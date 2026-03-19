A jövő megérkezett: így repül hamarosan az emberiség

Az elektromos repülő járművek fejlesztése világszerte felgyorsult az elmúlt években, de a legtöbb projekt eddig kisebb, néhány személyes modellekre korlátozódott. Egy kínai vállalat most egy jóval nagyobb kategóriára váltott, és egy olyan járművet mutatott be, amely új szintre emelheti a légi közlekedést.

Kína légi taxija lehet a világ legnagyobbika: akár 10 utast is szállíthat

Mit tud az új légi taxi?

A V5000 nevű jármű egy úgynevezett eVTOL rendszerű repülő eszköz, vagyis olyan elektromos meghajtású jármű, amely képes függőlegesen felszállni és leszállni, akárcsak egy helikopter. Ez lehetővé teszi, hogy hagyományos kifutópálya nélkül, akár kisebb területekről is üzemeltethető legyen. A teszt során a jármű sikeresen végrehajtotta a teljes repülési folyamatot: függőleges felszállás után átváltott hagyományos, szárnyas repülési módba, majd visszatért lebegő üzemmódba a leszálláshoz. A jármű akár 10 utast is szállíthat, a Sky Dragon elnevezést kapta. Létezik egy teherszállító változata is, amely több mint egy tonna rakományt képes mozgatni - V5000 Matrix a neve.

Miben különleges ez a fejlesztés?

A legtöbb jelenlegi légi taxi 4–6 utas szállítására készült, és főként rövid, városi utakra optimalizálták őket.

A V5000 ezzel szemben nagyobb méretű, és akár regionális közlekedésben is szerepet kaphat.

Az elektromos változat körülbelül 250 kilométeres hatótávval rendelkezik, míg a hibrid verzió akár 1500 kilométert is megtehet, ami jelentős előrelépést jelent. A jármű 20 motorral működik, ami nemcsak a teljesítményt növeli, hanem biztonsági tartalékot is biztosít, hiszen egy-egy meghibásodás esetén a rendszer tovább működőképes maradhat.

Mikor jelenhetnek meg ezek a járművek a mindennapokban?

Bár a technológia látványosan fejlődik, a széles körű használat még időbe telik. A tanúsítási folyamatok és a biztonsági előírások teljesítése kulcsfontosságú lépés lesz. Más cégek már közel járnak a kereskedelmi bevezetéshez, különösen a városi légi közlekedés területén. Az új, nagyobb kapacitású modellek azonban új lehetőségeket nyithatnak meg a közlekedésben. A fejlesztés azt mutatja, hogy a légi taxi nem csupán futurisztikus elképzelés, hanem egyre közelebb kerül a valósághoz – írja a Live Science.