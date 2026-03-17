Svájcban olyan dolgot hoztak létre, amire még nem volt példa

A rendkívül erős mágnesek kulcsszerepet játszanak számos tudományos és technológiai területen: MRI-készülékekben, részecskegyorsítókban vagy akár a fúziós energia kutatásában is nélkülözhetetlenek. Ezek az eszközök azonban általában hatalmasak, sok energiát fogyasztanak és rendkívül drágák. Egy új fejlesztés azonban gyökeresen megváltoztathatja ezt a helyzetet.

Az apró eszköz egy pénzérménél is kisebb, mégis versenyzik a világ eddigi legerősebb óriás mágneseivel

Hogyan lehet ilyen erős egy apró mágnes?

Az ETH Zürich kutatói egy mindössze 3,1 milliméter átmérőjű szupravezető mágnes prototípusát készítették el. A rendszer egy különleges kerámiaanyagból – úgynevezett REBCO szalagból – készült tekercsekből áll. Ez a kerámiaaanyag extrém alacsony hőmérsékleten szupravezetővé válik, vagyis szinte veszteség nélkül vezeti az elektromos áramot. A kutatók a szalagot olyan vékony tekercsekké formálták, amelyek elektromos áram hatására rendkívül erős mágneses teret hoznak létre. A végleges kialakítás két vagy négy „palacsintaszerű” tekercset tartalmaz. Az eredmény meglepő:

az apró eszközök 38 és 42 teslás mágneses teret képesek létrehozni tekercsszámtól függően.

Mekkora különbség ez a hétköznapi mágnesekhez képest?

Összehasonlításképpen: egy átlagos hűtőmágnes mágneses tere általában 0,01 tesla alatt van. A világ legerősebb állandó mágneses tereit létrehozó kutatóberendezések körülbelül 45 teslát érnek el – ezek azonban több tonnát is nyomhatnak, hatalmas épületekben működnek, és akár 30 megawatt energiát is igényelhetnek. Az új eszköz ezzel szemben tenyérnyi méretű, és működéséhez kevesebb mint 1 watt energia szükséges.

Mire lehet használni a jövőben ezt a mágneses technológiát?

A kutatók egyik fő célja, hogy a mini mágneseket a nukleáris mágneses rezonancia (NMR) kutatásában alkalmazzák. Ez az eljárás segít feltárni például gyógyszermolekulák vagy ipari katalizátorok szerkezetét. Jelenleg az NMR-berendezések egyik legnagyobb korlátja éppen az, hogy a szükséges mágnesek hatalmasak és rendkívül drágák.

Ha azonban a nagy teljesítményű mágnesek ilyen kisméretű formában is működnek, sokkal több laboratórium számára válhat elérhetővé ez a kutatási módszer.