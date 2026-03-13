Tényleg mérgezőek a magolajok? Itt a döbbenetes igazság

Christopher Gardner, a Stanford Egyetem táplálkozástudományi szakértője szerint a magolajok hatása egyértelműen kedvező az egészségre, ha azokat megfelelően használjuk. Az egészséges táplálkozás alapja nem ezeknek az olajoknak a teljes elhagyása. A napraforgóolaj, a repceolaj vagy éppen a kukoricaolaj mindennapos, könnyen használható és megfizethető alapanyagok a konyhában – írja a Stanford közleménye.

A magolajok hatása egyértelműen pozitív, ha a szilárd zsírokat folyékony telítetlen zsírok váltják fel az étrendünkben. A növényi olajok használata a főzés során bizonyítottan segít csökkenteni a vérben a káros koleszterinszint értékét, ezzel támogatva a szívünk egészségét.

Fotó: CHASSENET / BSIP

A magolajok hatása: a telítetlen zsírok és a koleszterinszint kapcsolata

A kutatások évtizedek óta bizonyítják a folyékony növényi olajok előnyeit. Ha a szilárd telített zsírok – mint például a vaj vagy a sertészsír – helyett folyékony telítetlen zsírok kerülnek az étrendünkbe, az látványosan csökkenti a vér káros LDL-koleszterin-szint értékét.

A magas LDL-koleszterin-szinttől bizonyítottan nő a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata.

Éppen ezért a szívünk védelme szempontjából a növényi olajok használata a főzés során sokkal jobb választás, mint az állati zsírok alkalmazása.

Omega-6 zsírsav: tényleg gyulladást okoz?

Sokan azért kritizálják a magolajokat, mert szerintük a bennük lévő omega-6 zsírsav gyulladás okozója. A tudományos eredmények azonban ezt az állítást egyáltalán nem támasztják alá. Szervezetünknek feltétlenül szüksége van az omega-6 zsírsav bevitelére, mivel önmaga nem képes előállítani ezt az esszenciális tápanyagot. Bár a kutatások szerint az omega-3 zsírsavak valamivel erősebb gyulladáscsökkentő hatással bírnak, ez nem jelenti azt, hogy az omega-6 zsírsav káros lenne a szervezet számára. Ráadásul a gyulladás pontos laboratóriumi mérése a mai orvostudomány számára túlságosan összetett feladat.

Gardner szerint jelenleg nincs egyetértés arról, hogy mi számít pontos mérőszámnak, így egyetlen ételre sem mondhatjuk ki biztosan, hogy a gyulladás előidézője vagy csökkentője.

A krónikus betegségek valódi okai

A krónikus betegségek és az elhízás gyors terjedése mögött nem maguk a magolajok állnak. A valódi egészségügyi problémát az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása jelenti.

Ezek a gyorsételek és rágcsálnivalók ugyan tartalmaznak magolajokat, de tele vannak hozzáadott cukorral, nátriummal és felesleges kalóriával.

Amikor valaki elhagyja a magolajokat, a gyakorlatban leginkább a gyorsételekről és a süteményekről mond le, és pusztán emiatt érzi jobban magát.