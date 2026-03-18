Megvan, hol található az igazi pokol, és rémisztőbb hely, mint gondoltuk

A felfedezés egyedülálló a jelenleg ismert több mint 6100 Naprendszeren kívüli bolygó között. Az L 98-59 d exobolygó tőlünk nagyjából 34 fényévre, a Repülőhal csillagképben található. Bár a bolygót már 2019-ben felfedezték, a részletes adatokat a James Webb űrtávcső 2024-es, illetve földi teleszkópok 2025-ös megfigyelései szolgáltatták. Ezek a mérések mutatták ki a bolygó egyedi légköri és felszíni tulajdonságait - írja a Sky News.

Az L 98-59 d exobolygó egy pokoli planéta; izzó, végtelen magmaóceánnal borított világ, amely egy halvány vörös törpe körül kering.

Milyen csillag körül kering az L 98-59 d exobolygó?

Ez a távoli égitest egy úgynevezett vörös törpe körül kering. Ez a csillagtípus kisebb és halványabb a mi Napunknál. A csillag tömege a Napénak kevesebb mint 30 százaléka, fényessége pedig csupán 1 százaléka. A rendszerben eddig öt bolygót ismerünk, és a szóban forgó égitest a harmadik a sorban. A számítógépes szimulációk alapján a bolygó kora közel ötmilliárd év, tehát idősebb a mi Földünknél.

Egy igazi pokoli bolygó hatalmas magmaóceánnal

A kutatók eredményei szerint az égitest egy pokoli bolygó, amelynek felszíne folyamatosan olvadt állapotban van. A belsejében nincs szilárd kéreg vagy tagolt köpeny. Ehelyett egyetlen mély, folyékony magmaóceán alkotja a bolygó belső sugarának 70-90 százalékát. Ez a folyékony réteg akár 5740 kilométer mély is lehet, és apró, szilárd kőzetkristályokat tartalmazhat.

A felszíni hőmérséklet meghaladja az 1500 Celsius-fokot, így az általunk ismert élet számára teljesen alkalmatlan.

A záptojás szagú kénes exobolygó légköre

A bolygó mérete több mint 60 százalékkal nagyobb a Földénél, sűrűsége viszont csak 40 százaléka. Ezt a hatalmas, olvadt világot egy vastag, elsősorban hidrogénből álló atmoszféra veszi körül. A mérések szerint a légkör mintegy 10 százaléka hidrogén-szulfid, ami mérgező. Bár az emberi orr már nagyon kis koncentrációban is megérzi ezt a gázt, az ide látogatók nem élnék túl a hőséget, hogy megtapasztalják a bűzt. Éppen ezért ez a záptojás szagú kénes exobolygó egy elszabadult üvegházhatást tart fenn, amely magába zárja a vörös törpe hőjét.