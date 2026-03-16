Macskákat képzett ki kémeknek a CIA

A koncepció elsőre teljesen észszerűnek tűnt a CIA szakértői számára. Végül is a macskák természetüknél fogva kíváncsiak, észrevétlenek maradnak városi környezetben, és senki sem gyanakodna egy utcán kóborló cicára. Emellett az állatok képesek voltak olyan helyekre bejutni, ahová emberi kémek nem mehettek be biztonsági okokból. A projekt célja tehát az volt, hogy technikailag felszerelt CIA macska kém ügynököket hozzanak létre, akik valós idejű lehallgatási műveleteket hajthatnak végre.

A CIA macskákat képzett ki kémeknek a hidegháború idején

Így változtattak macskákat kémeszközökké

A program végrehajtása során a CIA sebészei rendkívül összetett beavatkozásokat végeztek a macskákon. Mikrofonokat ültettek be a hallójáratukba, míg a farkukba kis adókészüléket rejtettek el. Továbbá vékony antennákat húztak végig a bundájuk alatt, hogy biztosítsák a megfelelő jeltovábbítást. Ezek a műveletek órákat vettek igénybe, és jelentős anyagi befektetést igényeltek – a becslések szerint körülbelül 20 millió dollárt költöttek a projektre.

Ugyanakkor a technikai bravúr önmagában nem volt elég. A CIA macska kém program sikeréhez nélkülözhetetlen volt, hogy az állatokat megfelelően kiképezzék a feladatra. Éppen ezért bevonták Bob Bailey állatidomár szakértelmét, aki korábban már dolgozott különféle állatok kiképzésén katonai célokra. Bailey feladata az volt, hogy megtanítsa a macskákat arra, hogyan közelítsék meg a célpontokat parancsra, és hogyan maradjanak egy adott helyen kellő ideig a lehallgatáshoz.

A kudarc anatómiája

A hidegháború egyik legkülönösebb projektje azonban végül teljes kudarcba fulladt. Az első tesztüzem során a gondosan felkészített macskát egy parkban engedték szabadjára, azzal a feladattal, hogy közelítsen meg két férfit, akik egy padon ültek. Sajnálatos módon a négylábú kém alig néhány lépést tett, amikor egy autó elütötte, és azonnal meghalt. Ez a tragikus esemény világossá tette a projekt alapvető hibáját.

Mint ahogy Victor Marchetti, a CIA korábbi tisztviselője később nyilatkozott, a macskák egyszerűen nem voltak megfelelő jelöltek kémtevékenységre. Ellentétben a kutyákkal, a cicák nem képezhetők ki arra, hogy parancsokat kövessenek megbízható módon. Amikor éhesek voltak, ételt kerestek, amikor fáradtak voltak, aludtak – függetlenül attól, hogy éppen milyen küldetést kellett volna teljesíteniük. Következésképpen a CIA 1967-ben hivatalosan is lezárta az Acoustic Kitty programot, elismerve, hogy a macskák természetes ösztönei legyőzhetetlenek voltak még a legfejlettebb technikával is.