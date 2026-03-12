Megfejtették, miért esnek mindig talpra a macskák

A macskák úgynevezett „levegőbeli kiegyenesedési reflexe” régóta foglalkoztatja a tudósokat. Amikor egy macska leesik, képes a levegőben megfordítani a testét, és a mancsaira érkezni – mindezt anélkül, hogy bárminek nekilökődne. A Yamaguchi Egyetem kutatói most részletesen megvizsgálták a jelenséget, és kiderült, hogy a titok a gerinc különböző szakaszainak eltérő mozgékonyságában rejlik.

Japán kutatók fejtették meg, miért tudnak a macskák mindig talpra esni

A macskák különleges gerince segíti őket

A kutatók először öt macska gerincét vizsgálták meg laboratóriumi körülmények között. Külön tesztelték a mellkasi gerincet (a hát fejhez közelebbi része) és az ágyéki gerincet, hogy megmérjék, mennyire rugalmasak és ellenállóak csavarodás közben. Az eredmények szerint a mellkasi gerinc rendkívül rugalmas. Egy úgynevezett „semleges zónában” akár közel 50 fokban is el tud fordulni, anélkül hogy nagy erőhatásra lenne szükség. Ezzel szemben az ágyéki gerinc jóval merevebb.

Így fordulnak meg a levegőben

Nagy sebességű kamerákkal vették fel a macskákat a kutatók, miközben puha felületre ejtették őket. A vállakra és a csípőre helyezett jelölők segítségével pontosan nyomon tudták követni a test mozgását. A felvételek alapján a macska először a fejét és az elülső testét fordítja a talaj felé. Ezt a mellkasi gerinc nagy rugalmassága teszi lehetővé. Csak ezután követi a test hátsó része. A merevebb ágyéki gerinc az esés elején stabil pontként működik, amely lehetővé teszi, hogy az állat kontrolláltan forduljon meg a levegőben.

Nem csak a macskákról szól a felfedezés

A kutatók szerint az eredmények nemcsak egy régóta ismert állati képességet magyaráznak meg. Az ilyen biomechanikai kutatások segíthetnek pontosabb mozgásmodellek készítésében, javíthatják a gerincsérülések állatorvosi kezelését, sőt akár új, mozgékonyabb robotok fejlesztéséhez is hozzájárulhatnak.