetést az épületekre vagy a kereskedelemre. Ez egy békés, vadon élő faj, amely fontos láncszeme az erdei életközösségnek.

A genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy az új faj közeli rokonságban áll más neotrópusi termeszekkel, például a Trinidadban és a Dominikai Köztársaságban élőkkel. A tudósok szerint ez az új rovarfaj is bizonyítja, hogy bolygónk élővilágának jelentős része még felfedezetlen.