Megvan a magas vérnyomás kikapcsológombja? Kiderült, mi jelentheti a megoldást

A magas vérnyomás hátterében álló okok kutatása során a szakemberek az agy felé fordultak, és azonosítottak egy olyan régiót, amely hozzájárulhat a probléma kialakulásához. Ez a friss orvosi felfedezés egyértelműen bizonyítja, hogy a vérnyomás emelkedéséért sok esetben maga az agy is felelőssé tehető - írja a SciTech Daily cikke.

Egy új orvosi felfedezés rávilágított, hogy az agytörzs is felelős lehet a panaszokért. A magas vérnyomás elleni küzdelemben a nyaki glomus caroticum sejtek célzása jelentheti az új megoldást.

A magas vérnyomás és az agytörzs rejtett kapcsolata

A vizsgált terület az oldalsó parafaciális régió, amely az agytörzsben található. Ez a terület felelős az olyan teljesen automatikus folyamatokért, mint a légzés, az emésztés és a szívritmus szabályozása. A kutatók megfigyelték, hogy ez a régió akkor lép működésbe, amikor erőltetett kilégzést végzünk. Ilyenkor a hasi légzés fokozódik, és a hasizmok erős összehúzódása hajtja ki a levegőt. Ez történik például nevetés, intenzív testmozgás vagy köhögés közben. A normál kilégzéshez ezzel szemben nincs szükség az izomra, mert a tüdő rugalmassága magától megoldja a feladatot.

A tudósok rájöttek, hogy ez az agyi terület olyan idegekkel is kommunikál, amelyek összehúzzák a vérereket. Amikor az erek összeszűkülnek, a vérnyomás automatikusan megemelkedik.

Julian Paton professzor kutatócsoportja kimutatta, hogy hipertónia esetén ez a bizonyos agytörzsi régió fokozottan aktív.

Amikor a kutatók kísérletképpen kikapcsolták ezt a területet, a vérnyomás azonnal a normál szintre esett vissza. A vérnyomás csökkentése tehát elméletben lehetséges az agyi terület gátlásával. Ha az orvosok felismerik a betegeknél ezt a jellegzetes hasi légzést, sokkal könnyebben kideríthetik a betegség okát, és pontosabban meghatározhatják a kezelést.

Magas vérnyomás új kezelési stratégiája: célpontban a glomus caroticum

Az agy közvetlen gyógyszeres kezelése nagyon nehéz feladat. A gyógyszerek ugyanis az egész agyra hatnak, nem csak a kiválasztott célterületre. A szakemberek azonban tettek egy rendkívül fontos felfedezést. Rájöttek, hogy az agytörzsi régiót bekapcsoló jelek nem kizárólag az agyból érkeznek. Ezek a jelek a nyakban lévő apró oxigénérzékelő sejtcsoportokból, az úgynevezett glomus caroticum (fejverőér-testek) sejtekből is származnak.

Mivel ezek az érzékelők az agyon kívül helyezkednek el, sokkal biztonságosabban célozhatók gyógyszeres terápiával.

A kutatók most egy olyan gyógyszer újrahasznosításán dolgoznak, amely gátolja a glomus caroticum aktivitását. Ezzel a módszerrel az agyba behatoló gyógyszerek nélkül, biztonságosan és "távolról" inaktiválhatják a problémás agyi régiót.