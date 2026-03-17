Svájcban olyan dolgot hoztak létre, amire még nem volt példa

Svájci kutatók olyan apró eszközt fejlesztettek, amely meglepően erős mágneses teret képes létrehozni. Az új mágnes mindössze néhány milliméteres, mégis közel akkora teljesítményt ér el, mint a világ eddigi leghatalmasabb kutatómágnes-rendszerei.
A rendkívül erős mágnesek kulcsszerepet játszanak számos tudományos és technológiai területen: MRI-készülékekben, részecskegyorsítókban vagy akár a fúziós energia kutatásában is nélkülözhetetlenek. Ezek az eszközök azonban általában hatalmasak, sok energiát fogyasztanak és rendkívül drágák. Egy új fejlesztés azonban gyökeresen megváltoztathatja ezt a helyzetet.

Az apró eszköz egy pénzérménél is kisebb, mégis versenyzik a világ eddigi legerősebb óriás mágneseivel

Hogyan lehet ilyen erős egy apró mágnes?

Az ETH Zürich kutatói egy mindössze 3,1 milliméter átmérőjű szupravezető mágnes prototípusát készítették el. A rendszer egy különleges kerámiaanyagból – úgynevezett REBCO szalagból – készült tekercsekből áll. Ez a  kerámiaaanyag extrém alacsony hőmérsékleten szupravezetővé válik, vagyis szinte veszteség nélkül vezeti az elektromos áramot. A kutatók a szalagot olyan vékony tekercsekké formálták, amelyek elektromos áram hatására rendkívül erős mágneses teret hoznak létre. A végleges kialakítás két vagy négy „palacsintaszerű” tekercset tartalmaz. Az eredmény meglepő: 

az apró eszközök 38 és 42 teslás mágneses teret képesek létrehozni tekercsszámtól függően.

Mekkora különbség ez a hétköznapi mágnesekhez képest?

Összehasonlításképpen: egy átlagos hűtőmágnes mágneses tere általában 0,01 tesla alatt van. A világ legerősebb állandó mágneses tereit létrehozó kutatóberendezések körülbelül 45 teslát érnek el – ezek azonban több tonnát is nyomhatnak, hatalmas épületekben működnek, és akár 30 megawatt energiát is igényelhetnek. Az új eszköz ezzel szemben tenyérnyi méretű, és működéséhez kevesebb mint 1 watt energia szükséges.

Mire lehet használni a jövőben ezt a mágneses technológiát?

A kutatók egyik fő célja, hogy a mini mágneseket a nukleáris mágneses rezonancia (NMR) kutatásában alkalmazzák. Ez az eljárás segít feltárni például gyógyszermolekulák vagy ipari katalizátorok szerkezetét. Jelenleg az NMR-berendezések egyik legnagyobb korlátja éppen az, hogy a szükséges mágnesek hatalmasak és rendkívül drágák. 

Ha azonban a nagy teljesítményű mágnesek ilyen kisméretű formában is működnek, sokkal több laboratórium számára válhat elérhetővé ez a kutatási módszer. 

  • A szakértők szerint ugyanakkor még több kérdésre is választ kell találni – például arra, mennyire egyenletes a létrehozott mágneses tér, és hogyan lehet hosszú távon stabilan szabályozni a tekercsek működését - írja a New Scientist.

 

