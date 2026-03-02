Kiderült, melyik hobbi védi leginkább az agyat

A The Journal of Neuroscience című rangos tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint azok, akik évtizedeket töltöttek madárfajok azonosításával és megfigyelésével, kivételes agyi teljesítményt mutatnak. Következésképpen a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a madarász szakértelem megszerzése és fenntartása valódi védőpajzsként működhet az öregedő agy számára.

A madarászat késlelteti az agy kognitív hanyatlását

Fotó: SANJAY HADKAR / The Times Of India

Mi a madarászok titka?

Emer MacSweeney, vezető neurológus hangsúlyozza, hogy a madarászok agyi struktúráiban megfigyelhető változások nem véletlenszerűek. Ehelyett ezek a módosulások tükrözik azt az intenzív vizuális és kognitív feldolgozást, amelyet a madárfajok azonosítása megkövetel. Az agy plaszticitása, vagyis az a képessége, hogy alkalmazkodjon és átszervezze magát, kulcsszerepet játszik ebben a folyamatban.

Továbbá a kutatás kimutatta, hogy a vizuális kéreg és az emlékezetért felelős agyi régiók különösen fejlettek a tapasztalt madarászoknál. Mindazonáltal ez nem csupán a genetikai adottságoknak köszönhető. Éppen ellenkezőleg, a hosszú évek során felhalmozott tapasztalat és a folyamatos tanulás alakítja ki ezeket a kedvező változásokat. A szakértők agya így jobban ellenáll az idővel járó természetes leépülésnek.

A komplex készségek szerepe

A madárfigyelés rendkívül összetett készségeket igényel. Egyrészt a részletek gyors felismerése, másrészt a vizuális információk azonnali feldolgozása és kategorizálása szükséges. Ráadásul a madarászoknak folyamatosan frissíteniük kell tudásukat az új fajokról és viselkedési mintákról.

Ezenkívül a tevékenység nemcsak a vizuális feldolgozást serkenti, hanem a térbeli tájékozódást, a memóriát és a döntéshozatalt is. Ezáltal az agy számos területe egyidejűleg aktiválódik, ami elősegíti a neurális kapcsolatok erősödését. A kutatók szerint éppen ez a többszintű agyi aktivitás lehet a kulcs ahhoz, hogy a kognitív hanyatlás lassuljon vagy akár meg is álljon.

Tanulságok mindannyiunk számára

Bár a tanulmány kifejezetten madarászokat vizsgált, az eredmények szélesebb körű következtetéseket is lehetővé tesznek. Lényegében bármilyen tevékenység, amely szakértelmet igényel és folyamatos tanulással jár, hasonló hatásokkal bírhat. Így tehát nem szükséges feltétlenül madarásszá válni az agyi előnyök érdekében.