Tényleg mérgezőek a magolajok? Itt a döbbenetes igazság

Christopher Gardner, a Stanford Egyetem táplálkozástudományi szakértője szerint a magolajok hatása egyértelműen kedvező az egészségre, ha azokat megfelelően használjuk. Az egészséges táplálkozás alapja nem ezeknek az olajoknak a teljes elhagyása. A napraforgóolaj, a repceolaj vagy éppen a kukoricaolaj mindennapos, könnyen használható és megfizethető alapanyagok a konyhában – írja a Stanford közleménye.
A magolajok hatása: a telítetlen zsírok és a koleszterinszint kapcsolata
A kutatások évtizedek óta bizonyítják a folyékony növényi olajok előnyeit. Ha a szilárd telített zsírok – mint például a vaj vagy a sertészsír – helyett folyékony telítetlen zsírok kerülnek az étrendünkbe, az látványosan csökkenti a vér káros LDL-koleszterin-szint értékét.
A magas LDL-koleszterin-szinttől bizonyítottan nő a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata.
Éppen ezért a szívünk védelme szempontjából a növényi olajok használata a főzés során sokkal jobb választás, mint az állati zsírok alkalmazása.
Omega-6 zsírsav: tényleg gyulladást okoz?
Sokan azért kritizálják a magolajokat, mert szerintük a bennük lévő omega-6 zsírsav gyulladás okozója. A tudományos eredmények azonban ezt az állítást egyáltalán nem támasztják alá. Szervezetünknek feltétlenül szüksége van az omega-6 zsírsav bevitelére, mivel önmaga nem képes előállítani ezt az esszenciális tápanyagot. Bár a kutatások szerint az omega-3 zsírsavak valamivel erősebb gyulladáscsökkentő hatással bírnak, ez nem jelenti azt, hogy az omega-6 zsírsav káros lenne a szervezet számára. Ráadásul a gyulladás pontos laboratóriumi mérése a mai orvostudomány számára túlságosan összetett feladat.
Gardner szerint jelenleg nincs egyetértés arról, hogy mi számít pontos mérőszámnak, így egyetlen ételre sem mondhatjuk ki biztosan, hogy a gyulladás előidézője vagy csökkentője.
A krónikus betegségek valódi okai
A krónikus betegségek és az elhízás gyors terjedése mögött nem maguk a magolajok állnak. A valódi egészségügyi problémát az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása jelenti.
Ezek a gyorsételek és rágcsálnivalók ugyan tartalmaznak magolajokat, de tele vannak hozzáadott cukorral, nátriummal és felesleges kalóriával.
Amikor valaki elhagyja a magolajokat, a gyakorlatban leginkább a gyorsételekről és a süteményekről mond le, és pusztán emiatt érzi jobban magát.
- Tehát a hosszú távú egészséges táplálkozás eléréséhez az ultrafeldolgozott élelmiszerek kerülésére kell fókuszálnunk.
- A magolajok hatása pedig kifejezetten előnyös lesz, ha a használatukkal több friss zöldséget tudunk beépíteni a mindennapi étrendünkbe.