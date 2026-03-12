Hírlevél
magnetár

Lenyűgöző felfedezés: először figyelték meg egy magnetár születését

1 órája
A világegyetem legfurcsább objektumai között találjuk a magnetárokat, amelyek valójában olyan mágneses neutroncsillagok, amelyek mágneses erőtere akár ezerszer erősebb lehet, mint társaiké. Ezek a kozmikus óriások akkor jönnek létre, amikor egy hatalmas csillag szupernóvaként felrobban, és magja rendkívül sűrű neutroncsillaggá összeomlik. A magnetárok születésének pontos folyamata régóta az asztrofizika egyik legnagyobb rejtélye volt.
magnetárszupernóvarobbanás

Mostanáig a kutatók csak feltételezésekkel élhettek arról, hogyan is zajlik pontosan egy magnetár kialakulása. A megfigyelések hiánya elsősorban annak köszönhető, hogy ezek az események rendkívül ritkák és gyorsan lezajlanak. Ráadásul a szupernóva robbanások óriási fényességet produkálnak, ami korábban elfedte azokat a finom jeleket, amelyek egy magnetár megszületésére utalhatnak.

magnetár
Egy magnetár születése (művészi elképzelés)
Fotó: Joseph Farah / Curtis McCully / Las Cumbres Observatory

Magnetár: áttörés a Las Cumbres obszervatórium távcsöveivel

A tudományos közösség számára igazi mérföldkőnek számít az a felfedezés, amelyet a Las Cumbres obszervatórium kutatói tettek. A világ különböző pontjain elhelyezkedő teleszkópok hálózatának köszönhetően a csillagászok képesek voltak valós időben követni egy különleges szupernóva-eseményt. Ez a folyamatos megfigyelés lehetővé tette számukra, hogy olyan részleteket rögzítsenek, amelyek korábban láthatatlanok maradtak. 

Eközben a kutatócsoport precíz adatokat gyűjtött a robbanás fényességének változásairól. A megfigyelések azt mutatták, hogy a szupernóva fényessége szokatlan módon viselkedett, ami arra utalt, hogy valami különleges folyamat zajlik a robbanás magjában. A tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy egy újonnan született magnetár energiája táplálja a szupernóva rendkívüli fényességét. 

A Nature-ben publikált forradalmi kutatás

Dan Kasen, a Berkeley Egyetem asztrofizikusa és csapata részletes elemzéseket végzett a megfigyelt adatokon. Munkájuk eredményeit a világ egyik legrangosabb tudományos folyóiratában, a Nature-ben publikálták, ami hatalmas jelentőséggel bír a tudományos közösség számára. A kutatás ugyanis közvetlen bizonyítékokat szolgáltat arra, hogyan is születik meg egy mágneses neutroncsillag.

Továbbá Kasen elmagyarázza, hogy a magnetár rotációs energiája és óriási mágneses tere létfontosságú szerepet játszik a szupernóva evolúciójában. A magnetár másodpercenként akár ezerszer is körbefordulhat közvetlenül a születése után, miközben mágneses tere elképesztő mennyiségű energiát sugároz ki. Ennek következtében a szupernóva sokkal hosszabb ideig marad fényes, mint egy hagyományos robbanás esetében.

Végül a kutatás rávilágít arra is, hogy a magnetárok mennyire fontosak a nehéz elemek kozmikus ciklusában. Ezek a különleges objektumok hozzájárulnak azoknak az elemeknek a keletkezéséhez, amelyek nélkülözhetetlenek az élet számára. Ezáltal egy magnetár születésének tanulmányozása nemcsak a csillagok életciklusát segít megérteni, hanem a mi saját kozmikus eredetünket is.

 

