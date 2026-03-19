Szintet lépett a kémkedés: erre a trükkre senki sem volt felkészülve

A digitális biztonság egyik legnagyobb kihívása, hogy az adatokat ne csak titkosítani lehessen, hanem magát a kommunikáció tényét is el lehessen rejteni. Egy új kutatás most pontosan ezt teszi lehetővé: az információt nem elrejtik vagy kódolják, hanem „láthatatlanná” teszik.

Egy helikopter hőképe. Az új eljárás lehetővé teszi a kutatók számára, hogy hősugárzásba rejtve láthatatlanul továbbítsanak titkos üzeneteket

Hogyan működik a láthatatlan adatátvitel?

Az új módszer egy úgynevezett „negatív fény” jelenségre épül, amely az infravörös sugárzás tartományában működik. Ez az a tartomány, amelyet az emberi szem nem lát, de hőként érzékelünk. A legtöbb tárgy folyamatosan bocsát ki ilyen sugárzást. A kutatók ezt használták ki: nem fényt adtak hozzá a környezethez, hanem éppen ellenkezőleg, csökkentették azt. Így egyfajta „sötét jel” jön létre a háttérben, amely mintázatként értelmezhető.

Ez a jel teljesen beleolvad a természetes hősugárzás zajába, így kívülről nem látszik, hogy adatátvitel történik.

Miért különleges ez a technológia?

A hagyományos titkosítási módszerek esetében az adat ugyan védett, de maga az adatküldés észlelhető. Itt azonban még az sem derül ki, hogy egyáltalán történik kommunikáció. A rendszer speciális eszközöket, úgynevezett termoradiatív diódákat használ, amelyek képesek finoman módosítani az infravörös sugárzást. Ezek a változások hordozzák az információt, amit csak megfelelő detektorral lehet kiolvasni. A kutatók jelenleg másodpercenként körülbelül 100 kilobit adatot tudtak így továbbítani, de elméletben ennél jóval nagyobb sebesség is elérhető.

Hol lehet hasznos a jövőben?

A technológia különösen fontos lehet olyan területeken, ahol a biztonság kulcsfontosságú.

Ilyen például a hadiipar,

az egészségügy

vagy a pénzügyi szektor.

A kutatók szerint a módszer egyik legnagyobb előnye, hogy nemcsak az adat tartalma marad titkos, hanem maga a kommunikáció is rejtve marad. A jövőben akár olyan rendszerek is megjelenhetnek, amelyek gigabites sebességgel képesek így adatot továbbítani, különösen, ha fejlettebb anyagokat – például grafént – használnak az eszközökben. Ez a megközelítés teljesen új szintre emelheti a biztonságos adatátvitelt:

nemcsak elrejtjük az üzenetet, hanem még a létezését is láthatatlanná tesszük

- írja a Live Science.