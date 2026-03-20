Mikroszkopikus űrverseny: parányi rakétahajtómű segíti a halálos parazita mozgását

A fertőzött szúnyogok csípésével az emberi véráramba kerülő malária parazita elképesztő sebességgel osztódik a vörösvértestekben. Ez a robbanásszerű szaporodás hatalmas energiaigénnyel jár, ami sokáig fejtörést okozott a biológusoknak. Nemrégiben azonban a szakemberek rájöttek, hogy a malária parazita egy rendkívül speciális anyagcsere-folyamatot működtet. Következésképpen a kórokozó képes a gazdasejt erőforrásait páratlan hatékonysággal saját maga javára fordítani, biztosítva ezzel a betegség gyors lefolyását és terjedését.

A szúnyogháló használatát mutatják be a falusiaknak a malária elleni védekezés részeként

Sejtszintű rakétahajtómű: a malária parazita túlélésének brutális motorja

A tudományos áttörést egy elhivatott kutatócsoport érte el, akiket Paul Sigala vezetett. A tudósok aprólékosan feltérképezték a kórokozó belső anyagcsere-hálózatát, és egy lenyűgöző felfedezést tettek. Megfigyelték, hogy a parazita egy olyan egyedi energiatermelő rendszert használ a növekedéséhez, amely leginkább egy miniatűr rakétahajtómű működéséhez hasonlít. Ez a rendszer hihetetlenül intenzív ütemben égeti el a gazdasejtből elvont tápanyagokat, hogy fedezze az osztódás energiaszükségletét.

Paul Sigala és csapata kimutatta, hogy ez a biológiai „motor" nemcsak az energiát biztosítja, hanem kulcsfontosságú építőelemeket is termel a parazita új generációi számára. Ezenkívül ez a mechanizmus annyira egyedi, hogy az emberi sejtekben egyáltalán nem található meg hasonló folyamat. Ennek eredményeként a felfedezés egy teljesen új megvilágításba helyezi a kórokozó életciklusát. A kutatók rámutattak, hogy ha ez a hajtómű leáll, a parazita azonnal elveszíti a szaporodási képességét, és végül elpusztul a véráramban.

A jövő célzott gyógymódjai

Ez az újonnan felfedezett sejtbiológiai folyamat hatalmas reménységgel tölti el az orvostudományi közösséget. Mivel a parazita által használt energiatermelő mechanizmus teljesen hiányzik az emberi szervezetből, a tudósok most egy olyan sebezhető pontot azonosítottak, amelyet rendkívüli pontossággal támadhatnak. A gyógyszerfejlesztők már meg is kezdték azoknak a molekuláknak a tervezését, amelyek képesek specifikusan blokkolni ezt a mikroszkopikus motort. Így az új terápiák anélkül pusztíthatják el a fertőzést, hogy károsítanák a betegek egészséges sejtjeit.