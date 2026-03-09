Végleg befellegzett az internetes csalóknak? Itt az áttörés, amire mindenki várt

Az online életünk jelenleg meglehetősen sebezhető, hiszen a bűnözők és a mesterséges intelligencia egyre fejlettebb módszerekkel férhetnek hozzá a személyes adatainkhoz. A kvantuminternet egy olyan új technológia, amely a fizika törvényeit használja fel a biztonságos online kommunikáció megteremtésére, így a lehallgatás szinte lehetetlenné válik. A Stuttgarti Egyetem csapata most jelentős haladást ért el egy nagyon nehéz technikai akadály, a "kvantum ismétlő" kifejlesztésében - írja a Science Daily.

A legújabb tudományos áttörés egy hatalmas lépés a valódi, biztonságos kvantuminternet megépítése felé.

Fotó: GORODENKOFF PRODUCTIONS/SCIENCE / GPR

Mi a kvantuminternet lényege?

A hagyományos információ nullákból és egyesekből áll. A kvantumos módszernél apró fényrészecskék, úgynevezett fotonok hordozzák az adatokat. Ezeket a részecskéket nem lehet megfigyelni anélkül, hogy nyomot hagynának, így minden illetéktelen beavatkozási kísérlet azonnal lelepleződik. Ez a kiberbiztonság szempontjából alapvető fontosságú.

A tudósok a jelenlegi optikai szál hálózatokat szeretnék használni a kvantum alapú hálózatok kiépítéséhez, hogy a rendszer megfizethető legyen. A probléma az, hogy a fény csak korlátozott távolságra tud eljutni az üvegszálban. A hagyományos jeleket nagyjából 50 kilométerenként optikai erősítőkkel frissítik. Mivel a kvantumos adatokat nem lehet hagyományos módon felerősíteni vagy lemásolni, az információt egyik részecskéről a másikra kell átvinni úgy, hogy maga az adat ismeretlen maradjon.

Ezt az eljárást nevezik kvantumos teleportálásnak.

Ennek kihasználására a tudósok olyan ismétlőket terveznek, amelyek frissítik az információt, mielőtt az eltűnne a kábelben.

Az első tesztek sikeresek voltak

A kísérlet során a szakemberek sikeresen teleportálták egy foton állapotát az egyik apró információhordozóból, azaz a kvantumpöttyök egyikéből egy másikba. Ehhez szinte teljesen egyforma részecskéket kellett előállítaniuk két külön helyszínen, ami óriási kihívás. Egy speciális eszköz, a kvantum frekvencia konverter segített abban, hogy a részecskék közötti apró eltéréseket kijavítsák. Amikor a részecskék találkoznak, a folyamat során az eredeti foton információja átkerül egy távoli, összefonódott párjára.

A kutatók a jelenlegi kísérletet egy nagyjából 10 méteres kábelen végezték el, a sikerességi arány pedig valamivel 70 százalék felett van.

Korábbi kutatások már igazolták, hogy a részecskék közötti kapcsolat akár 36 kilométeres távolságot is túlélhet Stuttgart belvárosában. A tudósok célja most az, hogy jelentősen növeljék a távolságot. Emellett a félvezető-gyártási technikák fejlesztésével a pontosságot is javítani szeretnék, hogy ez a lenyűgöző alapkutatás a gyakorlatban is alkalmazható technológiává váljon.