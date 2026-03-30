Ők írják a történelmet: bemutatjuk a Hold felé tartó legénységet és otthonukat a mélyűrben

Az Apollo – program óta a NASA Artemis II küldetése lesz az első olyan repülés a Hold térségébe, amelyben emberek is részt vesznek. A misszió nemcsak egy technológiai teszt, de egy új generáció bemutatkozása is a legénységen keresztül: négy űrhajós, akik messzebb jutnak a Földtől, mint bárki az elmúlt több mint 50 évben.
Kik alkotják a történelmi legénységet?
- Reid Wiseman a küldetés parancsnoka. Baltimore-i születésű kétgyermekes édesapa, mérnök, 27 évnyi űrhajós és haditengerészeti pilóta szolgálati tapasztalattal. A NASA 2009-ben választotta ki űrhajósnak, majd 2014-ben a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén szolgált, ahol társaival több mint 300 tudományos kísérletet végeztek különböző területeken, az orvostudománytól az asztrofizikáig. Küldetése során közel 13 órát töltött űrsétával, miközben közösségi médián keresztül is megosztotta az űrutazás élményeit. Pályafutása során a NASA vezetője is volt.
2. Victor J. Glover Jr. a küldetés pilótája. Kaliforniai születésű négygyermekes édesapa, űrhajós és haditengerészeti pilóta, akit a NASA 2013-ban választott ki. Pályafutása során a Crew-1 küldetés pilótájaként a Crew Dragon Resilience fedélzetén jutott el a Nemzetközi Űrállomásra, ahol repülőmérnökként is szolgált. Katonai karrierje során többféle harci repülőgépen repült tesztpilótaként, és számos bevetésen vett részt béke- és harci körülmények között egyaránt. Mérnöki végzettséggel rendelkezik, és sportolóként is kiemelkedett egyetemi évei alatt.
3. Christina Hammock Koch a küldetés egyik szakértőjeként készül a Hold körüli repülésre. Az űrhajós a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén több expedíció során is repülőmérnökként dolgozott, és 328 napos küldetésével rekordot állított fel a nők közül a leghosszabb egybefüggő űrben töltött idővel. Emellett részt vett az első, kizárólag női űrsétában is, amely mérföldkőnek számít az űrkutatás történetében. Sokoldalú személyiség, akinek érdeklődése a sporttól és természetjárástól a fotózáson át a közösségi tevékenységekig terjed.
4. Jeremy Hansen a küldetés másik szakértője. Ontariói születésű háromgyermekes édesapa, a Kanadai Űrügynökség tagja. Az első kanadai lehet, aki a Hold közelébe juthat. Eredetileg vadászpilóta, jelentős katonai és repülési tapasztalattal, valamint fizikai és űrtudományi végzettséggel rendelkezik. Pályafutása már fiatalon az űrrepülés felé irányult, és az évek során pilótaként, kiképzőként és irányítóközponti kommunikátorként is fontos szerepeket töltött be többek között az NASA programjaiban is. Szabadidejében többek között vitorlázik és hegyet mászik.
Miért különleges ez a legénység?
A négyfős csapat nemcsak tapasztalt, hanem szimbolikus is: különböző háttérrel és küldetésekkel érkeztek, és együtt képviselik az új korszak nemzetközi és sokszínű űrkutatását.
Az Artemis II nem száll le a Holdon, de a legénység körberepüli azt, miközben teszteli azokat a rendszereket, amelyek szükségesek lesznek a jövő olyan holdraszállásaihoz, amelyben emberek is részt vesznek.
Milyen lesz az otthonuk az űrben?
A küldetés során a legénység az Orion űrhajó fedélzetén utazik, amelyet kifejezetten hosszabb, akár többhetes mélyűri repülésekre terveztek. Ez lesz az első alkalom, hogy emberekkel a fedélzetén használják. Az Orion kompakt mérete ellenére minden alapvető rendszert tartalmaz: életfenntartó berendezéseket, víz- és élelmiszerellátást és egy hőpajzsot, amely akár 2760 °C-os hőmérsékletet is kibír a légkörbe való visszatérés során. A jármű akár 21 napig is képes önállóan működni, de az Artemis II - küldetés várhatóan mintegy 10 napig tart majd. Ez idő alatt az űrhajó válik a legényég otthonává a mélyűrben.
Miért számít ez mérföldkőnek?
Az Artemis II az a pont, ahol az űrkutatás újra emberközelivé válik. Nemcsak eszközöket tesztelnek, hanem azt is, hogyan működik együtt a technológia és az ember extrém körülmények között.
Ez a küldetés készíti elő a következő lépést: az emberek visszatérését a Hold felszínére
- írja a SETI.