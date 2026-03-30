Ők írják a történelmet: bemutatjuk a Hold felé tartó legénységet és otthonukat a mélyűrben

Az Apollo – program óta a NASA Artemis II küldetése lesz az első olyan repülés a Hold térségébe, amelyben emberek is részt vesznek. A misszió nemcsak egy technológiai teszt, de egy új generáció bemutatkozása is a legénységen keresztül: négy űrhajós, akik messzebb jutnak a Földtől, mint bárki az elmúlt több mint 50 évben.

Az Artemis II legénysége balról jobbra: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen

Kik alkotják a történelmi legénységet?

Reid Wiseman a küldetés parancsnoka . Baltimore-i születésű kétgyermekes édesapa, mérnök, 27 évnyi űrhajós és haditengerészeti pilóta szolgálati tapasztalattal. A NASA 2009-ben választotta ki űrhajósnak, majd 2014-ben a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén szolgált, ahol társaival több mint 300 tudományos kísérletet végeztek különböző területeken, az orvostudománytól az asztrofizikáig. Küldetése során közel 13 órát töltött űrsétával, miközben közösségi médián keresztül is megosztotta az űrutazás élményeit. Pályafutása során a NASA vezetője is volt.

Reid Wiseman a küldetés parancsnoka

2. Victor J. Glover Jr. a küldetés pilótája. Kaliforniai születésű négygyermekes édesapa, űrhajós és haditengerészeti pilóta, akit a NASA 2013-ban választott ki. Pályafutása során a Crew-1 küldetés pilótájaként a Crew Dragon Resilience fedélzetén jutott el a Nemzetközi Űrállomásra, ahol repülőmérnökként is szolgált. Katonai karrierje során többféle harci repülőgépen repült tesztpilótaként, és számos bevetésen vett részt béke- és harci körülmények között egyaránt. Mérnöki végzettséggel rendelkezik, és sportolóként is kiemelkedett egyetemi évei alatt.

Victor J. Glover Jr. a küldetés pilótája

3. Christina Hammock Koch a küldetés egyik szakértőjeként készül a Hold körüli repülésre. Az űrhajós a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén több expedíció során is repülőmérnökként dolgozott, és 328 napos küldetésével rekordot állított fel a nők közül a leghosszabb egybefüggő űrben töltött idővel. Emellett részt vett az első, kizárólag női űrsétában is, amely mérföldkőnek számít az űrkutatás történetében. Sokoldalú személyiség, akinek érdeklődése a sporttól és természetjárástól a fotózáson át a közösségi tevékenységekig terjed.

Christina Hammock Koch a küldetés egyik szakértője

4. Jeremy Hansen a küldetés másik szakértője. Ontariói születésű háromgyermekes édesapa, a Kanadai Űrügynökség tagja. Az első kanadai lehet, aki a Hold közelébe juthat. Eredetileg vadászpilóta, jelentős katonai és repülési tapasztalattal, valamint fizikai és űrtudományi végzettséggel rendelkezik. Pályafutása már fiatalon az űrrepülés felé irányult, és az évek során pilótaként, kiképzőként és irányítóközponti kommunikátorként is fontos szerepeket töltött be többek között az NASA programjaiban is. Szabadidejében többek között vitorlázik és hegyet mászik.